Немецкие экстремалы нашли в джунглях Перу затерянную деревню

Ни дороги, ни даже тропы нет в этих тропических лесах на севере Перу - примерно в 600 километрах от столицы. 27-летнему Тому Шинкеру (Tom Schinker) и 28-летнему Мартину Друшелю (Martin Druschel) вместе с местными проводниками приходилось, сменяя друг друга, пробиваться сквозь заросли с помощью мачете. Остальные участники их экспедиции в этот знаменательный день остались в лагере: одних скрутила лихорадка, у кого-то начиналось воспаление легких, еще один участник этого двухнедельного пешего экстрим-тура сломал ребро, упав на камень. А Тому и Мартину не терпелось подняться на затерянную в тропиках гору, чтобы оттуда сделать впечатляющие фотографии...

Пышная растительность позволяла видеть лишь на два-три метра вперед. И вдруг Шинкер и Друшель заметили, что вегетация стала реже. Они увидели странные круглые сооружения - не то остатки каменных стен, не то полуразрушенные фундаменты. "Мы, наверное, были первыми путешественниками, которые побывали здесь за последние несколько веков, - говорят немецкие искатели приключений. - Потрясающее ощущение!"

Мумия из захоронения чачапойя

Каменные сооружения заброшенной деревни оказались фундаментами домов, в которых когда-то жили чачапойя - коренные жители этого труднодоступного региона в пойме Амазонки. Эта доколумбова культура существовала с IX до XVI веков, пока не была почти полностью уничтожена инками. Чачапойя сражались храбро (недаром инки дали этому народу такое название: чачапойя переводится как "воины тумана" или "воины облаков"), но силы были слишком неравными. Сегодня в Перу живет не больше 25 тысяч дальних наследников этого когда-то многочисленного коренного народа.

Чачапойя создали множество монументальных каменных памятников в джунглях Перу, они оставили большое количество захоронений и мавзолеев, в которых обнаружены мумии и множество предметов повседневной культуры. Находка Шинкера и Друшеля, скорее, скромная: руины 36 небольших круглых домов. "Такие маленькие деревни были типичны для культуры чачапойя", - объясняет Каролине Ноак (Karoline Noack), профессор древней истории Америки в Боннском университете. Она тоже считает находку не слишком сенсационной, но обращает внимание на то, что окончательно об этом можно будет судить только тогда, когда здесь будут произведены раскопки.

Возможно, эти раскопки помогут разгадать тайну происхождения чачапойя. Дело в том, что кожа у них была намного светлее, чем у других народов региона, волосы - часто светлые или рыжие, да и ростом они заметно превышали соседей. Одна из гипотез говорит о том, что чачапойя, возможно, были наследниками европейских кельтов, которые открыли Южную Америку задолго до того, как туда приплыли конкистадоры. Другая - что чачапойя произошли от карфагенцев, бежавших сюда после того, как в ходе Пунических войн их финикийское государство было разгромлено, а его столица - Карфаген - разрушена римлянами.

Профессор Ноак относится к этим гипотезам скептически. Анализ ДНК показал, что генетические структуры народа в течение десятков поколений оставались неизменными. "Правда, - замечает Каролине Ноак, - в ходе исследований выяснилось, что современные наследники чачапойя генетически близки европейцам. Но истоки этого сходства следует искать уже в XVI веке. В то время стали рождаться дети от чачапойя и испанских завоевателей".

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