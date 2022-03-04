Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостанавливают вещание из Москвы

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 5 марта.
На десятый день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 5 марта (время московское).
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Общественно-правовые вещательные телеканалы ARD и ZDF временно приостанавливают вещание из студий в Москве. Решение принято на фоне принятия нового российского закона о "фейках", предусматривающего лишение свободы до 15 лет. Руководство телеканалов изучает последствия этого закона, сообщила представительница Westdeutscher Rundfunk (WDR) немецкому изданию Die Zeit Online. По ее словам, телеканалы продолжат "всесторонне информировать аудиторию о происходящем в Украине и России" из других мест вещания.
Ранее несколько международных СМИ уже заявили, что полностью или частично прекратят свою работу в России. В их числе американская телекомпания CNN, британская BBC, канадский телевещатель CBC и американское информационное агентство Bloomberg.
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о потерях российской армии с начала войны в Украине. По данным Генштаба, за 10 дней боев были убиты 10 тысяч российских военнослужащих. "Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Российская сторона всего раз сообщила о своих потерях в ходе войны против Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что потери личного состава российских войск убитыми составили 498 человек. Проверить эти данные не представляется возможным
Хроника событий 4 марта 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 5 марта 00.00 - 14.00 >>>
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