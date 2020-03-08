 Немецкие эксперты: чем лучше мыть голову - шампунем или мылом? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Немецкие эксперты: чем лучше мыть голову - шампунем или мылом?

Немало немцев возвращаются к мылу, предпочитая его шампуню. А что говорят по этому поводу специалисты?

Женщина под душем

Хотя пластиковые бутылки из-под минеральной воды и сока в Германии сдают, получая за это деньги, но каждый год на свалку попадают более 2 миллионов  пластиковых емкостей из-под шампуня и геля для душа . В связи с этим очень серьезно относящиеся к экологическим проблемам немцы положили начало парадоксальному тренду: пользуются мылом вместо шампуня. Судя по возрастающему спросу на мыло, многие немцы добровольно возвращаются к традиционным средствам гигиены своих бабушек и дедушек.

Причем, если раньше мыло использовалось, в основном, для мытья рук и тела, то теперь его используют и вместо шампуня. Экологичность очевидна: твердому мылу пластиковая упаковка не нужна. Но есть еще один, не менее важный аргумент в пользу мыла: как утверждают многие дерматологи, специальное мыло "для волос" гораздо полезнее для кожи головы, чем шампунь, изготовленный из "химических" ингредиентов. Так ли это?

Твердый шампунь или мыло?  

Для начала уточним. Шампунь бывает жидким, твердым и сухим (этим порошком или спреем пользуются обычно тогда, когда нет возможности помыть голову обычным способом). Отличается твердый шампунь от жидкого, как правило, лишь консистенцией, но не составом, поясняет Козмин Катко (Cosmin Katko) из Нюрнберга в интервью dpa. Эксперт по изготовлению мыла советует внимательно читать список ингредиентов, микроскопическим шрифтом указанных на обертке. В состав твердого шампуня обычно входят прессованные химические соединения, так называемые синтетические ПАВ (поверхностно-активные вещества или тенсиды/тензиды): лаурил, лаурет сульфата натрия (Sodium Lauril Sulfate, SLS/ Sodium Laureth Sulfate, SLES), сульфаты (Сocosulfate, Sodium Coco Sulfate), парабены (консерванты).

Мыло для мытья волос

Мыло для мытья волос с натуральными добавками

По словам Катко, большим спросом сейчас пользуется новинка - так называемое "шампуневое мыло", изготовленное, в отличие от обычного шампуня, без синтетических  примесей. Рецепты его изготовления мыловары предпочитают держать в секрете, но среди базовых компонентов "шампуневого" мыла обычно значатся омыленные масла (оливковое, пальмовое, кокосовое) или натриевые соли натуральных жирных кислот (оливат натрия, кокоат натрия) плюс (в зависимости от сорта) эфирные масла и добавки натурального происхождения.

Контекст

В погоне за красотой и естественностью немцы прибегают к натуральной косметике. DW разобралась, какие косметические средства они предпочитают, и почему нельзя доверять только упаковке. (28.01.2020)

Нужно ли профобразование для того, чтобы стать косметологом? Если да, то где его получить? И сложно ли открыть потом свое дело? Ответы на все эти вопросы - в статье DW. (20.09.2018)

Простят ли нам волосы и кожа, если мы летом недостаточно за ними ухаживаем? "Нет, не простят!" - говорят немецкие косметологи и дают ряд полезных советов. (05.08.2013)

Не только еда и напитки пользуются спросом среди био-продуктов. Немецкие фирмы - первые на рынке натуральной косметики. (19.11.2006)

В последнее время в Германии большую популярность обрели оздоравливающие "лесные ванны". Но ошибается тот, кто думает, что для такого "купания" понадобятся мыло и полотенце… (02.06.2018)

Немецкие ученые обнаружили в косметике для губ опасные вещества, способные вызывать рак. (18.03.2016)

Если учесть, что жидкие шампуни - это, в сущности, разбавленный концентрат и потому консервированный, чтобы избежать распространения бактерий, то твердый и очень экономичный вариант шампуня без упаковки вполне можно причислить к экологически оптимизированным продуктам. При взаимодействии с водой твердый шампунь пенится почти так же, как и жидкий, и при этом он легко смывается, утверждают знатоки.

Но с точки зрения заботы о собственном теле, при выборе средства для мытья волос перевешивает все-таки мыло из натуральных компонентов, считает Эрнст Табори (Ernst Tabori), директор Немецкого консультационного центра (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene) по вопросам гигиены при университетской клинике Фрайбурга. И хотя оно не образует столь обильной пены, как шампунь, однако в перспективе результат гарантирован, обнадеживает эксперт. К тому же такое мыло лучше переносят люди с аллергией.  

В свою очередь, мыло "для волос" с показателем кислотности от 5,5 до 7pH не следует путать с обыкновенным, туалетным мылом для мытья рук и тела (показатель от 9 до10 pH), уточняет Эрнст Табори. От обычного мыла "шампуневое" отличается специально подобранным составом масел - таких, которые не оставляют налета на волосах и оказывает особо благотворное влияние на кожу головы. Процент содержания избыточных масел, которые остаются "неомыленными", в этом мыле намного меньше: так волосы после мытья приобретают блеск и не выглядят "жирными".

