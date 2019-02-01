 Немецкие шины из ″русских″ одуванчиков | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Немецкие шины из "русских" одуванчиков

В корнях одуванчика содержится каучук, пригодный для производства шин. Немецкий концерн Continental вкладывает миллионы в исследования.

Одуванчики

Садоводы считают этот цветок сорняком, а вот ученые и производители в Германии убеждены в том, что на основе одуванчика можно получать перспективное сырье для изготовления автомобильных шин. Дело в том, что резина производится методом вулканизации каучука. В большинстве случаев это синтетический каучук. Натуральный же каучук, добываемый из произрастающих в тропическом поясе растений-каучуконосов, стоит дорого. К тому же, для того чтобы разбить плантации таких растений, приходится вырубать леса, а это приводит к нарушению экосистемы.

Перспективные исследования

Альтернативным сырьем для производства резины может стать одуванчик, а точнее - млечный сок его корней, где содержится каучук. Немецкие ученые уже не первый год проводят исследования в этом направлении и разрабатывают новые технологии производства. В конце 2018 года немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental открыл научно-испытательную лабораторию Taraxagum Lab Anklam по производству натурального каучука в ганзейском городе Анклам, что в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Исследования в этой области концерн ведет в сотрудничестве с Вестфальским университетом имени Вильгельма в Мюнстере, Институтом молекулярной биологии и прикладной экологии Общества имени Фраунгофера, а также с Институтом Юлиуса Кюна с 2011 года.

Проект поддержало министерство экономики Мекленбурга - Передней Померании, выделив на него 11,6 миллиона евро. Всего же на создание научно-исследовательского комплекса, общая площадь которого составляет 30 тысяч квадратных метров, затрачено 35 миллионов евро.

Плантации одуванчика в парниках исследовательской лаборатории

Плантации одуванчика в парниках исследовательской лаборатории

Лидер среди одуванчиков

В процессе экспериментальной работы над идеальной селекцией растения немецкие биотехнологи пришли к выводу: наилучшие показания у липкого одуванчика кок-сагыз, который в естественных условиях произрастает в Центральной Азии, на территории Казахстана, Киргизии и Узбекистана, и более известного как "русский одуванчик". Немецкие исследователи установили, что именно это растение отличается особенно высоким содержанием каучука.

Контекст

Самый быстрый немецкий суперкомпьютер пока еще отстает от мировых лидеров, но уже скоро он может совершить квантовый скачок. (27.07.2018)

Роботы уже сейчас активно помогают человеку в самых разных сферах и становятся все больше похожими на людей. Но дело не только во внешнем сходстве. (23.05.2018)

От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска - за свои 150 лет Мюнхенский технический университет не раз удивлял мир инновациями. Что немецкий Стэнфорд предлагает студентам? (04.05.2018)

Streetscooter, e.Go Life, e.Go Mover - электромобили из университета в немецком Ахене. Своими инновационными разработками ученые совершают на рынке переворот. (20.11.2017)

Робот, умеющий пользоваться смартфоном. Метод, позволяющий в деталях увидеть наше тело изнутри. Искусственная рука, наделенная осязательными элементами. До объявления победителя остался ровно месяц. (30.10.2017)

У природы нет плохой погоды. Выставка в Бонне рассматривает погоду как культурный феномен, демонстрируя, чем мы ей обязаны. (13.10.2017)

Попытки использования одуванчиков для производства каучука уже предпринимались в 1930-х годах и во время Второй мировой войны - в том числе, и в Советском Союзе.

В новой лаборатории в Германии планируется создать 20 рабочих мест, которые смогут занять ученые, специалисты в области сельского хозяйства, инженеры. При ней есть крупная плантация одуванчиков площадью 30 гектаров, появившаяся в Анкламе в 2017 году. Каучук добывают из корневищ этих растений. В лаборатории корни перемалывают, а каучук вымывается без использования токсичных растворителей.

Оптимистичные прогнозы

Цель лаборатории - вывести новые виды одуванчика с более крупными корнями, что позволит повысить урожайность до одной тонны с гектара. Пока для сбора используются сельскохозяйственные комбайны, которые применяют при уборке урожая моркови. Но в ближайшем будущем их заменит специально предназначенная для этого техника. На данный момент ее модели находятся в стадии разработки.

В интервью журналистам Норберт Роберс (Norbert Robers) из Вестфальского университета выражает оптимизм: он уверен, что серийный выпуск шин из резины, изготовленной на основе корневищ желтого пушистого цветка, начнется через четыре-пять лет. На то, что качественный и недорогой каучук из модифицированного сорняка будет получен уже в ближайшие годы, рассчитывает и немецкий производитель шин Continental.

Смотрите также:

  • Эскиз к фильму Путешествие на Луну

    Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов?

