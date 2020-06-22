Немецкие театры поддержали Сереберенникова

Мещанский суд Москвы приступил к прениям сторон по уголовному делу о мошенничестве в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии" в понедельник, 22 июня. Гособвинение запросило у суда шесть лет колонии общего режима для Кирилла Серебренникова. Узнав об этом, мы обратились в немецкие театры, где работал российский режиссер, за комментариями.

Художественный руководитель Государственного оперного театра Штутгарта Виктор Шонер (Viktor Schoner) в ответ на запрос DW так прокомментировал заявление прокуратуры: "Я в ужасе и желаю Кириллу Серебренникову мужества, сил и веры в победу". Художественный руководитель Государственного оперного театра Гамбурга Жорж Дельнон (Georges Delnon) также заявил, что его беспокоит судьба Кирилла Серебренникова, а также, что он "шокирован и глубоко возмущен тем, какую меру наказания потребовало обвинение".

На сцене Штутгартской оперы Серебренников поставил "Саломею" в 2015 году. На 2017 год там же была запланирована премьера романтической оперы "Гензель и Гретель", однако в полном объеме постановку осуществить не удалось из-за ареста российского режиссера в Москве. На сцене Гамбургской оперы Серебренников поставил в прошлом году "Набукко" - удаленно, находясь под домашним арестом в Москве.

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