Немецкие страховщики: число жертв природных катастроф уменьшилось

Все меньше людей погибает из-за стихийных бедствий, следует из доклада немецкой перестраховочной компании Munich Re, опубликованного в среду, 8 января. В 2019 году жертвами стихийных бедствий стали около 9000 человек по всему миру.

Самым разрушительным стал циклон "Идай", который в марте обрушился на Мозамбик, Мадагаскар, Зимбабве и Малави, вызвал сильные наводнения и унес более 1000 жизней. Тогда как циклон в 1991 году в Бангладеш привел к гибели более 100 000 человек.

Тайфун "Идай" в Мозамбике, март 2019 года

Munich Re на протяжении десятилетий документирует стихийные бедствия на планете. "Мир стал лучше в этом отношении" - говорит глава отдела исследований климата и геонаук Munich Re Эрнст Раух (Ernst Rauch).

По его словам, среднеарифмитическое число пострадавших от стихии в год за предыдущие три десятилетия - 52 000 человек. Главная причина сокращения числа жертв - более эффективные работы по предупреждению населения и эвакуация.

Материальный ущерб не сократился и вряд ли уменьшится.

В прошлом году материальные убытки от ударов стихии составили 150 миллиардов долларов - это средний показатель. Чуть более трети, 52 миллиарда, компенсировали страховые компании, остальное было не застраховано.

Тайфун "Хагибис" в Японии, октябрь 2019 года

Самым дорогим стихийным бедствием в 2019 году стал тайфун "Хагибис", который за сутки обрушил на Японию более 1000 миллиметров дождя (1000 литров на квадратный метр - Ред.) и принес потери в 17 миллиардов долларов. Аномальная летняя жара в Европе нанесла ущерб в размере 2,5 миллиарда долларов.

Роль изменения климата

Пожар в Австралии, по словам Рауха, стал полной неожиданностью "Необычны раннее начало сезона пожаров и их масштабы", - отметил он.

Согласно данным компании, в мире изменились объемы осадков в разных регионах. В последние годы тайфуны, ливни, грозы и град усилились в некоторых регионах Центральной Европы и Северной Америки. А в Японии тайфуны бьют рекорды по ущербу второй год подряд.

Кроме того, исследователь отметил повышение уровня моря, опасное для многих крупных городов, которые находятся на побережье. Ежегодно фиксируется подъем уровня на 3-4 миллиметра.

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