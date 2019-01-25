Немецкие футбольные фанаты сказали "нет " фашизму (фото)

Эта фотография была сделана во время футбольного матча бундеслиги в Дюссельдорфе.
28.01.2019, Дюссельдорф • "Нет - фашизму. Не допустим повторения Освенцима. Нет прощения. Нет забвения". Такие транспаранты были развернуты болельщиками на стадионе в Дюссельдорфе во время футбольного матча бундеслиги между местной командой "Фортуна" и клубом "Лейпциг" в воскресенье, 27 января - в Международнгый день памяти жертв Холокоста.
Лагерь смерти Освенцим
Места памяти в Германии
В 2018 году жертвами антисемитских нападений в мире стали 13 человек. Это наивысший показатель с 1994 года, когда в результате теракта в еврейском культурном центре в Аргентине погибли 85 человек. (27.01.2019)
В день памяти жертв Холокоста в Иерусалиме призвали передавать знания о преступлениях нацизма молодым поколениям. (27.01.2019)
Германская культура памяти дает сбои и находится под давлением со стороны крайне правых. Молодые немцы сегодня слишком мало знают о преступлениях национал-социализма, констатировал Хайко Мас. (27.01.2019)
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году был освобожден лагерь смерти Освенцим. (27.01.2019)
Ответственность за преступления нацизма должны нести все без исключения жители современной Германии - ведь речь идет об основополагающем консенсусе в немецком обществе, считает Инес Поль. (27.01.2019)
В немецких школах растет число не только расистских, но и антисемитских оскорблений. Как этому противостоят учителя? (24.11.2018)
В Германии сегодня - 130 синагог. Это немало для страны, еврейская жизнь которой была полностью уничтожена национал-социалистами. Несколько синагог удалось восстановить. Но далеко не все. (19.11.2018)