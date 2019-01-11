Немецкий зоопарк расстается с белыми медведями (фото)

В мире животных - 2018

Хомяков - на свободу!

20.06.2018 • Популяция хомяков в Германии в одной только Рейнской области раньше достигала сотен тысяч, но из-за интенсивного сельского хозяйства они почти полностью исчезли. Сейчас здесь осуществляют программу их размножения в неволе и выпускают на свободу в подходящих для этого местах, например, в районе Ахена, где они уже хорошо осваиваются в своей новой старой среде обитания.