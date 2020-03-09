 Немецкий бизнес против односторонних мер по борьбе с вирусом | Новости из Германии о Германии | DW | 12.03.2020

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Германия

Немецкий бизнес против односторонних мер по борьбе с вирусом

Меры по борьбе с вирусом нужно согласовывать не только на уровне ЕС, но и с восточными соседями, убеждены в Восточном комитете немецкой экономики. Произвольный погранконтроль и карантин не помогут, полагают бизнесмены.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

Восточный комитет немецкой экономики - структура, лоббирующая интересы немецких фирм, работающих в Восточной Европе, - раскритиковал односторонние действия государств в борьбе с новым коронавирусом SARS-CoV-2, такие как запреты на въезд и ограничения на свободу передвижений. "Национальные меры должны быть, с одной стороны, скоординированы на уровне ЕС, а с другой - в тесном сотрудничестве с соседними с ЕС странами", - говорится в заявлении комитета, обнародованном в четверг, 12 марта.

"Вместо разрозненных мер, таких как запрет на экспорт кислородных масок и произвольного погранконтроля и карантина для определенных групп пассажиров, необходим ограниченный по срокам тесно скоординированный европейский пакет мер с едиными предписаниями, которые при необходимости будут адаптироваться с учетом научных данных на национальном уровне", - указывается в документе. По мнению Восточного комитета, это даст предприятиям и гражданам ясные ориентиры и одновременно улучшит шансы на установление контроля над вирусом в целом.

В заявлении Восточного комитета констатируется, что выпускаемые отдельными государствами все новые предписания усиливают неуверенность бизнеса и давление на европейскую экономику. "Наихудшим сценарием будет долгосрочно подорвать экономику в Европе путем принятия абсурдных мер и при этом не добиться исчезновения вируса", - предупреждают бизнесмены.

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    Автор: Марина Барановская


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