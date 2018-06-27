 Немецкие футбольные чиновники оштрафованы за насмешки над шведами | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2018

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Европа

Немецкие футбольные чиновники оштрафованы за насмешки над шведами

Дисциплинарная комиссия ФИФА наказала двух представителей DFB за "неспортивное поведение". Те показывали некорректные жесты в сторону скамейки сборной Швеции и толкали шведов по окончании матча.

После матча сборных Германии и Швеции на ЧМ-2018

После матча сборных Германии и Швеции на ЧМ-2018

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала двух футбольных чиновников Германии за некорректные жесты во время матча ФРГ - Швеция, который состоялся в Сочи 23 июня. Глава бюро Немецкого футбольного союза (DFB) Георг Белау (Georg Behlau) и представитель отдела СМИ Ульрих Фогт (Ulrich Voigt) должны уплатить по 5000 швейцарских франков каждый (в пересчете 4340 евро), сообщила ФИФА во вторник, 26 июня.

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Кроме того, за неспортивное поведение оба функционера получили выговоры. Вынося наказание, международная федерация учла то обстоятельство, что Фогт и Белау, а также Немецкий футбольный союз сразу после инцидента извинились перед шведской командой. DFB также объявил, что оба не будут "выполнять свои функции внутри стадиона" во время последнего группового матча 27 июня в Казани, в котором сборная Германии встретится с командой Южной Кореи.

После того как на последних секундах добавленного времени Тони Кроос забил шведам победный гол, Фогт и Белау выражали радость перед членами делегации Швеции, сопровождая ликование провокационными жестами, что привело к потасовке. После финального свистка несколько членов немецкой и шведской делегаций встали друг напротив друга, некоторые начали толкаться. Шведский функционер Ян Густавссон тоже получил предупреждение за участие в инциденте.

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