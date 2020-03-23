 Немецкие эксперты опасаются роста смертей от туберкулеза из-за коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.03.2020

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Мир

Немецкие эксперты опасаются роста смертей от туберкулеза из-за коронавируса

По оценке ВОЗ, ежегодно туберкулезом заболевают 10 млн человек. У многих из них нет доступа к необходимым медицинским услугам, обеспокоена германская Ассоциация помощи больным лепрой и туберкулезом.

Человек в медицинских перчатках держит пробирки

Пандемия легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, может привести к росту числа смертей от туберкулеза, опасаются эксперты германской Ассоциации помощи больным лепрой и туберкулезом (DAHW). Новое заболевание представляет угрозу больным туберкулезом, поскольку у миллионов из них отсутствует доступ к необходимым медицинским услугам, а организм недостаточно крепок в силу бедности, говорится в заявлении DAHW, обнародованном в понедельник, 23 марта.

Коронавирусная инфекция демонстрирует, несколько уязвимы люди со слабым иммунитетом и заболеваниями, затрагивающими легкие, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус. По оценке ВОЗ, ежегодно туберкулезом заболевают 10 млн человек, включая миллион детей. В 2018 году от него скончались около 1,5 млн жителей планеты. Всемирный день борьбы с туберкулезом по инициативе ВОЗ отмечается каждый год 24 марта.

Коронавирус SARS-CoV-2 проник более чем в 190 стран и территорий с момента вспышки в Китае в конце 2019 года. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен у 378 000 человек, 16 000 больных скончались, 102 000 выздоровели.

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    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

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    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

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  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

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    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

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  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


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