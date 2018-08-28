Немецкие студенты не хотят строить карьеру

По результатам нового опроса, сегодня для студентов в Германии семья, друзья и развлечения намного важнее карьеры - как для девушек, так и для парней.
Опрос в 27 университетских городах Германии провела международная консалтинговая компания Ernst & Young (EY). По сравнению с 2016 годом интерес у студентов к карьере упал: тогда этот вариант выбрали 57 процентов опрошенных. В новом исследовании карьеру считают для себя значимой только 41 процент девушек и парней. При этом большинство из них уверены, что найдут достойную работу после окончания университета. Последние места по важности для немецкой молодежи занимают социальная активность и высокий уровень жизни.
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