 Немецкие фермеры посадили цветущую полосу - шесть раз вокруг Земли (фото) | Кадр дня | DW | 14.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Немецкие фермеры посадили цветущую полосу - шесть раз вокруг Земли (фото)

Цветущие полосы уже можно назвать привычной частью немецких сельских ландшафтов. Зачем они нужны? И что за них получают фермеры?

Шмель и пчеложук обыкновенный (он же - пестряк пчелиный) на цветущей фацелии в Гессене

Шмель и пчеложук обыкновенный (он же - пестряк пчелиный) на цветущей фацелии в Гессене

Висбаден • В наше время уже вряд ли кому нужно объяснять, почему так важно защищать насекомых, опыляющих растения. Урбанизация ландшафтов и интенсивное сельское хозяйство, характерной чертой которого является возделывание монокультур на обширных территориях, существенно сократили среду их обитания и лишают источников пищи. Плюс разные болезни и пчелиные паразиты, изменение климата, мода на так называемые "каменные сады" перед частными домами, в которых вообще ничего не растет и не благоухает, зато ухаживать не надо… В Германии поняли, в чем проблема, осознали и уже много лет принимают вполне посильные меры. В некоторых городах и деревнях, например, новые "каменные сады" устраивать уже запретили - капля на горячий камень, но речь сегодня о другом.

Полевые цветы около гессенского Лаутербаха

Полевые цветы около гессенского Лаутербаха

Во сколько обходятся пчелиные оазисы

Как раз сейчас, в разгар лета, практически повсеместно в сельской местности можно увидеть так называемые цветущие полосы (нем. Blühflächen, Blühstreifen) - посреди полей уже почти созревшей пшеницы, других зерновых и прочих аграрных культур. Засаживают их специальными смесями - растениями для пчел, шмелей, бабочек и других насекомых. В немецкой земле Гессен на этой неделе была опубликована интересная и показательная статистика - правительственный ответ на запрос одной из фракций ландтага.

Как сообщает агентство dpa, ежегодно только в этой федеральной земле Германии фермеры получают из государственного бюджета около 2,25 млн. евро за то, что создают на своих землях специальные пчелиные оазисы. В среднем компенсации составляют от 600 до 750 евро за гектар ежегодно. В 2020 году общая площадь таких цветущих полос и участков увеличилась в Гессене на целых 500 гектаров и составила 5 тысяч гектаров. Власти Гессена намерены содействовать достижению общеевропейской цели, согласно которой около 10 процентов сельскохозяйственных площадей в ЕС - полей, пастбищ, лугов, пустырей и так далее - должны стать ландшафтами экологического разнообразия. Речь здесь не только о цветах для пчел. 

Саксонский фермер Герхард Фишер (Gerhard Fischer) засевает 600-метровую цветущую полосу на краю одного из своих полей

Саксонский фермер Герхард Фишер (Gerhard Fischer) засевает 600-метровую цветущую полосу на краю одного из своих полей

Очень длинная полоса

Согласно данным Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband), в позапрошлом году общая площадь цветущих полос на разных сельскохозяйственных площадях в Германии превысила 115 тысяч гектаров - почти шесть раз вокруг Земли, если представить себе полосу пятиметровой ширины. В планах на ближайшие годы - 150 тысяч гектаров.

Подсолнухи на цветущей полосе посреди овсяного поля в Мекленбурге - Передней Померании

Подсолнухи на цветущей полосе посреди овсяного поля в Мекленбурге - Передней Померании

Немецкие экологи эти меры всячески приветствуют. В частности, эксперты общества по охране природы NABU рекомендуют использовать как можно больше многолетних растений при минимальной 10-метровой ширине полос, чтобы как можно меньше насекомых страдало при обработке соседних сельскохозяйственных культур пестицидами.

При этом они призывают использовать разные смеси, подбирая состав в зависимости от региональных особенностей, чтобы борьба за сохранение пчел и экологическое разнообразие не привела к однообразию цветочному.

Цветущие полосы привлекают не только пчел, но и фотографов

Цветущие полосы привлекают не только пчел, но и фотографов. Этот снимок сделан где-то в Баден-Вюртемберге

Смотрите также: 
Пчелы, осы, птицы и даже ящерицы 

  • Медоносная пчела

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Медоносная пчела

    Никто так прилежно не опыляет цветущие сады и поля, как пчелы. Благодаря обыкновенной медоносной пчеле (лат. Apis) мы собираем богатые урожаи, обеспечивающие наше существование. Но не только пчелы стремятся собрать как можно больше нектара и пыльцы. У них есть "конкуренты", причем не только среди насекомых.

  • Шмель

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Шмель

    Более крупный вид семейства настоящих пчел - шмель (лат. Bombus). Как и пчелы, шмели служат своей королеве, а заодно, можно сказать, спасают мир от голодной смерти, опыляя растения. В оранжереях Германии для этого нередко специально размещают шмелиные гнезда.

