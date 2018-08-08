Немецкий город, в котором Франкенштейн создал своего монстра

В баварском Ингольштадте отмечают 200-летие первой публикации романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей".
В баварском городе Ингольштадте находится штаб-квартира автоконцерна Audi... и происходит действие романа "Франкенштейн, или Современный Прометей", со времени первой публикации которого прошло уже двести лет. Он считается первым научно-фантастическим произведением в истории мировой литературы, а имя автора этого романа Мэри Шелли стоит в одном ряду с Жюлем Верном и Гербертом Уэллсом, вернее - открывает список. Эта история к тому же оказала влияние на развитие целого жанра массовой культуры - хоррора, а главные герои послужили прообразами персонажей огромного числа литературных, театральных и кинематографических адаптаций сюжета, включая классический фильм ужасов Джеймса Уэйла, вышедший на экраны в 1931 году.
Хотя все происходящее в романе - плод фантазии английской писательницы Мэри Шелли, к тому же в Ингольштадте ни разу не бывавшей, в городе этот 200-летний юбилей решили отметить широко, получив свои туристические дивиденды на правах родины безымянного чудовища - самого известного монстра мировой литературы.
Что привело Виктора Франкенштейна в Ингольштадт из Женевы - вернее, стало поводом для английской писательницы отправить своего героя, жаждавшего познать тайны жизни и смерти, именно в этот город, сделать его местом действия истории о безумном ученом, нашедшем способ оживить существо, созданное из частей человеческих трупов? Не из мрамора и без помощи богини Афродиты, как это сделал в прекрасном древнегреческом мифе скульптор Пигмалион, сотворивший прекрасную Галатею, а применяя "научные" методы.
Почему Ингольштадт?
Ингольштадт некогда являлся одним из важнейших научных центров в немецкоязычных землях. Именно здесь в 1472 году был создан первый баварский университет, даже считавшийся одним из лучших в Священной Римской империи германской нации - наравне с университетами в Праге и Вене. Хотя на момент написания романа он уже переехал в Ландсхут, а позже переедет оттуда в Мюнхен, в начале XIX века Ингольштадт оставался, как говорится, еще на слуху.
При университете работал анатомический театр, в котором проводились своего рода театрализованные вскрытия трупов преступников и солдат - не только для студентов-медиков, но и для всех желающих. Он был известен далеко за пределами города. Посетители могли наблюдать за тем, как профессора во фраках и цилиндрах под звуки скрипки отдают своим помощникам распоряжения, где и как следует делать следующие надрезы...
Первые анатомические театры появились в Италии в конце XV - начале XVI веков и позже получили распространение в Европе в эпоху барокко. Однако решались на такое далеко не многие - из-за опасений навлечь гнев церкви. Здание "Старой анатомички" в Ингольштадте сохранилось. Сегодня в нем расположен Немецкий музей медицинской истории.
"Тысяча восемьсот насмерть замерзший"
Роман был написан летом 1816 года на берегу Женевского озера в Швейцарии, где Мэри Шелли (Мэри Годвин) отдыхала на вилле Диодати вместе со своим будущим мужем - английским поэтом Перси Шелли и друзьями-писателями, среди которых был Джордж Байрон. Этот год вошел в мировую историю как "год без лета" или "тысяча восемьсот насмерть замерзший". К резкому временному изменению климата в Европе и Северной Америке тогда привело извержение индонезийского вулкана Тамбора. Огромный выброс пепла в атмосферу вызвал наступление вулканической зимы.
Из-за продолжительной непогоды большую часть времени компания была вынуждена вместо наслаждения прелестями летних швейцарских ландшафтов сидеть дома около камина. Некоторое время они развлекали себя чтением страшных немецких сказок о феях и духах. В какой-то момент Джордж Байрон предложил друзьям попробовать себя в этом жанре и написать собственные страшные истории.
От грома и молнии - до иллюминатов
Несколько дней Мэри Шелли пыталась что-то придумать, но идея пришла к ней ненастной июньской ночью. Во время одной из вспышек молнии она вдруг отчетливо увидела лабораторию своего будущего главного героя. Имя же, как позже утверждала писательница, пришло просто во сне. Однако по этому поводу существуют и другие версии, как и о выборе Ингольштадта в качестве места действия. В 1776 году в этом городе было основано тайное Общество баварских иллюминатов, близкую дружбу со многими знаменитыми членами которого водил жених писательницы. Это тоже могло сыграть определенную роль.
Одним из прообразов главного героя романа мог стать немецкий алхимик Иоганн Конрад Диппель (Johann Konrad Dippel). По одной из версий, по пути в Швейцарию через Германию Мэри Шелли проезжала мимо замка Франкенштейн около Дармштадта, где тот работал двумя веками раньше. В пути она могла услышать рассказы об этом чернокнижнике. Может быть, даже посетила замок. Однако это лишь одна из теорий, что не мешает сейчас каждый год устраивать на тамошних развалинах популярные вечеринки на Хэллоуин.
В 1818 году роман "Франкенштейн, или Современный Прометей" был опубликован анонимно, получил едкую критику, однако имел читательский успех. Под реальным именем он вышел через пять лет во Франции.
"Кровь монстра"
Главный герой романа - швейцарский студент Виктор Франкенштейн стремится к познанию и не отягощает себя мыслями об этике, что ведет к непредсказуемым опасным последствиям. Он создает никому не нужное безымянное чудовище, всеми ненавидимое. Монстр, в свою очередь, возлагает на творца ответственность за свое существование. Попытка человека взять на себя роль бога терпит крах, а перед читателями ставится вопрос ответственности ученых за последствия своих исследований и действий.
Юбилейная программа в Ингольштадте не ограничивается ночными экскурсиями по возможным местам вымышленного действия. Они, кстати, проводятся здесь с 1995 года. В этом сезоне почти все билеты уже раскуплены. Места (пока) остались лишь в октябре. Экскурсоводы могут лишь предполагать, на какой из старых улочек Ингольштадта мог стоять дом, в котором могла находиться квартира Франкенштейна, а также на каком из здешних кладбищ он мог выкапывать части человеческих трупов для своих экспериментов. Раз написано в романе, значит нужно искать и можно фантазировать, ведь главное в данном случае - не реальные факты, а интересная история, хотя бы ради удовольствия.
Тема создания новой жизни из неживой материи сейчас актуальна как никогда - в эпоху медицинского прогресса, развития искусственного интеллекта и робототехники, автопилотов, клонирования, генетических экспериментов, выращивания целых органов для трансплантации и так далее. Какие этические границы нельзя преступать во время такого рода исследований и экспериментов? Это лишь один из вопросов, на который пытаются найти ответ в Ингольштадте.
В программе юбилейного года - доклады, театральные постановки, фестиваль уличного искусства, конгресс футурологов и выставление балетных роботов. Организаторы и местные торговцы, конечно же, не забыли о сувенирах и прочих обязательных атрибутах такого рода юбилеев: от шнапса "Кровь монстра" - до кроваво-красного ягодного мороженого "Франкенштейн".
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