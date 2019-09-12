Немецкие эксперты предупреждают: Homeoffice - работа с риском для здоровья

Проверить рабочую почту можно еще в пижаме, ознакомиться с отчетом - за завтраком и чашкой кофе. Разговор с клиентом можно провести по телефону. А главное: в любой момент можно прервать работу и спокойно глотнуть свежего воздуха в саду или на балконе. Таким обычно редставляют Homeoffice, - особенно те, кто еще сам не пробовал работать дома.

Риски для здоровья

Примерно 40 процентов работодателей в Германии сегодня предлагают своим сотрудникам гибкую модель занятости. Варианты бывают самые разные: от нескольких часов в неделю до 100 процентов работы в своих четырех стенах.

У гибкой модели Homeoffice есть свои безусловные преимущества. Но есть и недостатки. О последних громко заговорили в рамках актуального исследования института Объединения страховых компаний AOK. Homeoffice несет с собой большие риски для здоровья, сделали выводы ученые. Они опросили две тысячи человек. Тот, кто много работает из дома, чаще страдает от переутомления, потери концентрации, бессонницы. Их коллеги, выполняющие работу в офисе, реже жалуются на плохое самочувствие. Три четверти опрошенных заявили о том, что чувствовали себя эмоционально истощенными, около 70 процентов жалуются на раздражительность и даже озлобленность.

Авторы исследования обращают внимание и на то, что человеку, работающему из дома, сложнее разграничить личное и рабочее пространство. В связи с этим может развиться синдром эмоционального выгорания. Об этом уже не раз предупреждало и Федеральное ведомство по охране труда и производственной медицине (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). Преимущества гибкости, которую получают работники, с трудом компенсируют недостатки этой модели.

Как подчеркивает соавтор исследования Хельмут Шредер (Helmut Schröder), хотя Homeoffice дает возможность совмещать профессиональную деятельность и частную жизнь, но эта свобода может доставаться дорогой ценой. Время на отдых и личное пространство уменьшаются.

Гибкие модели востребованы

Разумеется, у гибкой модели много преимуществ. Сами сотрудники считают, что дома они работают эффективнее, при этом успевая, например, забрать ребенка из школы или сделать необходимые покупки.

В любом случае гибкая модель пришлась немцам по душе. Как показал последний опрос объединения предприятий цифровой экономики Bitkom, современный немец хотел бы самостоятельно распределять свое рабочее время. Многие даже предлагают изменить трудовое законодательство с тем, чтобы облегчить работу на дому при помощи цифровых технологий. А почти половина предлагаюе даже узаконить право каждого работника на Homeoffice. Заметим на это, что далеко не во всех профессиях удаленная работа вообще возможна. Кроме того, найти уединение можно и в офисе.

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