    Путешествие на Луну

    С первых лет своего существования кинематограф полюбил жанр научной фантастики. Первым научно-фантастическим фильмом в истории кино считается немая короткометражная фарсовая комедия "Путешествие на Луну", пародирующая сюжеты романов Жюля Верна "Из пушки на Луну" и Герберта Уэллса "Первые люди на Луне". Поставлена в 1902 году французским режиссёром Жоржем Мельесом.

  • Космическая одиссея 2001

    Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов?

    Космические одиссеи

    Шедевр Стэнли Кубрика 1968 года "Космическая одиссея 2001" стал эпохальным событием в истории кинофантастики. Фильм прослеживает историю человеческой эволюции от каменного века до звездной эры и ставит философские вопросы о гуманизме и технологическом прогрессе. Знаменит реалистичными сценами высадки на Луну и экранизацией невесомости, а также психоделическими интерьерами космических кораблей.

  • Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда

    Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов?

    Звездные войны

    Мощный импульс жанру дал в 1977 году приключенческий фильм Джорджа Лукаса "Звездные войны". На волне огромного успеха этой саги о межгалактическом противостоянии Добра и Зла появилась культовая франшиза, включающая в себя 7 кинофильмов, а также мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры, конструкторы LEGO.

  • Марс атакует!

    Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов?

    Злобные пришельцы

    Кровожадные внеземные цивилизации угрожают человечеству в разных фильмах - от "Войны миров" до "Марс атакует!" Инопланетные интервенции принимают форму драмы и комедии, политической сатиры и фильма ужасов. Эпохальной стала серия фантастических триллеров "Чужой", первый из которых в 1979 году снял Ридли Скотт. Примером "добрых" пришельцев служит "Инопланетянин" Спилберга.

  • ВАЛЛ-И

    Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов?

    Апокалипсические сценарии

    Катастрофические разрушения на Земле вызывают в особой разновидности жанра кинофантастики природа и технологический прогресс, выходящие из-под контроля вследствие безответственной деятельности человека. В анимационном фильме студии Pixar "ВАЛЛ-И" 2008 года человечество покинуло ставшую непригодной для жизни планету, единственным обитателем которой в 2805 году оказался робот.

  • Бегущий по лезвию

    Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов?

    Искусственный интеллект

    Искусственный интеллект – излюбленная тема кинофантастики. Он принимает форму умных компьютерных программ, роботов, почти способных на эмоции, гуманоидов, которых уже невозможно отличить от человека. Один из лучших фильмов научно-фантастического жанра снял в 1981 году именно на эту тему Ридли Скотт - "Бегущий по лезвию", в котором человечество делится на людей и репликантов.

  • 451 градус по Фаренгейту

    Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов?

    Тоталитарные режимы

    Фильмы-антиутопии исследуют фиктивные общественные уклады, напоминающие диктатуру из романа Джорджа Оруэлла "1984". Антиутопическая фантастическая трагикомедия Терри Гиллиама "Бразилия" считается одним из лучших фильмов в истории кино вообще. Также как и шедевр Фрица Ланга "Метрополис". Мрачное будущее показывает и "451 градус по Фаренгейту" (фото) - единственный англоязычный фильм Франсуа Трюффо.

  • Матрица

    Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов?

    Киберпанк

    Тему упадка человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху варьирует целый ряд фильмов. Научно-фантастический боевик "Матрица" братьев Вачовски, вышедший на экраны в 1999 году, вызвал мощную философскую дискуссию, посвященную аллегорическим смыслам картины. Внедрение идей в подсознание – тема научно-фантастического триллера "Начало" Кристофера Нолана.

  • Звездный путь

    Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов?

    Утопии

    Не только черным видится будущее кинематографу. Культовая франшиза "Звездный путь", действие в которой разворачивается во второй половине XXIII, повествует об исследовательской миссии звездолета "Энтерпрайз", бороздящего просторы Млечного Пути под командованием капитана Кирка. Экипаж встречается с новыми цивилизациями, занимается исследованиями и разрешает дипломатические кризисы.

  • Назад в будущее

    Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов?

    Путешествия во времени

    Одним из шедевров в жанре научной фантастики признан и фильм Роберта Земекиса "Назад в будущее", положивший начало одноименной трилогии. В этой картине, называемой квинтэссенцией 1980-х, уместились помимо фантастического сюжета приключения, романтическая история и комедийные элементы. Продюсером проекта был Стивен Спилберг.

    Автор: Элла Володина


Контекст

Сбылись ли предсказания научно-фантастических фильмов?

Научная фантастика описывает технологии будущего, контакты с внеземными цивилизациями, альтернативный ход истории. DW представляет эпохальные кинокартины, снятые в этом популярном жанре. (19.09.2016)  

Ссылки в интернете

Информация о проекте на сайте Continental

Аудио- и видеофайлы по теме

Интерактивное кино  

Как роботы меняют наш быт  

Художник рисует светом  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера