 Немецкие студенты не хотят строить карьеру | Учеба и работа в Германии | DW | 28.08.2018

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Учеба и карьера

Немецкие студенты не хотят строить карьеру

По результатам нового опроса, сегодня для студентов в Германии семья, друзья и развлечения намного важнее карьеры - как для девушек, так и для парней.

Немецкие студенты

Опрос в 27 университетских городах Германии провела международная консалтинговая компания Ernst & Young (EY). По сравнению с 2016 годом интерес у студентов к карьере упал: тогда этот вариант выбрали 57 процентов опрошенных. В новом исследовании карьеру считают для себя значимой только 41 процент девушек и парней. При этом большинство из них уверены, что найдут достойную работу после окончания университета. Последние места по важности для немецкой молодежи занимают социальная активность и высокий уровень жизни.

Что важно для немецких студентов

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Проблемы студентов-иностранцев в Германии

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    Чтобы лучше узнать об актуальной жизненной ситуации студентов в Германии, Немецкое общество содействия учащимся вузов раз в четыре года проводит среди них опрос. Важное место в исследовании отводится тем, кто приехал из-за рубежа. В 2016 было опрошено свыше 4000 студентов-иностранцев из 248 вузов. Сейчас опубликованы результаты. Жилье, подработка, доходы… Рассмотрим основные тенденции.

  • Иностранцы в немецких вузах

    Студенты-иностранцы в Германии

    В 2016 году в Германии обучались 252000 иностранцев - 9 процентов от всех студентов. Половина - европейцы. Четверть - из Восточной Европы, треть - из Азии. 11 процентов - из США, 9 процентов - из Африки. Для половины опрошенных Германия изначально была фаворитом при выборе страны, где они хотели пройти обучение. Далее следуют США и Великобритания.

  • Лекция по математике в Берлине

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с немцами иностранные учащиеся чаще выбирают в Германии "мятные" специальности (MINT) - почти каждый второй. 28 процентов изучают инженерное дело, 22 процента - математику или естественные науки, 17 процентов - право или экономику, 8 процентов - общественные науки, психологию или педагогику. Число тех, кто выбирает медицину, среди немцев и иностранцев одинаковое: 6 процентов.

  • Поиск жилья в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с 2012 годом, когда проводился предыдущий опрос, найти приемлемое по цене жилье иностранным студентам в Германии стало еще труднее. Сейчас эта проблема знакома 60 процентам опрошенных. Немецкое общество содействия учащимся вузов называет поиск жилья самой большой из всех трудностей, которые иностранцам приходится преодолевать во время учебы.

  • Студенческое общежитие в Кельне

    Студенты-иностранцы в Германии

    Больше трети иностранцев снимают комнату в студенческом общежитии. Однако претендентов на место в общежитии гораздо больше, поскольку это самый дешевый вид жилья в Германии. Например, в Кельне (на фото) комната стоит от 141 евро в месяц. Но если общее число учащихся в немецких вузах за последние десять лет выросло на 43 процента, то мест в общежитиях стало лишь на 7 процентов больше.

  • Квартплата в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов-иностранцев снимают комнату в студенческой коммуналке, 12 процентов арендуют квартиру. Квартплата в среднем составляет 340 евро. Выше всего расходы у того, кто предпочитает отдельное жилье: около 470 евро в месяц.

  • На курсах немецкого языка в Боннском университете

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов признались в том, что им трудно изъясняться на немецком языке и общаться с местным населением. Каждый пятый иностранец приезжает на учебу в Германию вообще без знаний немецкого. 60 процентов посещают языковые курсы уже во время учебы. 38 процентов (в основном студенты магистратуры) проходят обучение на английском языке.

  • Общение с немецкими студентами

    Студенты-иностранцы в Германии

    В то же время по сравнению с 2012 годом число тех, кто испытывает проблемы в общении с немецкими однокурсниками, сократилось с 41 до 28 процентов, так же как и тех, кому трудно ориентироваться в немецкой образовательной системе. Этому способствуют вводные семинары для новичков, курсы немецкого и консультации тьютеров, в роли которых выступают тоже студенты.

  • Библиотека Потсдамского университета

    Студенты-иностранцы в Германии

    Студенты из стран с более низкими доходами населения чаще делают выбор в пользу магистерских программ. Студенты из стран с более развитой экономикой обучаются скорее по бакалаврским программам или приезжают на семестр по обмену. Каждый десятый пишет диссертацию. У 63 процентов до учебы в Германии уже был диплом о высшем образовании.

  • В университете Констанца

    Студенты-иностранцы в Германии

    Примерно половина иностранцев в немецких вузах - девушки. Больше всего их среди студентов из Восточной Европы и Восточной Азии. Средний возраст студентов - 26 лет. Три четверти - одиночки. По сравнению с немцами среди иностранцев больше тех, кто уже обзавелся своей семьей, - 14 процентов. У половины из них уже есть дети.

  • Студент и деньги

    Студенты-иностранцы в Германии

    Нехватка денег - вторая по серьезности проблема, с которой сталкиваются иностранные учащиеся в Германии. В среднем ежемесячный бюджет бакалавров и магистров составляет 776 евро - примерно на 140 евро меньше, чем у студентов-немцев. В распоряжении аспирантов около 1200 евро в месяц. 63 процентам финансовую поддержку оказывают родители.

  • Студенческая подработка

    Студенты-иностранцы в Германии

    По закону студентам-иностранцам в Германии разрешается подрабатывать 120 полных или 240 неполных дней в году. Этой возможностью активно пользуется почти половина из них. На учебу и подработку у иностранцев уходит 46 часов в неделю - это на четыре с половиной часа больше, чем у немецких сверстников. 22 процента получают стипендию.

    Автор: Татьяна Вайнман


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