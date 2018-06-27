Немецкие футбольные чиновники оштрафованы за насмешки над шведами

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала двух футбольных чиновников Германии за некорректные жесты во время матча ФРГ - Швеция, который состоялся в Сочи 23 июня. Глава бюро Немецкого футбольного союза (DFB) Георг Белау (Georg Behlau) и представитель отдела СМИ Ульрих Фогт (Ulrich Voigt) должны уплатить по 5000 швейцарских франков каждый (в пересчете 4340 евро), сообщила ФИФА во вторник, 26 июня.

Кроме того, за неспортивное поведение оба функционера получили выговоры. Вынося наказание, международная федерация учла то обстоятельство, что Фогт и Белау, а также Немецкий футбольный союз сразу после инцидента извинились перед шведской командой. DFB также объявил, что оба не будут "выполнять свои функции внутри стадиона" во время последнего группового матча 27 июня в Казани, в котором сборная Германии встретится с командой Южной Кореи.

После того как на последних секундах добавленного времени Тони Кроос забил шведам победный гол, Фогт и Белау выражали радость перед членами делегации Швеции, сопровождая ликование провокационными жестами, что привело к потасовке. После финального свистка несколько членов немецкой и шведской делегаций встали друг напротив друга, некоторые начали толкаться. Шведский функционер Ян Густавссон тоже получил предупреждение за участие в инциденте.

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