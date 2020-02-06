 Немецкий журналист о российском здравоохранении: каждый умирает в одиночку | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.02.2020

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Культура и стиль жизни

Немецкий журналист о российском здравоохранении: каждый умирает в одиночку

В общей сложности, больше 10 лет проработал в России немецкий тележурналист Удо Лилишкис. Сейчас он выпустил книгу "В тени Кремля", в которой рассказывает шокирующие вещи.

Удо Лилишкис

Удо Лилишкис

"В тени Кремля", - это название журналист Удо Лилишкис (Udo Lielischkies), много лет проработавший в Москве корреспондентом и руководителем студии первого канала немецкого телевидения, выбрал для своей книги не случайно. И не ради красоты заголовка. В книге, естественно, идет речь и о "политике": о войне в Украине, о Чечне, цензуре в СМИ, управляемой юстиции, подавлении оппозиции, пропаганде, которую автор называет "самым опасным орудием" власти... Но все же главное в ней (не только по объему, обстоятельности, но и по сути) - рассказы о том, что увидел Лилишкис, путешествуя по России, о людях российской глубинки, забытых, брошенных властью... В общем, выражаясь несколько пафосно, о народе России.

Оставшиеся без первой помощи

Очень многие из тех, с кем он встречался и о которых пишет, искренне восхищают немецкого журналиста - своей стойкостью, терпением, силой противостояния обстоятельствам. В марте 2016 года, например, Лилишкис побывал вместе со съемочной группой в селе Фоминское в Свердловской области. Этой поездке он посвятил целую главу, которая называется так: "Здравоохранение: каждый умирает в одиночку". Невеселое название. Рассказывая немецкому читателю о майских указах Путина 2012 года, о том, что в них декларировалось в сфере медицины, повышения зарплаты врачей и так далее, автор книги "В тени Кремля" показывает на примере Фоминского, что произошло с российским здравоохранением после этих указов.

Этот снимок сделан в деревне Галкинское Свердловской области

Этот снимок сделан в деревне Галкинское Свердловской области

Под соусом "оптимизации" закрываются больницы, пункты первой помощи, прежде всего, в провинции. Фельдшерско-акушерский пункт в Фоминском, который должен осуществлять первую медико-санитарную помощь, тоже закрылся. А в селе много стариков, и это для них - "настоящая катастрофа", пишет Лилишкис. Чем-то помогает врач-пенсионер, вернувшийся в родное село, но медицинского оборудования нет, лекарств нет. А больница - только за 35 километров, в Махнёво, поселке городского типа, но автобус туда не ходит, нужно сначала найти машину, заплатить за бензин... Да и добраться еще надо - по сельскому-то проселку...

Съемочная группа немецкого телевидения побывала и в Махнёво. Как рассказали местные жители, в районной больнице, которая должна обслуживать несколько десятков населенных пунктов и территорию, простирающуюся больше чем на сотню километров, всего двенадцать коек. И как раз собирались сократить наполовину парк машин скорой помощи, и так состоящий всего из четырех "буханок" (УАЗ-452).

Контекст

Путин пытается остановить падение рейтингов с помощью послания к Федеральному собранию. Но его обещания расходятся с реальностью в России, за которую он сам несет ответственность, полагает Инго Маннтойфель.

Лишь 16 регионов из 85 в 2018 году выполнили предписания по повышению зарплат бюджетникам по всем категориям, пишет РБК. (17.04.2019)

Работает по 12 часов в сутки, а ночью еще таксует, чтобы прокормить семью. Такова реальность жизни врача государственной больницы в РФ. В месяц он зарабатывает меньше курьера. (21.11.2019)

Рост цен на лекарства в России опережает инфляцию. В первую очередь дорожают отечественные препараты. По мнению экспертов, фармацевтический рынок давно требует глобальной реформы. (10.02.2015)

Чем бесплатная медицина в России отличается от платной, насколько она качественна и в чем состоят риски коммерциализации здравоохранения, выясняла DW. (27.10.2017)

Власти Москвы намерены увеличить среднюю продолжительность жизни москвичей на 3 года и довести ее до уровня европейской. Распоряжение уже подписано мэром российской столицы. Блогеры сомневаются в реальности задуманного. (10.07.2011)

Закрылась половина больниц?

Разумеется, судить о состоянии медицинского обслуживания в российской провинции только по одному региону было бы неверно. Но Лилишкис этого и не делает. Фоминское для него - просто конкретный, наглядный пример. Журналист приводит в своей книге множество цифр, в том числе и из официальных российских источников, и цифры эти просто пугают. Так, по оценкам авторитетного лондонского Центра изучения экономической политики (Center for Economic Policy Research, CERP), в первые 15 лет правления Путина в России закрылась чуть ли не половина больниц.Число больничных коек в сельской местности сократилось на 40 процентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число врачей на тысячу россиян упало до 3,97. Это средняя цифра. Действительность порой еще хуже. Даже в европейской части страны, например, во Владимирской, Тульской, Костромской и Калужской областях, по российским подсчетам, на тысячу человек - меньше трех врачей.

Для сравнения: в Германии один врач приходится, в среднем, примерно на двести жителей страны. И разрыв увеличивается. По официальным данным Минздрава Российской Федерации, опубликованным в ноябре 2019 года, в 54 регионах страны сократилось количество врачей, а в Бурятии и Новосибирской области - даже больше чем наполовину.

Но дело не только в цифрах. Очень многие россияне жалуются на плохие условия в больницах. Оборудование устарело. Везде большие очереди из-за нехватки специалистов. "Пациентов с инфарктом и инсультом обслуживают в терапевтических отделениях, в которых нет специальных условий для их лечения и не применяются необходимые методы лечения", - цитирует автор книги "В тени Кремля" экспертов CERP.

Убийственные итоги

Кого немецкий журналист жалеет, - так это российских медиков. По словам министра здравоохранения РФ, среднемесячная зарплата врачей в России составляет 75 тысяч рублей. Но это в лучшем случае что-то вроде средней температуры по больнице. Кроме того, общественная организации "Гильдия защиты медицинских работников" называет совсем другие цифры: по ее данным, средний базовый оклад медработников в России (в том числе и среднего звена) без доплат - меньше 14 тысяч рублей.

Обложка книги В тени Кремля

Обложка книги "В тени Кремля"

Удо Лилишкис приводит в своей книге результаты опроса, в котором приняли участие семь с половиной тысяч врачей из 84 регионов России. Выяснилось, что половина из них зарабатывает в месяц меньше 20 тысяч рублей. На фоне этих фактов выглядят, по меньшей мере, странно победные реляции Ольги Голодец, заместителя председателя правительства (теперь уже бывшего), рапортовавшей о выполнении майских указов Путина по учителям, врачам и среднему медицинскому персоналу.

Немецкий журналист, напоминающий о том, что сокращение расходов на медицину идет в России параллельно с постоянным наращиванием военных расходов, оценивает ситуацию так: "Итоги пребывания Путина у власти - по меньшей мере, в области здравоохранения - производят убийственное впечатление".

Как же реагирует сам российский президент на то, что лишь 4 процента россиян довольны ситуацией в области здравоохранения? На это Путин ответил в 2018 году новым майским указом. И в нем распорядился повысить ожидаемую продолжительность жизни в России на шесть лет - до 78 лет к 2024 году и до 80-ти - к 2030 году. "Без хорошо работающей на территории всей страны и оснащенной необходимым оборудованием системы здравоохранения эта цель, по оценке ученых, абсолютно нереалистична", - подчеркивает автор книги "В тени Кремля". И добавляет: "Предписанное Путиным повышение средней продолжительности жизни - это очередной фокус, шулерский прием, с помощью которого питаются фальшивые надежды легковерных".

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Контекст

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Как сегодня живет Териберка - российский поселок, ставший после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" символом депрессии и безысходности. Териберка - глазами корреспондента DW. (16.08.2016)  

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