Немецкие фанаты хвалят организацию ЧМ по футболу в России

Немецкие футбольные фанаты позитивно отзываются об организации чемпионата мира по футболу в России. "Наряду с ЧМ-2006 в Германии это самый лучший чемпионат среди всех, на которых я побывал", - сказал агентству dpa представитель фан-клуба сборной ФРГ в среду, 27 июня. По его словам, организаторы турнира работают высокопрофессионально; быстро происходит пропуск болельщиков на стадионы перед матчами и возможность их покинуть после игры и вернуться в город. Кроме того, немецкие фанаты отмечают гостеприимную атмосферу в России, что, по словам собеседника dpa, не является само собой разумеющимся с учетом нынешних политических конфликтов между Западом и Москвой.

Организаторы ЧМ ранее сообщили, что в Россию на турнир приехали около миллиона иностранных болельщиков. В первые две недели они превратили чемпионат в большое празднество на улицах российских городов. Как отмечает агентство dpa, российские правоохранительные органы, обычно жестко реагирующие на любые спонтанные проявления граждан на улицах, к празднующим иностранным фанатам относятся очень благожелательно.

Немецкие болельщики также позитивно отзываются о российском нововведении - "паспорте болельщика" на ЧМ-2018. "Fan ID мы считаем выигрышной идеей", - сказал представитель немецкого фан-клуба, поскольку "паспорт болельщика" стал препятствием для распространения билетов на черном рынке. "Отличной идеей" немецкие фанаты также назвали возможность использовать Fan ID для получения бесплатных железнодорожных билетов для переезда из одного города ЧМ в другой и бесплатного пользования общественным транспортом в городах перед матчами ЧМ.

Перед чемпионатом мира немецкие правозащитники и органы безопасности крайне критически отзывались о "паспорте болельщика", в котором собраны обширные личные данные владельца и помещена его фотография. Они обращали внимание на то, что, заказав Fan ID, болельщик согласился на передачу своих персональных данных российским органам безопасности и на их использование и дальнейшую передачу российским властями по своему усмотрению.

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