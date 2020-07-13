Немецкие фермеры посадили цветущую полосу - шесть раз вокруг Земли (фото)

Висбаден • В наше время уже вряд ли кому нужно объяснять, почему так важно защищать насекомых, опыляющих растения. Урбанизация ландшафтов и интенсивное сельское хозяйство, характерной чертой которого является возделывание монокультур на обширных территориях, существенно сократили среду их обитания и лишают источников пищи. Плюс разные болезни и пчелиные паразиты, изменение климата, мода на так называемые "каменные сады" перед частными домами, в которых вообще ничего не растет и не благоухает, зато ухаживать не надо… В Германии поняли, в чем проблема, осознали и уже много лет принимают вполне посильные меры. В некоторых городах и деревнях, например, новые "каменные сады" устраивать уже запретили - капля на горячий камень, но речь сегодня о другом.

Полевые цветы около гессенского Лаутербаха

Во сколько обходятся пчелиные оазисы

Как раз сейчас, в разгар лета, практически повсеместно в сельской местности можно увидеть так называемые цветущие полосы (нем. Blühflächen, Blühstreifen) - посреди полей уже почти созревшей пшеницы, других зерновых и прочих аграрных культур. Засаживают их специальными смесями - растениями для пчел, шмелей, бабочек и других насекомых. В немецкой земле Гессен на этой неделе была опубликована интересная и показательная статистика - правительственный ответ на запрос одной из фракций ландтага.

Как сообщает агентство dpa, ежегодно только в этой федеральной земле Германии фермеры получают из государственного бюджета около 2,25 млн. евро за то, что создают на своих землях специальные пчелиные оазисы. В среднем компенсации составляют от 600 до 750 евро за гектар ежегодно. В 2020 году общая площадь таких цветущих полос и участков увеличилась в Гессене на целых 500 гектаров и составила 5 тысяч гектаров. Власти Гессена намерены содействовать достижению общеевропейской цели, согласно которой около 10 процентов сельскохозяйственных площадей в ЕС - полей, пастбищ, лугов, пустырей и так далее - должны стать ландшафтами экологического разнообразия. Речь здесь не только о цветах для пчел.

Саксонский фермер Герхард Фишер (Gerhard Fischer) засевает 600-метровую цветущую полосу на краю одного из своих полей

Очень длинная полоса

Согласно данным Немецкого крестьянского союза (Deutscher Bauernverband), в позапрошлом году общая площадь цветущих полос на разных сельскохозяйственных площадях в Германии превысила 115 тысяч гектаров - почти шесть раз вокруг Земли, если представить себе полосу пятиметровой ширины. В планах на ближайшие годы - 150 тысяч гектаров.

Подсолнухи на цветущей полосе посреди овсяного поля в Мекленбурге - Передней Померании

Немецкие экологи эти меры всячески приветствуют. В частности, эксперты общества по охране природы NABU рекомендуют использовать как можно больше многолетних растений при минимальной 10-метровой ширине полос, чтобы как можно меньше насекомых страдало при обработке соседних сельскохозяйственных культур пестицидами.

При этом они призывают использовать разные смеси, подбирая состав в зависимости от региональных особенностей, чтобы борьба за сохранение пчел и экологическое разнообразие не привела к однообразию цветочному.

Цветущие полосы привлекают не только пчел, но и фотографов. Этот снимок сделан где-то в Баден-Вюртемберге

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