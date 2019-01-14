Немецкие цели в туристическом рейтинге "New York Times"

В список 52 лучших мест для туристических поездок в 2019 году по версии "New York Times" (52 places to go in 2019) включены сразу три цели в Германии: столица Баварии Мюнхен, восточногерманский город Дессау и Фризские острова в Северном море. Рейтинг, входящий в число самых авторитетных в мире, составляют корреспонденты и репортеры этого влиятельного американского издания: по одной цели на каждую неделю года.
Мюнхен - в первой пятерке
Мюнхен вообще вошел в первую пятерку после карибского острова Пуэрто-Рико, руин древнего индийского города Хампи, калифорнийской Санта-Барбары и Панамы. Решающую роль при включении баварской столицы в этот список сыграл не знаменитый пивной праздник Октоберфест, который там проходит, а богатая культурная жизнь этого города. В частности, как отмечают авторы рейтинга, Мюнхенский камерный театр (Münchener Kammerspiele) и Резиденц-театр (Residenztheater) входят в число самых креативных в Европе. В целом на разных сценических площадках города только с января по май этого года запланировано более трех десятков премьер.
Особого упоминания "New York Times" также заслужили Городская галерея в доме Ленбаха (Lenbachhaus), в которой можно увидеть работы художников из группы "Синий всадник" (Алексея Явленского, Василия Кандинского, Габриэлы Мюнтер, Франца Марка, Августа Маке, Марианны Веревкиной и Пауля Клее), а также Баварская государственная опера (Bayerische Staatsoper) под руководством Кирилла Петренко.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Ночной сторож
Увлекательную экскурсию по историческим местам Мюнхена обещает фирма Weis(s)e Stadtvogel. В качестве гида выступает ночной сторож (Nachtwächter), знающий в городе все лазейки, потаенные уголки и много историй из жизни простых и знатных его обитателей прошлых веков.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Горничная Мари-Луиза
Дворец Нимфенбург и Мюнхенскую резиденцию можно посетить в сопровождении разговорчивой горничной Мари-Луизы (Kammerzofe Marie Louise), которая хорошо помнит, что делал в городе легендарный Казанова, а также много других пикантных историй. Практическая часть экскурсии состоит из обучения туристов придворным поклонам и навыкам элегантного поднятия и спуска по лестницам.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Олимпийский стадион
Олимпийский стадион (Olympiastadion) возвели в баварской столице в 1968-1972 годах. Его висячие перекрытия-оболочки похожи на гигантские шатры. Во время специальной тематической экскурсии по крыше "Zeltdach-Tour" можно узнать много интересного об этой архитектурной достопримечательности и насладиться видом на город, а особо смелым участникам вниз предлагают спуститься на канате - прямо на поле.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Средства передвижения
Некоторые туристы предпочитают ходить по городам исключительно пешком, но в Мюнхене им будет трудно удержаться от соблазна все же воспользоваться транспортом. Выбор здесь огромный: от экскурсий на двухэтажных автобусах - до поездок на каретах и лимузинах, а также исторических трамваях. Метро тоже не стоит игнорировать. В мюнхенской подземке есть станции, которые вполне заслуживают внимания.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Сегвей
Двухколесными самобалансирующимися самокатами Сегвей (Segway) в Германии уже мало кого удивишь. В последние годы они стали вполне распространенным средством группового или индивидуального передвижения туристов по городским тротуарам и улицам. Мюнхен - не исключение. Новички для начала могут прокатиться по Английскому саду, сделав остановку у ручья Айсбах, где собираются мюнхенские серфингисты.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Вкусные экскурсии
В том, что в Мюнхене можно хорошо и вкусно поесть, вряд ли кто сомневается. Выбор пивных и ресторанов в баварской столице огромный, а для особых чревоугодников здесь предлагают специальные вкусные экскурсии (Schlemmertouren) по знаменитому продовольственному рынку Виктуалиенмаркт.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Кофейный тур
Мюнхен славится своим пивом, но кофейные традиции здесь тоже очень давние. Туристическая фирма Stattreisen München предлагает тематическую экскурсию "От турецкого напитка - до кофе на вынос" по лучшим кофейням баварской столицы. Начинается она перед старейшим в городе кафе - Tambosi, ведущим свою историю с 1775 года.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Темное прошлое
"Палачи, проститутки и ведьмы" или "Чума, холера и сифилис" - так называются два тематических тура, посвященных Мюнхену времен темного Средневековья. Проводят их гости из прошлого - экскурсоводы в исторических костюмах. Участники смогут узнать, например, что за три с половиной века до конца XVII столетия город пережил целых двадцать пять чумных эпидемий, не говоря о других напастях и бедствиях.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Истории для детей
В заключение упомянем о специальных экскурсиях для детей, которые предлагает туристическое агентство "Городские детективы" ("Stadtdetektive"). Их герои - расточительные принцессы, властолюбивые герцоги и другие исторические персонажи оставили в городе свои следы, увлекательные поиски которых будут интересны не только юным участкам этих прогулок.
Автор: Танкред Гугиш, Максим Нелюбин
Выбор авторов рейтинга подтверждает общий тренд последних лет - рост туристической популярности всей Баварии - не только Мюнхена и других городов, но также горных альпийских регионов, дворцов, замков и других достопримечательностей этой южногерманской федеральной земли. Согласно данным земельного статистического ведомства, число иностранных туристов в Баварии в 2018 году увеличилось более чем на шесть процентов.
100-летие Баухауса
Следующая немецкая цель среди "52 places to go in 2019" находится на 26 месте. Это восточногерманский город Дессау в Саксонии-Анхальт. Главную роль в том, что отметили именно его, сыграл 100-летний юбилей Высшей школы строительства и художественного конструирования (Bauhaus). Баухаус был создан в 1919 году в Веймаре Вальтером Гропиусом (Walter Gropius). Позже эта школа, ставшая колыбелью современных архитектуры и дизайна, переехала в Дессау, а затем некоторое время работала в Берлине - до закрытия в 1933 году после прихода к власти в Германии национал-социалистов.
Помимо главного корпуса Баухауса в Дессау сохранилось много других зданий, в которых жили и работали преподаватели и студенты этого учебного заведения, а также некоторые здания, построенные по их проектам. Сейчас они имеют статус памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом сентябре в преддверии юбилейного года в Дессау был открыт новый Музей Баухауса (Bauhaus-Museum), который, по мнению составителей рейтинга, обязательно следует посетить любителям архитектуры.
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Вокруг света по следам Баухауса
У истоков функционализма
Bauhaus - это Высшая школа строительства и художественного конструирования (Hochschule für Bau und Gestaltung), основанная 12 апреля 1919 года в Веймаре в результате объединения Саксонско-Веймарских Высшей школы изобразительных искусств и Школы прикладного искусства. Возглавил Баухаус (на русском принято и другое написание: Баухауз) немецкий архитектор Вальтер Гропиус (на снимке).
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Вокруг света по следам Баухауса
Ремесло и искусство
Школа создавалась с уникальной для своего времени целью - объединить ремесла и искусства. В Баухаусе преподавали архитектуру и живопись, столярное, ткацкое и гончарное дело, использовали фотографию. Новаторство пионеров Баухауса состояло в решительном намерении переломить многовековую традицию и убрать из дизайна избыточное украшательство, научить людей ценить простоту и минимализм.
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Вокруг света по следам Баухауса
Интернациональный авангард
В Баухаусе преподавали известные художники, скульпторы, дизайнеры, представители мирового художественного авангарда: Лионель Фейнингер и Пауль Клее, Василий Кандинский и Ласло Мохой-Надь, Лотар Шрейер и Оскар Шлеммер, Герхард Маркс и Адольф Мейер, Йоганнес Иттен и Йозеф Альберс. Преподавателей и учеников объединяли левые взгляды и космополитизм.
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Вокруг света по следам Баухауса
Дизайн для массового производства
В 1919 году был опубликован "Манифест" - программа художественного движения, сформировавшегося в стенах школы. "Манифест" провозглашал принцип равенства изящных и прикладных искусств, декларировал как цель повышение качества и эстетики промышленных изделий, которые должны быть утилитарными, удобными, красивыми и доступными по цене. Архитектура провозглашалась ведущим направлением в дизайне.
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Вокруг света по следам Баухауса
Утилитарно и красиво
Функция определяет форм, - в этом суть идей Баухауса. Вальтер Гропиус говорил: "Каждый предмет должен до конца отвечать своей цели, то есть выполнять свои практические функции, быть удобным, дешевым и красивым". Типовые строения строгих геометрических форм, лампа-шар и мебель из трубок, - все это иконы дизайна XX века. Шахматы Йозефа Хартвига выделяют визуально иерархию отдельных фигур.
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Вокруг света по следам Баухауса
Легендарные вечеринки
Ученики и преподаватели Баухауса любили и умели веселиться. Костюмированные вечеринки повышали публичную известность школы и способствовали развитию креативности. Из импровизированных постановок рождались полноценные спектакли с музыкой и танцами. Широкую известность приобрели балеты для фигур с механическим управлением. На снимке: костюмы для "Балета триад".
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Вокруг света по следам Баухауса
Нацисты закрыли школу
В 1925 году власти Веймара перестали субсидировать авангардную школу, и она переехала в Дессау, в новое здание, построенное по проекту Гропиуса. В 1931 году школа переехала в Берлин, где в 1933 году, после прихода к власти в Германии национал-социалистов, ее закрыли. Баухаус существовал всего 14 лет, но за это короткое время определил новые стандарты в искусстве.
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Вокруг света по следам Баухауса
Баухаус в Тель-Авиве
Идеи Баухауса стали очень популярными и распространились по всему миру. Эмигрировавшие в Палестину выпускники школы строили в интернациональном стиле в Тель-Авиве. Свыше 4000 таких зданий до сих пор стоят в центре города. Это самая самая большая концентрация такой архитектуры в мире. В 2003 году "Белый город" Тель-Авива был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
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Вокруг света по следам Баухауса
Баухаус в СССР
Баухаус работал и в Советском Союзе. В Москву переехал бывший директор школы Ханнес Майер с учениками (в общей сложности, около сорока человек). Но работать в СССР было сложно, и по политическим причинам очень многие проекты авангардной немецкой школы так и не были реализованы. Но заветы Баухауса легко прочитываются и в советском конструктивизме, и даже в минимализме хрущевской архитектуры.
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Вокруг света по следам Баухауса
Стул Василия Кандинского
Минимализм дизайна комфортной, легко комбинируемой и недорогой мебели изобрели не в IKEA. Идеи Баухауса давно уже давно стали классикой модерна и вдохновляют дизайнеров во всем мире. Знаменитый стул "Василий" из холста и полых металлических трубок Марсель Брёйер создал в 1925 году и посвятил его художнику Василию Кандинскому, назвав в его честь.
Автор: Элла Володина
Экологический туризм на Северном море
На 30 месте в туристическом рейтинге "New York Times" находятся Фризские острова, расположенные в Северном море перед побережьем Германии, а также соседних Дании и Нидерландов. Здешнее прибрежное мелководье - Ваттовое море внесено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Авторы "New York Times" включили эти места в свой список лучших туристических целей в качестве успешного примера развития устойчивого туризма, способствующего охране окружающей среды и экономическому благополучию региона.
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Ваттовое море
Ваттовое море. Остров Йюст (Juist)
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Ваттовое море
Ваттовое море. Тюлени
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Ваттовое море
Ваттовое море. Остров Шпикерог (Spiekeroog)
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Ваттовое море
Ваттовое море. Морские ракушки
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Ваттовое море
Ваттовое море. Курорт Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording)
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Ваттовое море
Ваттовое море. Прогулка по берегу
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Ваттовое море
Ваттовое море. Перелетные птицы на острове Боркум (Borkum)
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Ваттовое море
Ваттовое море. Птичий остров Нордероогзанд (Norderoogsand)
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Ваттовое море
Ваттовое море. Набережная в Бюзуме (Büsum)
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Ваттовое море
Ваттовое море во время заката
Автор: Максим Нелюбин
В 2018 году в список включались западногерманские федеральные земли, а в 2017 году в него попал Гамбург.