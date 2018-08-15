 Немецкий издатель вспоминает Эдуарда Успенского | Что читают в Германии | DW | 15.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Книги

Немецкий издатель вспоминает Эдуарда Успенского

Книги детского писателя Эдуарда Успенского неоднократно выходили в Германии. Глава издательства в Лейпциге рассказал DW о том, что для него означало творчество этого легендарного прозаика.

Эдуард Успенский

Писатель Эдуард Успенский скончался во вторник, 14 августа, в Москве на 81-м году жизни. В 1976 году в ГДР впервые вышла его сказка "Вниз по волшебной реке". После этого книги советского и российского прозаика неоднократно издавались на немецком языке. По просьбе Deutsche Welle Штеффен Леман (Steffen Lehmann), глава лейпцигского издательства детской литературы leiv, которое выпустило книги "Крокодил Гена и его друзья" и "Дядя Федор, пес и кот", вспоминает о встречах с автором:

"В 80-е годы Чебурашка, милый плюшевый зверек с большими глазами и огромными ушами, всегда сидел на кровати моей дочери. Это была ее любимая игрушка. Так все и началось.

В начале 90-х я основал детское издательство leiv в Лейпциге. И сразу же подумал о том, что книги Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья" и "Дядя Федор, пес и кот" должны вновь выйти на немецком языке.

Обложка книги Крокодил Гена и его друзья на немецком языке

Обложка книги "Крокодил Гена и его друзья" на немецком языке

На это понадобилось время, и только в 2004 году мы издали книгу "Дядя Федор, пес и кот". Я неоднократно был в гостях у Эдуарда Успенского в Москве, чтобы обсудить новую редакцию. После нескольких рюмок водки и игр в настольный теннис в его гараже мы договорились об изменении названия и свободном переводе на немецкий язык. Я вспоминаю о полных творческой фантазии и остроумия беседах с ним и его спутницей о детской литературе, юморе и даже о политике. В 2005 году вышло новое издание книги "Крокодил Гена и его друзья".

Эдуард Успенский придумывал не только очаровательные и искренние истории, в которых идет речь о человеческих проблемах: одиночестве, дружбе, противостоянии злу. Он создал великую детскую литературу, захватывающую, наполненную любовью и юмором.

При помощи простого, понятного и юмористического языка Эдуард Успенский вдохновлял детей и расширял границы их фантазии, заставляя смеяться после каждого предложения. Таким он и останется в моей памяти".

Смотрите также:
10 книг для детей из Германии

  • Вольф Эрльбрух. Ночью

    10 самых знаменитых немецких детских книжек

    Вольф Эрльбрух. "Ночью"

    Впервые немецкий писатель получил премию в области детской литературы, носящую имя Астрид Линдгрен, - и около 500 тысяч евро. Вольф Эрльбрух - автор и/или иллюстратор таких известных книг, как "Медвежье чудо", "Леонард", "Дрозд фрау Майер", "Утка, смерть и тюльпан", "Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову".

  • Братья Гримм. Гензель и Гретель

    10 самых знаменитых немецких детских книжек

    Братья Гримм. "Гензель и Гретель"

    Ни одна из немецких книг не переводилась на другие языки так часто, как, собрание "детских и домашних сказок" Якоба и Вильгельма Гримм, которые начали выходить в 1812 году. Во всем мире известны их названия: "Бременские музыканты", "Храбрый Портняжка", "Мальчик-с-пальчик", "Горшочек каши", "Король Дроздобород" и, конечно, "Гензель и Гретель", в которой сестра спасает брата от злой ведьмы.

  • Эрнст Теодор Амадей Гофман. Щелкунчик и Мышиный король

    10 самых знаменитых немецких детских книжек

    Эрнст Теодор Амадей Гофман. "Щелкунчик и Мышиный король"

    Повесть-сказка Э.Т.А. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" была написана и опубликована в 1816 году, в самый канун Рождества. И действие ее начинается в рождественский вечер, когда дети получают подарки. В России она сразу стала очень популярной, и не случайно Чайковский увлекся этим сюжетом. Его знаменитый балет ставят по всему миру, а в Большом театре в Москве он каждый год идет 31 декабря.

  • Генрих Гофман. Степка-растрепка

    10 самых знаменитых немецких детских книжек

    Генрих Гофман. "Степка-растрепка"

    Другой Гофман - Генрих - был врачом-психиатром. Он сочинил для своего маленького сына "Степку-растрепку" - несколько нравоучительных историй о том, как ребенок должен себя вести: слушаться взрослых, быть аккуратным, не дразнить животных... Так появился и ужастик о Кате, игравшей со спичками: "Горит рука, нога, коса / И на головке волоса. / Огонь - проворный молодец: / Горит вся Катя, наконец..."

  • Вильгельм Буш. Макс и Мориц

    10 самых знаменитых немецких детских книжек

    Вильгельм Буш. "Макс и Мориц"

    Черный юмор немецкой детской классики не всегда понятен и приятен родителям, но дети его обожают. Не случайно так фантастически популярны комиксы Вильгельма Буша (кстати говоря, первые в истории) про малолетних хулиганов Макса и Морица. В страшилках Буша протыкают воров зонтиками, отрезают головы проказникам, мелют их в муку, поджигают и прищемляют хвосты кошкам и собакам... Непедагогично?

  • Кадр из фильма Маленькое привидение

    10 самых знаменитых немецких детских книжек

    Отфрид Пройслер. "Маленькое привидение"

    Милая сказка "Маленькое привидение" - одна из доброго десятка книг немецкого писателя Отфрида Пройслера, переведенных на множество языков мира, в том числе и на русский. Ее волшебный герой спит на чердаке старинного замка Ойленштайн, который стал музеем, и мечтает увидеть мир не ночью, а днем.

  • Корнелия Функе. Лилли, Флоссе и Морской дьявол

    10 самых знаменитых немецких детских книжек

    Корнелия Функе. "Лилли, Флоссе и Морской дьявол"

    Романы-фэнтези Корнелии Функе давно стали мировыми бестселлерами. Среди прочих на русском языке изданы "чернильная" трилогия, романы "Повелитель драконов", "Король воров", "Бесшабашный"... Но не всем известно, что Корнелия Функе - автор великолепных сказок для маленьких. Одна из них - книга "Лилли, Флоссе и Морской дьявол" о приключениях детей русалки, ищущих спрятанный под водой клад.

  • Эрих Кестнер. Две Лотты

    10 самых знаменитых немецких детских книжек

    Эрих Кестнер. "Две Лотты".

    Книги Эриха Кестнера нацисты сжигали как "противоречащие немецкому духу".Но "Эмиль и сыщики", "Кнопка и Антон", "Летающий класс" остались в истории литературы. Самая известная его книга - "Близнецы" ("Две Лотты") - рассказывает о разлученных сестрах. По ней снято 24 фильма, в том числе три немецких (первый в 1950 году) и три американских, в одном из которых снялась юная Линдси Лохан (справа).

  • Михаэль Энде. Джим Пуговка и машинист Лукас

    10 самых знаменитых немецких детских книжек

    Михаэль Энде. "Джим Пуговка и машинист Лукас"

    Общие тиражи книг классика немецкой детской литературы Михаэля Энде составляют более 20 миллионов экземпляров. "История, конца которой нет" и "Момо" были несколько раз экранизированы. И все-таки необыковенные приключения Джима Пуговки и машиниста Лукаса, которые начались после того, как жители страны Медландии получили посылку с маленьким мальчиком внутри, популярны больше всего.

  • Пауль Маар. Субастик

    10 самых знаменитых немецких детских книжек

    Пауль Маар. "Субастик"

    Повести Пауля Маара - прозаика, драматурга и иллюстратора - о проказах веселого рыжего мальчишки с пятачком вместо носа стали известны русскоязычному читателю совсем недавно. Но и писать их Маар начал не так давно - в 1970-е годы. Истории о Субастике (Sams по-немецки) не только увлекательны, но и отлично подходят для развивающих занятий в детскому саду и младших классах школы.

    Автор: Ефим Шуман



"Маша и Медведь": секрет большого успеха маленькой Маши

Смотреть видео 04:21
Now live
04:21 мин

"Маша и Медведь": секрет большого успеха маленькой Маши

Контекст

Писатель Эдуард Успенский скончался на 81-м году жизни

Писатель, поэт, драматург и сценарист, автор многочисленных произведений для детей Эдуард Успенский умер у себя дома в Новой Москве. Ему было 80 лет. (14.08.2018)  

"Маленький принц": 75 лет совсем не детской книге

Герой легендарного произведения Антуана де Сент-Экзюпери смотрит на мир глазами ребенка и формулирует свои выводы словами мудреца. (06.04.2018)  

"История пчел" и другие бестселлеры года

В 2017 году роман норвежской писательницы Майи Лунде стал самой популярной в Германии книгой. (07.01.2018)  

Немецкая дорога сказок: по следам Красной Шапочки и братьев Гримм

Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев. (19.03.2018)  

10 самых знаменитых немецких детских книжек

Немецкому писателю и иллюстратору Вольфу Эрльбруху вручили в Стокгольме самую престижную в мире премию в области детской литературы. Германия славится книгами для детей, и выбор у DW был непростым.  

Ссылки в интернете

http://www.leiv-verlag.de/

Издательство детской литературы leiv

Аудио- и видеофайлы по теме

"Маша и Медведь": секрет большого успеха маленькой Маши  

Винни-Пух отметил 90-летие  

Сказочный ужин в Лапландии  

Также по теме

Schriftsteller Eduard Uspensky

Писатель Эдуард Успенский скончался на 81-м году жизни 14.08.2018

Писатель, поэт, драматург и сценарист, автор многочисленных произведений для детей Эдуард Успенский умер у себя дома в Новой Москве. Ему было 80 лет.

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Здоровый образ жизни немцев - миф?

Мужчина, сидя на стуле перед компьютером, положил руку на бок

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера