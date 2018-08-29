 Немецкий журналист потребует от Турции миллион лир за свой арест | Новости из Германии о Европе | DW | 29.08.2018

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Европа

Немецкий журналист потребует от Турции миллион лир за свой арест

Журналист Дениз Юджел обвиняет турецкие власти в незаконном заключении его под стражу. Размер положенной ему компенсации он оценивает в миллион турецких лир.

Дениз Юджел

Дениз Юджел

Немецкий журналист Дениз Юджел (Deniz Yücel), находившийся более года в тюрьме в Турции, будет требовать возмещения ущерба от турецких властей. Об этом в среду, 29 августа, сообщает немецкое отделение международной правозащитной организации "Репортеры без границ".

Контекст

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Ахмет и Мехмет Алтан, а также Назли Иличак признаны виновными в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена. "Репортеры без границ" возмущены решением турецкого суда. (16.02.2018)

Юджел обвиняет Турцию в незаконном заключении его под стражу, размер положенной ему компенсации он оценивает в миллион турецких лир (около 135 тысяч евро).

Журналист газеты Die Welt Дениз Юджел, имеющий гражданство Турции и Германии, добровольно явился в полицию в Стамбуле 14 февраля 2017 года для допроса, после чего был взят под стражу. Позднее суд поместил его под арест, заподозрив его в "пропаганде терроризма" и "разжигании межнациональной ненависти". Юджела освободили в феврале 2018 года, тогда же он получил уже статус обвиняемого по этим двум статьям. Судебный процесс по его делу продолжается.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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"Свободу Юджелу" - немецкий журналист находится уже 100 дней в турецкой тюрьме

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Twitter "Репортеров без границ"

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