Мыльный ренессанс

Сегодняшнюю популярность мыла в Германии смело можно назвать "ренессансом", рассуждает маркетолог Эльфриде Дамбахер (Elfriede Dambacher), ссылаясь на растущее многообразие сортов и вариантов традиционного моющего средства.

Если раньше мыло ручной работы можно было купить лишь в магазинах, специализирующихся на натуральной косметике, то сегодня оно вошло в ассортимент очень многих парфюмерных магазинов. В крупных сетевых магазинах - около десятка различных сортов такого мыла. Впрочем, продуктом по-настоящему массового употребления "шампуневое" мыло вряд ли станет, считает Эльфриде Дамбахер. Ведь люди верны своим привычкам, и уже несколько поколений считают, что только после мытья пенистым шампунем волосы промываются по-настоящему и затем легче расчесываются.

Смотрите также:

  • Микропластик в питьевой воде

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластмасса загрязняет не только моря и океаны - практически невидимые микрочастицы пластика мы ежедневно употребляем вместе с водой. Исследовав более 150 проб питьевой воды, взятых на пяти континентах, в 83% этих образцов американские ученые обнаружили микропластик.

  • Микропластик - мельчайшие частички пластмассы в пилинге

    В каких продуктах есть микропластик

    Микропластиком называют пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров. Он образуется, например, при езде на машине, при стирке белья или в процессе распада пластиковых отходов. Микропластик используют и в виде компонента при изготовлении различных продуктов. Вот несколько примеров...

  • Микропластик в зубной пасте

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластиковые крупинки синего цвета многие производители добавляют в зубную пасту. Зачем? Такие микрошарики помогают чистить зубы более эффективно, утверждают специалисты. Затем микрочастицы пластика вместе с другими отходами оказываются в море, легко "просачиваясь" через очистительные фильтры.

  • Пластмасса в косметике

    В каких продуктах есть микропластик

    Микроскопические гранулы пластмассы добавляются в шампунь, гель для душа, пилинг, крем для лица или лак для волос. Об этом потребители зачастую даже и не догадываются. Вред для экологии огромный. Великобритания уже отказалась от таких продуктов. В Швеции запрет вступит в силу в июле. Экологи в Германии активно требуют того же.

  • Микропластик вымывается из синтетических волокон

    В каких продуктах есть микропластик

    Наибольшее количество микропластика попадает в окружающую среду из синтетических тканей. В около 60% одежды содержатся искусственные волокна. А количество вещей из дешевой синтетики неуклонно растет. Микрочастицы полимеров вымываются при стирке. Таким образом, согласно проведенному в ЕС исследованию, ежегодно около 30 тысяч тонн микропластика попадает в воду.

  • Микропластик в море

    В каких продуктах есть микропластик

    Изнашиваясь, пластмасса распадается на мельчайшие частицы, то есть на микропластик. Львиную долю таких отходов, попадающих в море, образуют синтетическая одежда, автошины, городская пыль и дорожная разметка. Высвобождающий токсины микропластик оказывается в желудках обитателей морей, в том числе рыбы и морепродуктов, а затем и в наших тарелках.

  • Пластиковые отходы в море разлагаются очень долго

    В каких продуктах есть микропластик

    Окончательный распад пластмассы длится очень долго, предполагают ученые. Полиэтиленовому пакету, например, на это потребуется не менее 20-30 лет, а пластиковой бутылке - 450 лет! Каждый житель планеты использует в среднем около 60 килограммов пластмассы в год, европейцы и американцы даже более ста. Почти два процента выпускаемой в мире пластмассы попадает в мировой океан.

  • Пластиковые отходы в море

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластиковой экспансии подвержены все - и люди и животные. И никто пока не знает, чем это может обернуться для человечества. Животные, принимая микропластик за планктон, гибнут от голода. Какой вред он наносит здоровью человека, ученые еще не выяснили. Ясно лишь одно: микропластик попадает в желудки уже регулярно.

  • Пластиковые стаканчики на дороге во время марафона в Берлине

    В каких продуктах есть микропластик

    Пластмасса - материал дешевый, в изготовлении прост, в быту находит широкое применение. А пока политики рассуждают, как сократить производство пластмассы, экологи призывают каждого пересмотреть собственное отношение к использованию пластиковых сумок, одноразовой посуды или косметики. И начать действовать прямо сейчас.

    Автор: Инга Ваннер, Геро Рютер


Контекст

В каких продуктах есть микропластик

Пластмасса покоряет мир. Но есть и другая сторона этого прогресса: микрочастицы пластика содержатся в одежде, краске, косметике и даже в питьевой воде. (26.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Где ты, идеал красоты?  

Мода на ретро  

В тренде - уродливые сандалии  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера