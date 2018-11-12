Немецкий Дед Мороз заговорил на русском и белорусском языках (фото)

В немецкий рождественский почтамт приходят письма со всего мира. В этом году детям будут отвечать также на русском и белорусском языках.
13.11.2018, Энгельскирхен • В Германии вновь заработал рождественский почтамт. На письма детей отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, а также Рождественское Дитя, Святой Николай и ангелы-помощники. Письма приходят со всего мира. В Энгельскирхене детям впервые отвечают также на русском и белорусском языках. Название этого места в Северном Рейне - Вестфалии можно перевести как "Ангело-Церковск".
Ноябрьские кадры из Германии
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