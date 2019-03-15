Немецкие школьники присоединились к первой всемирной забастовке в защиту климата

Школьники Германии и всей Европы присоединились к первой всемирной забастовке в защиту климата. В демонстрациях в ряде городов ФРГ в пятницу, 15 марта, участвуют десятки тысяч подростков с самодельными плакатами, поддерживающими экологическую инициативу Fridays for Future.

В Берлине перед зданием министерства экономики ФРГ, по оценкам организаторов, уже утром собрались около 5 тысяч молодых людей, решивших выразить протест против недостаточных мер политиков в защиту климата и окружающей среды. Впервые школьников на акции поддерживают учителя, родители, ученые и сотрудники неправительственных организаций.

В Мюнхене, по данным полиции, в акции участвуют около 8 тысяч человек, в Бремене - 5 тысяч, Фрайбурге - 4,5 тысячи, в Кельне, Тюбингене и Карлсруэ - примерно по 1,5 тысячи человек, в Бонне и Касселе - примерно по 2 тысячи. В общей сложности, в Германии на этот день запланированы 222 протестные акции.

Школьники на демонстрации в Берлине

"Крупнейший экзистенциальный кризис в истории"

В акции в Стокгольме участвовала шведская школьница Грета Тунберг, являющаяся основоположницей движения. Выступая перед собравшимися, активистка заявила о необходимости срочных и решительных мер, чтобы остановить продолжающееся потепление планеты. "Мы стоим перед самым большим экзистенциальным кризисом, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Несмотря на это, его игнорируют", - заявила 16-летняя девушка.

Крупные акции проходят и в других европейских городах. В Вене, по данным полиции, вышли на демонстрацию в защиту климата около 10 тысяч школьников. В австрийском Брегенце около 1,5 тысячи участников включили будильники на своих телефонах, чтобы "разбудить" политиков, заявила организатор Александра Сайбаль. В Риме порядка 6 тысяч школьников и студентов участвовали в шествии от Колизея до Капитолия. В Варшаве ко всемирной акции присоединились более тысячи подростков, акции также состоялись в Кракове, Вроцлаве, Познани и многих других польских городах.

Более 1650 акций в 123 странах мира

Всемирная акция Fridays for Future началась в Новой Зеландии, Австралии и азиатских странах. В Сиднее в ней участвовали от 20 до 30 тысяч человек. Демонстрации прошли также, в частности, в Гонконге, Сеуле, Бангкоке и Нью-Дели. По данным организаторов, акции запланированы более чем в 1650 городах в 123 странах мира. Одним из главных требований школьников является выполнение заложенных в Парижском климатическом соглашении мер по ограничению потепления Земли.

Акция в Сиднее

Акции протеста школьников и студентов в защиту климата проводятся каждую пятницу во многих городах Европы и мира. Демонстрации проходят под лозунгом "Fridays for Future" ("Пятницы во имя будущего"). Акции протеста школьников поддержала, в том числе, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), назвавшая их "очень хорошим начинанием". "Наших целей в деле защиты климата можно достичь только тогда, когда мы имеем поддержку в обществе", - подчеркнула она.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Заморские яблоки В Германии бытует мнение, что с экологической точки зрения местные овощи и фрукты - например, яблоки - лучше импортных. Однако длительное хранение яблок в холодильниках-рефрижераторах, до которых собранный урожай тоже еще нужно довезти, наносит больше вреда природе, чем доставка яблок морским путем, скажем, из Новой Зеландии и дальнейшее распределение их по магазинам.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений В машине или вручную? Мыть посуду лучше руками, чем в посудомоечной машине, так как расходуется меньше воды и энергии: тут как будто спорить не о чем. Но специалисты подсчитали: чтобы перемыть 140 столовых приборов, тарелок и чашек экономичная посудомоечная машина расходует 1 киловатт электроэнергии и 15 литров воды. На то же самое, но под краном, мы тратим вдвое больше воды и на 28 процентов больше электроэнергии.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений В чем нести покупки? Казалось бы, по сравнению с пластиковыми пакетами и холщовыми сумками бумажные пакеты должны быть оптимальнее с точки зрения защиты окружающей среды. Но бумажные пакеты недолговечны, для их изготовления используются вредные химические вещества и огромные затраты энергии. Так как холщовые сумки, как правило, используются много раз, они в данном случае лучше.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Электромобиль спасет мир? Машина, способная "заправляться" из розетки, спасет мир? Однако на самом деле современный электромобиль существенно экологичнее машины с бензиновым или дизельным двигателем только в городской черте. Вредные выбросы при изготовлении электромобиля и особенно его аккумулятора всего на треть меньше, чем в случае автомобиля с бензиновым двигателем.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Сомнительная бутылочная тара Стеклянные бутылки лучше для природы, чем пластиковые, - тут как будто тоже спорить не о чем. Но оказывается, что пластиковые бутылки многоразового использования, у которых срок использования больше, чем у стеклянных, на самом деле экологичнее. При производстве 1000 литров напитков в стеклянных бутылках выброс углекислого газа составляет 84 килограмма, тогда как в пластиковых – только 69.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Сою - на мясо? Соевые заменители мясных продуктов (например, тофу) считаются полезнее мяса. Вместе с тем, "мясоеды" обвиняют любителей сои в том, что для расширения соевых плантаций, например, в Латинской Америке, вырубают тропические леса. Леса действительно вырубают. Но 98 процентов урожая сои в мире идет на корм для крупного рогатого скота, свиней и кур. Так что природу губят и тофу, и сочный стейк.

Фотогалерея: 7 главных экологических заблуждений Ресайклинг по-немецки Германия – мировой рекордсмен по сортировке бытовых отходов, уверены немцы. Скептики же призывают упразднить эту сложную систему, ведь часто все отправляется в одну и ту же топку. Не совсем так, говорят эксперты: сжигается обычно 30 процентов, максимум 50 процентов пластиковых стаканчиков и бумаги. Остальные все же перерабатываются во вторичное сырье. Автор: Инга Ваннер

