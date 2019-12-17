 Немецкие спецслужбы считают ″Крыло″ партии АдГ экстремистами | Новости из Германии о Германии | DW | 12.03.2020

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Германия

Немецкие спецслужбы считают "Крыло" партии АдГ экстремистами

Ведомство по охране конституции проверило объединение "Крыло" и убедилось, что оно борется с демократией в Германии. Его глава Бьёрн Хёкке официально признан правым экстремистом.

Кукла Бьёрна Хёкке на карнавале

Кукла Бьёрна Хёкке на карнавале

Внутрипартийное правонационалистическое объединение "Крыло" представленной в бундестаге правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) является правоэкстремистским объединением. Об этом в четверг, 12 марта, на пресс-конференции заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang).

Контекст

Гибель Вальтера Любке шокировала ФРГ. Многие считают его убийство доказательством радикализации неонацистов. В этой связи праворадикальная "АдГ" попала под новый шквал критики. (21.06.2019)

Спецслужба получит право вести наблюдение за правонационалистическим объединением "Крыло", а также "Молодой альтернативой". (15.01.2019)

По его словам, подозрения в отношении этого объединения подтвердились после того, как в 2019 году "Крыло" было взято под наблюдение. Сомнений больше нет, "Крыло", по словам Хальденвага борется против свободно-демократического устройства немецкого общества.

Глава спецслужбы назвал правым экстремистом главу "Крыла" и руководителя отделения АдГ в федеральной земле Тюрингия Бьёрна Хёкке (Björn Höcke). Всего в Германии, согласно оценкам ведомства, проживают около 32 тысяч правых экстремистов, из них около 13 тысяч готовы к применению силы. В "Крыло" входят около 7 тысяч человек.

Томас Хальденванг назвал правый экстремизм величайшей опасностью для демократии в Германии. "Из немецкой истории мы знаем, что правый экстремизм стоит не только человеческих жизней, но и разрушает демократию", - подчеркнул он.

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