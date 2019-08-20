Немецкий замок предков британской королевы (фото)

Швабский Альб • Перед нами на фотографиях изображен немецкий замок Тек (Burg Teck) в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Первое письменное упоминание этого замка в регионе Швабский Альб датировано 1152 годом - в одном из договоров, подписанных императором Фридрихом Барбароссой. Наследницей герцогов Текских (Herzöge von Teck) была Мария Текская (англ. Mary of Teck, 1876-1953) - бабушка британской королевы Елизаветы II. Старый замок был полностью разрушен во время Крестьянской войны в 1525 году. В 1730-х годах была предпринята попытка восстановить здешние укрепления - обустроить крепость, но работы не были закончены.

Замок Тек во время полнолуния

Средневековый род герцогов Текских вымер еще в XV веке, после чего этот титул и владения перешли тогдашним правителям Вюртемберга. В 1871 году титул здешнего герцога получил представитель морганатической (то есть возникшей в результате неравного брака) ветви Вюртембергского дома Франц Текский. Далее - все сложно. Придется немного углубиться в родственные связи европейской знати.

Франц был сыном племянника тогдашнего вюртембергского короля Фридриха I - герцога Александра, заключившего брак с "простой" графиней. Ребенок, родившийся в этом браке, был поэтому лишен прав на наследование престола, но в качестве компенсации получил от короля этот свой новый титул. Позже Франц Текский стал членом британской королевской семьи, женившись на внучке короля Георга III - Марии Аделаиде Кембриджской. В 1876 году первым ребенком в этом браке стала будущая супруга короля Георга V и бабушка Елизаветы II - Виктория Мария Августа Луиза Ольга Паулина Клаудина Агнесса Текская, она же - просто королева Мария.

Туман над Швабским Альбом. Замок Тек - на вершине справа

Собственно, в замке никто из перечисленных знатных особ не жил, но он дал название этому роду. Сейчас замок Тек принадлежит Обществу Швабского Альба, по инициативе которого был восстановлен в конце XIX - начале XX веков.

Смотрите также: