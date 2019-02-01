Немецкие шины из "русских" одуванчиков

Садоводы считают этот цветок сорняком, а вот ученые и производители в Германии убеждены в том, что на основе одуванчика можно получать перспективное сырье для изготовления автомобильных шин. Дело в том, что резина производится методом вулканизации каучука. В большинстве случаев это синтетический каучук. Натуральный же каучук, добываемый из произрастающих в тропическом поясе растений-каучуконосов, стоит дорого. К тому же, для того чтобы разбить плантации таких растений, приходится вырубать леса, а это приводит к нарушению экосистемы.
Перспективные исследования
Альтернативным сырьем для производства резины может стать одуванчик, а точнее - млечный сок его корней, где содержится каучук. Немецкие ученые уже не первый год проводят исследования в этом направлении и разрабатывают новые технологии производства. В конце 2018 года немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental открыл научно-испытательную лабораторию Taraxagum Lab Anklam по производству натурального каучука в ганзейском городе Анклам, что в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Исследования в этой области концерн ведет в сотрудничестве с Вестфальским университетом имени Вильгельма в Мюнстере, Институтом молекулярной биологии и прикладной экологии Общества имени Фраунгофера, а также с Институтом Юлиуса Кюна с 2011 года.
Проект поддержало министерство экономики Мекленбурга - Передней Померании, выделив на него 11,6 миллиона евро. Всего же на создание научно-исследовательского комплекса, общая площадь которого составляет 30 тысяч квадратных метров, затрачено 35 миллионов евро.
Плантации одуванчика в парниках исследовательской лаборатории
Лидер среди одуванчиков
В процессе экспериментальной работы над идеальной селекцией растения немецкие биотехнологи пришли к выводу: наилучшие показания у липкого одуванчика кок-сагыз, который в естественных условиях произрастает в Центральной Азии, на территории Казахстана, Киргизии и Узбекистана, и более известного как "русский одуванчик". Немецкие исследователи установили, что именно это растение отличается особенно высоким содержанием каучука.
Попытки использования одуванчиков для производства каучука уже предпринимались в 1930-х годах и во время Второй мировой войны - в том числе, и в Советском Союзе.
В новой лаборатории в Германии планируется создать 20 рабочих мест, которые смогут занять ученые, специалисты в области сельского хозяйства, инженеры. При ней есть крупная плантация одуванчиков площадью 30 гектаров, появившаяся в Анкламе в 2017 году. Каучук добывают из корневищ этих растений. В лаборатории корни перемалывают, а каучук вымывается без использования токсичных растворителей.
Оптимистичные прогнозы
Цель лаборатории - вывести новые виды одуванчика с более крупными корнями, что позволит повысить урожайность до одной тонны с гектара. Пока для сбора используются сельскохозяйственные комбайны, которые применяют при уборке урожая моркови. Но в ближайшем будущем их заменит специально предназначенная для этого техника. На данный момент ее модели находятся в стадии разработки.
В интервью журналистам Норберт Роберс (Norbert Robers) из Вестфальского университета выражает оптимизм: он уверен, что серийный выпуск шин из резины, изготовленной на основе корневищ желтого пушистого цветка, начнется через четыре-пять лет. На то, что качественный и недорогой каучук из модифицированного сорняка будет получен уже в ближайшие годы, рассчитывает и немецкий производитель шин Continental.
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Автор: Элла Володина