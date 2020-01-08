 Немецкие страховщики: число жертв природных катастроф уменьшилось | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2020

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Мир

Немецкие страховщики: число жертв природных катастроф уменьшилось

Несмотря на рост населения, сохранения числа природных бедствий, очевидное изменение климата, люди реже гибнут из-за стихии. Материальный ущерб не сокращается при этом.

Наводнение в Джакарте, Индонезия, 1 января 2020 года

Наводнение в Джакарте, Индонезия, 1 января 2020 года

Все меньше людей погибает из-за стихийных бедствий, следует из доклада немецкой перестраховочной компании Munich Re, опубликованного в среду, 8 января. В 2019 году жертвами стихийных бедствий стали около 9000 человек по всему миру.

Самым разрушительным стал циклон "Идай", который в марте обрушился на Мозамбик, Мадагаскар, Зимбабве и Малави, вызвал сильные наводнения и унес более 1000 жизней. Тогда как циклон в 1991 году в Бангладеш привел к гибели более 100 000 человек.

Тайфун Идай в Мозамбике стал самым смертоносным в 2019 году

Тайфун "Идай" в Мозамбике, март 2019 года

Munich Re на протяжении десятилетий документирует стихийные бедствия на планете. "Мир стал лучше в этом отношении" - говорит глава отдела исследований климата и геонаук Munich Re Эрнст Раух (Ernst Rauch).

По его словам, среднеарифмитическое число пострадавших от стихии в год за предыдущие три десятилетия - 52 000 человек. Главная причина сокращения числа жертв - более эффективные работы по предупреждению населения и эвакуация.

Материальный ущерб не сократился и вряд ли уменьшится.

В прошлом году материальные убытки от ударов стихии составили 150 миллиардов долларов - это средний показатель. Чуть более трети, 52 миллиарда, компенсировали страховые компании, остальное было не застраховано.

Эвакуация во время тайфуна Хагибис в Японии, октябрь 2019 года

Тайфун "Хагибис" в Японии, октябрь 2019 года

Самым дорогим стихийным бедствием в 2019 году стал тайфун "Хагибис", который за сутки обрушил на Японию более 1000 миллиметров дождя (1000 литров на квадратный метр - Ред.) и принес потери в 17 миллиардов долларов. Аномальная летняя жара в Европе нанесла ущерб в размере 2,5 миллиарда долларов.

Роль изменения климата

Контекст

Всемирный фонд дикой природы шокирован масштабом ущерба от бушующих в Австралии пожаров. Страховщики уже получили заявления на 435 млн евро. Дым от пожаров достиг Южной Америки. (07.01.2020)

Необычно жаркое лето привело к филологическим последствиям: оно оказало решающее влияние на выбор слова 2018 года в Германии. (14.12.2018)

Пожар в Австралии, по словам Рауха, стал полной неожиданностью "Необычны раннее начало сезона пожаров и их масштабы", - отметил он. 

Согласно данным компании, в мире изменились объемы осадков в разных регионах. В последние годы тайфуны, ливни, грозы и град усилились в некоторых регионах Центральной Европы и Северной Америки. А в Японии тайфуны бьют рекорды по ущербу второй год подряд.

Кроме того, исследователь отметил повышение уровня моря, опасное для многих крупных городов, которые находятся на побережье. Ежегодно фиксируется подъем уровня на 3-4 миллиметра.

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    В Австралии на данный момент бушуют 180 лесных пожаров. Критическая ситуация возникла в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Из-за жары сезон лесных пожаров в этом году начался непривычно рано, в сентябре. Температура воздуха свыше 40 градусов по Цельсию послужила причиной того, что огонь быстро охватил огромную территорию. С октября выгорело почти 7 млн га.

  • Снимок лесных пожаров в Австралии со спутника

    Австралия в огне

    Море огня

    Так выглядит из космоса территория, на которой бушуют лесные пожары. Справа на этом снимке, сделанном со спутника, видно озеро в штате Новый Южный Уэльс. Слева - огонь, которым охвачен лес. Фото сделано с помощью специальной техники: инфракрасный свет помогает четко разглядеть очертания горящих лесов. Облака дыма, как видно на снимках, достигают даже Новой Зеландии.

  • Спасенная от огня коала

    Австралия в огне

    Животные в беде

    В лесных пожарах гибнут животные. Спасти удается далеко не всех. Особенно уязвимы коалы, которые большую часть жизни проводят на деревьях. В одном из регионов в огне погибло две трети популяции этих животных. Эту коалу, к счастью, удалось спасти.

  • Сгоревший лес в Новом Южном Уэльсе в Австралии

    Австралия в огне

    Выжженная земля

    Лесные пожары оставляют после себя лишь выжженную землю. На этой фотографии - обгоревшие стволы деревьев в Новом Южном Уэльсе. Еще недавно здесь зеленел лес.

  • Люди бегут от огня

    Австралия в огне

    Спасаясь от огня

    Эта женщина и ее полуторагодовалая дочь были вынуждены покинуть свой дом, который находился в непосредственной близости от лесных пожаров, бушующих недалеко от Сиднея. Там огонь удалось потушить. Но в других городах ситуация критическая. В штате Виктория, где расположен Мельбурн, по официальным данным, спасаясь от огня, свои дома покинули 67 000 человек.

  • Эвакуация жителей из зоны бедствия

    Австралия в огне

    Помощь армии

    На помощь пожарным в борьбе с огненной стихией приходят военные. Они помогают эвакуировать жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости от горящих лесов. Сейчас около 3000 резервистов помогают в тушении пожаров и эвакуации жителей. Им в помощь будут доставлены военные вертолеты из Новой Зеландии. В результате лесных пожаров уже погибли 24 человека.

  • Добровольцы тушат лесные пожары

    Австралия в огне

    Люди против огня

    Бороться с лесными пожарами на тех территориях, которые не так густо заселены, помогают добровольцы. Из-за катастрофической ситуации, сложившейся в этом году, их труд будут оплачивать из специального фонда. Тот, кто принимал участие в тушении пожаров в течение 10 дней, получит вознаграждение в размере 190 евро в день.

  • Человек на пепелище

    Австралия в огне

    Помощь пострадавшим от стихии

    Люди, пострадавшие от огненной стихии, могут рассчитывать на денежную компенсацию. На эти цели правительство Австралии выделило 1,2 млрд евро. Этот человек - один из тысяч тех, кто потерял в огне жилье. Его дом находился в 350 км севернее Сиднея.

  • Женщина в защитной маске

    Австралия в огне

    Причины и последствия лесных пожаров

    Австралийцы надеются на то, что в скором времени им удастся полностью побороть огненную стихию. Но в долгосрочной перспективе, считают многие из них, необходимо принять ряд мер, которые помогут не допустить глобального изменения климата, ведь именно оно является причиной лесных пожаров.

    Автор: Наталья Позднякова, Давид Эль


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В Австралии уже несколько месяцев бушуют лесные пожары. В зоне бедствия оказались несколько регионов. В галерее DW - фото, отображающие масштаб стихийного бедствия и его последствия.  

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В Японии число жертв тайфуна превысило 50 человек  

Доклад немецкой перестраховочной компании Munich Re

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