 Немецкий десятиборец признался в приеме допинга | Новости из Германии о Германии | DW | 29.08.2018

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Германия

Немецкий десятиборец признался в приеме допинга

Десятиборец Кристиан Шенк принимал запрещенные препараты. Он назвал ложью свои более ранние высказывания, что никогда не употреблял допинг умышленно.

Немецкий десятиборец Кристиан Шенк на Олимпиаде в Сеуле, 1988 год.

Немецкий десятиборец Кристиан Шенк на Олимпиаде в Сеуле, 1988 год.

Немецкий десятиборец Кристиан Шенк (Christian Schenk), чемпион Олимпийских игр 1988 года, в открытую признался в употреблении допинга. Фрагменты автобиографии Шенка в среду, 29 августа, публикует газета Bild. "Я принимал допинг, и я знал, что принимаю допинг", - написал 53-летний Шенк в своей книге.

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"Ранее я отрицал, что когда-либо употреблял запрещенные вещества. Затем я перешел к юридически более мягкому ответу, что я никогда не принимал допинг умышленно. Оба раза мои утверждения были ложью", - заявил Шенк. По его словам, с самого начала он не знал, что применяет допинг, однако вскоре понял, что речь идет о препаратах, о которых "лучше не говорить". Помимо прочего, Шенк утверждает, что принимал лекарство под названием "Орал-Туринабол". "Я пережил ситуацию, когда в тарелки спортсменам во время приема пищи высыпали разные таблетки", - рассказывает Шенк. "Мы их называли Smarties. Что именно мы принимали, я не знаю. Предположительно, это были витамины и минералы". - добавил спортсмен.

Кристиан Шенк, помимо победы на Олимпиаде в Сеуле, был чемпионом Европы, а также бронзовым призером чемпионата мира 1991 года. Он завершил спортивную карьеру в 1994 году.

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    Автор: Илья Коваль


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