  • Цветочная оса

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Цветочная оса

    Ну что хорошего можно сказать об осах? Ничего! Назойливые, агрессивные, жалят часто и больно... Большая часть ос в процессе опыления участия не принимает. Однако цветочные осы, они же мазарины (лат. Masarinae), собирают пыльцу и переносят ее. Причем, в отличие от пчел, - в зобу.

  • Журчалка

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Журчалка

    Журчалки (лат. Syrphidae) - двукрылые насекомые из подряда короткоусых. Они тоже очень любят пыльцу и сладкий нектар. Несмотря на окраску, напоминающую окраску опасных ос, журчалки абсолютно безобидны И полезны. Причем, во всех отношениях: даже их личинки избавляют растения от тли.

  • Бабочка

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Бабочка

    Известно более 18 тысяч видов отряда чешуекрылых, или попросту - бабочек (лат. Lepidоptera Linnaeus). Перелетая с цветка на цветок, бабочки переносят пыльцу, хоть и в небольшом количестве. Зато, в отличие от пчел, бабочки различают оттенки красного цвета и поэтому опыляют те растения, на которые пчелы могут и не обратить внимания.

  • Бражник молочайный

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Моль

    Эта невзрачная на вид родственница бабочки известна под именем настоящей моли (лат. Tineidae). Основное отличие: моль ищет нектар ночью, и поэтому яркая окраска крыльев, как у бабочки, ей просто ни к чему.

  • Жук - бронзовка

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Жук-бронзовка

    Жук, опыляющий цветы? Во всяком случае, жук бронзовка (лат. Cetoniinae) из семейства пластинчатоусых именно этим и занимается. Взрослые особи жука с блестящим панцирем питаются цветочным нектаром, древесным соком и фруктами. Известно более 4000 видов этого насекомого.

  • Карликовый геккон

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Пресмыкающиеся

    Невероятно, но факт: некоторые виды змей и ящериц, как, например, гекконы (на снимке) также умеют опылять растения. Особенно важную роль рептилии играют на островах, где наблюдаются их более многочисленные популяции. Их рацион включает фрукты, цветочный нектар и пыльцу.

  • Сейшельская нектарница

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Нектарницы

    Так окрестили семейство птиц из отряда воробьинообразных (лат. Nectariniidae). Сейшельская нектарница (на снимке) - мелкая певчая птица, которая с удовольствием лакомится цветочным нектаром. Птичка размером 12 сантиметров предпочитает цветы гибискуса.

  • Летучая мышь

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Летучая мышь

    Это миниатюрное чудовище, вылетающее на охоту по ночам, тоже питается сладким нектаром, как бы вылизывая его своим длинным языком. При этом летучие мыши (лат. Microchiroptera) из отряда рукокрылых отлично справляются с задачей опыления. Отдельные виды растений особо зависимы от их усердия и поэтому распускают бутоны своих цветов с наступлением темноты.

  • Мышиный лемур

    Фотогалерея: Кто опыляет наши сады

    Лемуры

    Их можно считать пчелами Мадагаскара: лемуры (лат. Lemuriformes) из подотряда мокроносых приматов. Карликовые разновидности (на снимке) пьют нектар, окуная нос в цветок. А потом перебираются к следующему…

    Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер


Контекст

В Германии цветет ''мужская верность''

Цветы не умеют разговаривать, а могли бы многое рассказать. Хотя бы о некоторых своих немецких названиях! (11.06.2020)  

Красное великолепие: немецкие маки от Балтики до Баварии (фотогалерея)

Когда начинают цвести маки, их непременно хочется сфотографировать, а сейчас - самый сезон. (18.05.2020)  

Желтая рапсодия немецких ландшафтов (фотогалерея)

В Германии дружно цветет рапс. Смотрите в нашей галерее - живописные желтые-прежелтые немецкие ландшафты нынешней весны и прошлых лет. (24.04.2020)  

Золотые поля медоноса

Сейчас в Германии зацветает рапс - полезный и очень красивый. Кстати говоря, эта важная сельскохозяйственная культура - из семейства капустных. (29.04.2018)  

Подсолнечный сезон в Германии

В Германии сейчас дружно цветут подсолнухи, так что самое время присмотреться и осмотреться. (30.07.2019)  

Почему вымирают пчелы? (фото)

20 мая - Всемирный день пчел. Популяция этих насекомых-опылителей продолжает сокращаться. (20.05.2020)  

Немцы очень любят мед (фото)

Как вы думаете, сколько стандартных ванн можно заполнить медом, который жители Германии съедают за один год? (25.04.2020)  

Пчелы за решеткой: тюремная пасека в Германии (фото)

В этой немецкой тюрьме содержится около пяти сотен заключенных и более трех миллионов пчел. (26.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как берлинцы спасают пчел  

Смерть насекомых: ученые Германии бьют тревогу  

Цветущие луга - в дефиците  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW