 Немецкие школьники присоединились к первой всемирной забастовке в защиту климата | Новости из Германии о Германии | DW | 15.03.2019

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Германия

Немецкие школьники присоединились к первой всемирной забастовке в защиту климата

В 1650 городах мира проходит первая всемирная забастовка школьников в защиту климата. В Германии к подросткам впервые присоединились учителя, родители и сотрудники НПО.

Участники акции протеста в Берлине

Участники акции протеста в Берлине

Школьники Германии и всей Европы присоединились к первой всемирной забастовке в защиту климата. В демонстрациях в ряде городов ФРГ в пятницу, 15 марта, участвуют десятки тысяч подростков с самодельными плакатами, поддерживающими экологическую инициативу Fridays for Future.

В Берлине перед зданием министерства экономики ФРГ, по оценкам организаторов, уже утром собрались около 5 тысяч молодых людей, решивших выразить протест против недостаточных мер политиков в защиту климата и окружающей среды. Впервые школьников на акции поддерживают учителя, родители, ученые и сотрудники неправительственных организаций.

В Мюнхене, по данным полиции, в акции участвуют около 8 тысяч человек, в Бремене - 5 тысяч, Фрайбурге - 4,5 тысячи, в Кельне, Тюбингене и Карлсруэ - примерно по 1,5 тысячи человек, в Бонне и Касселе - примерно по 2 тысячи. В общей сложности, в Германии на этот день запланированы 222 протестные акции. 

Школьники на демонстрации в Берлине

Школьники на демонстрации в Берлине

"Крупнейший экзистенциальный кризис в истории"

В акции в Стокгольме участвовала шведская школьница Грета Тунберг, являющаяся основоположницей движения. Выступая перед собравшимися, активистка заявила о необходимости срочных и решительных мер, чтобы остановить продолжающееся потепление планеты. "Мы стоим перед самым большим экзистенциальным кризисом, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Несмотря на это, его игнорируют", - заявила 16-летняя девушка.

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Крупные акции проходят и в других европейских городах. В Вене, по данным полиции, вышли на демонстрацию в защиту климата около 10 тысяч школьников. В австрийском Брегенце около 1,5 тысячи участников включили будильники на своих телефонах, чтобы "разбудить" политиков, заявила организатор Александра Сайбаль. В Риме порядка 6 тысяч школьников и студентов участвовали в шествии от Колизея до Капитолия. В Варшаве ко всемирной акции присоединились более тысячи подростков, акции также состоялись в Кракове, Вроцлаве, Познани и многих других польских городах.

Более 1650 акций в 123 странах мира

Всемирная акция Fridays for Future началась в Новой Зеландии, Австралии и азиатских странах. В Сиднее в ней участвовали от 20 до 30 тысяч человек. Демонстрации прошли также, в частности, в Гонконге, Сеуле, Бангкоке и Нью-Дели. По данным организаторов, акции запланированы более чем в 1650 городах в 123 странах мира. Одним из главных требований школьников является выполнение заложенных в Парижском климатическом соглашении мер по ограничению потепления Земли. 

Акция в Сиднее

Акция в Сиднее

Акции протеста школьников и студентов в защиту климата проводятся каждую пятницу во многих городах Европы и мира. Демонстрации проходят под лозунгом "Fridays for Future" ("Пятницы во имя будущего"). Акции протеста школьников поддержала, в том числе, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), назвавшая их "очень хорошим начинанием". "Наших целей в деле защиты климата можно достичь только тогда, когда мы имеем поддержку в обществе", - подчеркнула она.

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