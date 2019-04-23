Немецкие ученые: Чаще говорите "спасибо" - проживете дольше

Одной из самых полезных и здоровых человеческих эмоций известные психологи считают чувство благодарности. Логично: ведь ничто так не снимает нервное напряжение, как положительный эмоциональный заряд. Люди выражают благодарность по-разному: улыбкой, жестом, взглядом, словом. Казалось бы, что может быть проще сказать хотя бы простое "спасибо"? Минимум усилий - и максимум пользы! Однако в будничной жизни далеко не каждый и не всегда помнит о том, что стоит быть благодарным - и говорить об этом. А ведь это важно не только для того, кто сделал вам добро, но и для вас самих. Об этом говорят результаты многочисленных исследований.

Скажите спасибо

"Человек, испытывающий чувство благодарности, способен видеть, ощущать и ценить позитивные стороны жизни", - подчеркивает профессор Дирк Лер (Dirk Lehr), возглавляющий кафедру психологии в Люнебургском университете. Тот, кто привык заострять свое внимание на хорошем, чувствует себя намного лучше, увереннее, счастливее, поясняет психолог.

В рамках различных проектов Дирк Лер изучает последствия стресса. Он руководит группой исследователей, занятых поисками путей для профилактики стрессовых состояний. Известно, что высокий уровень стресса негативно влияет на сердечную деятельность, приводит к нарушениям сна, снижает иммунитет. Такой человек нередко не в состоянии вырваться из замкнутого круга: слабое здоровье, проблемы на работе, семейные ссоры...

Как показывают наблюдения, помочь в такой ситуации может осознанное проявление благодарности, считает Дирк Лер. То есть надо научиться замечать те приятные мелочи, которые давно уже не попадали в ваше поле зрения: какой чай ароматный, кактус на подоконнике расцвел, голова сегодня не болит, соседи уехали в отпуск, - и ощущать благодарность за то, что они есть. То есть говорить (писать, думать) "спасибо" за все, что есть приятного сейчас, сегодня.

Тот, кто благодарит "активно", чаще избавляется от страхов, становится более стрессоустойчивым, более толерантным и терпеливым, а происходящее воспринимает менее драматично, убежден психолог.

Дневник благодарности

Методов, как научиться благодарить, много. Например, поискать повод, сказать "спасибо", прямо с утра: за солнце на улице, поглаженную женой рубашку и так далее. Можно положить горсть монет в правый карман брюк, куртки, пальто. И каждый раз, как находится, за что поблагодарить, переложить одну монетку в левый карман. А вечером можно таким образом еще раз вспомнить лучшие моменты дня.

Можно, перебирая пальцы на руке, поблагодарить себя за лучшую черту собственного характера (большой палец), за что-то прекрасное в природе (указательный), за доброе дело, которое сегодня удалось сделать (средний), за человека, которого особенно любим (безымянный), и еще за что-нибудь, за что в жизни обязательно нужно сказать "спасибо" (мизинец).

Но особенно важно находить повод путь даже и для самой маленькой благодарности именно тогда, когда все идет "не так", настаивает психолог. В Люнебургском университете разработала новое приложение Dankbarkeits-App, своего рода дневник-ежедневник для регистрации "моментов благодарности" - заметок, фотографий. Приложение бесплатное, оно предназначено для всех, кто пожелает принять участие в тренинге по наблюдению за собственными "полезными и здоровыми эмоциями". Приложение помогает "завязывать узелки на память", запоминать все, пусть и самые мимолетные, позитивные моменты, которые в жизни зачастую воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Ведь чем внимательнее мы к приятным вещам и людям, тем более благодарными становимся, - а значит, более здоровыми, успешными и счастливыми.

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