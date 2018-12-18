Немецкий бизнес в РФ опасается санкций, курса рубля и протекционизма

Большинство немецких компаний, ведущих бизнес в России, в 2019 году ожидают ухудшения экономической ситуации в России по сравнению с нынешним годом. Основными факторами, негативно влияющими на такое развитие, являются нестабильный курс российского рубля и санкции в отношении РФ, выяснили Германо-российская внешнеторговая палата (AHK) и Восточный комитет немецкой экономики, опросившие немецкие фирмы в России. В опросе приняли участие 168 немецких компаний, в которых в России заняты почти 142 тысячи человек. Суммарный оборот опрошенных компаний составляет около 23 миллиарда евро.

Так, 36 процента респондентов ожидают экономической стагнации, а 23 процента - ухудшения ситуации в экономике России. 41 процент немецких фирм в России оптимистически смотрят в будущее. В ходе опроса в прошлом году 80 процентов фирм ожидали экономического роста в России. "Неуверенность у бизнесменов вызывают возможное обострение политических конфликтов и угроза новых санкций США", - прокомментировал результаты опроса исполнительный директор Восточного комитета Михаэль Хармс (Michael Harms).

В целом немецкие компании довольны результатами своей деятельности в России. 87 процентов фирм на общем фоне слабо развивающегося рынка в РФ оценивают свое положение в диапазоне от "удовлетворительно" до "отлично". Более половины фирм смогли в 2018 году увеличить свой оборот. В будущем году они планируют увеличить инвестиции в России до 628 миллионов евро.

Воздействие санкций на бизнес в России

Более половины немецких компаний ощущают на себе прямое или косвенное воздействие американских санкций в отношении России. Несмотря на это, каждая третья компания намерена расширять свой бизнес в России, сообщил Михаэль Хармс. При этом, по его словам, большинство фирм застыли в ожидании дальнейшего развития.

Как отметил глава AHK Маттиас Шепп (Matthias Schepp), "большинство работающих в РФ немецких фирм считают, что санкции против России не приводят к соответствующим политическим последствиям", поэтому Европе и России "пора работать над выходом из санкционного режима". Согласно опросу, 52 процента немецких компаний высказались за поэтапную отмену санкций, 43 процента - за немедленную их отмену. Эти цифры почти не меняются в течение последних лет, говорится в пресс-релизе Восточного комитета.

Протекционизм в РФ - в числе причин, препятствующих экспорту

Мало оптимизма испытывают немецкие компании, экспортирующие свою продукцию в Россию. По словам Хармса, фирмы ожидают уже в текущем году небольшого сокращения экспорта в РФ. Что касается 2019 года, то только треть из них рассчитывают на рост поставок в продукции в Россию, остальные ожидают стагнации или сокращения экспорта. При этом две трети фирм главной проблемой видят низкий обменный курс рубля. Еще одной причиной примерно половина фирм назвали санкции ЕС и США в отношении России.

Третьей причиной названо все большее число протекционистских барьеров, которые российские власти возводят в отношении иностранных компаний в ходе реализации политики импортозамещения. Только 36 процентов опрошенных фирм сообщили, что они не сталкиваются с протекционизмом в России.

Наибольшего роста в России немецкий бизнес (54 процента) по-прежнему ожидает в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Кроме того, с 6-го на 2-е место поднялась в списке отраслей, приоритетных для немецких фирм, телекоммуникация (52 процента).

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