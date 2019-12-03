 Немецкий бизнес видит интерес Путина к сотрудничеству | Новости из Германии о России | DW | 07.12.2019

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Россия

Немецкий бизнес видит интерес Путина к сотрудничеству

На встрече в Сочи президент России внимательно выслушал проблемы бизнесменов из Германии и проявил готовность к их решению, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики.

Владимир Путин

Владимир Путин (фото из архива)

Президент России Владимир Путин стремится укрепить сотрудничество с немецким бизнесом, считает глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Михаэль Хармс (Michael Harms). "Это очевидно: Путин делает ставку на немецкие компании", - заявил Хармс в интервью информагентству Reuters в субботу, 7 декабря, после прошедшей в Сочи встречи Путина с представителями бизнес-кругов ФРГ.

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По словам главы OAOEV, президент долго и внимательно слушал сообщения немецких бизнесменов о трудностях, с которыми они сталкиваются на российском рынке. "Налицо - попытка устранить проблемы с инвестициями, которые существуют в России", - утверждает Хармс.    

В ходе трехчасовой встречи обсуждались также проект газопровода "Северного потока - 2" и урегулирование конфликта на востоке Украины - в частности, пакт стабильности и роста, который ранее предложил для Донбасса Восточный комитет немецкой экономики.

Что отпугивает немецкий бизнес в России

По данным Германо-российской внешнеторговой палатой (AHK), компании из Германии оценивают российский рынок скорее с пессимизмом. Согласно проведенному осенью 2019 года опросу, наибольшие риски немецкий бизнес видит в экономико-политических условиях (54 процента опрошенных), а также торговых барьерах или привилегиях для местного бизнеса (42 процента).

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    Автор: Андрей Гурков


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