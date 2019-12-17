Немецкие спецслужбы считают "Крыло" партии АдГ экстремистами

Внутрипартийное правонационалистическое объединение "Крыло" представленной в бундестаге правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) является правоэкстремистским объединением. Об этом в четверг, 12 марта, на пресс-конференции заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang).

По его словам, подозрения в отношении этого объединения подтвердились после того, как в 2019 году "Крыло" было взято под наблюдение. Сомнений больше нет, "Крыло", по словам Хальденвага борется против свободно-демократического устройства немецкого общества.

Глава спецслужбы назвал правым экстремистом главу "Крыла" и руководителя отделения АдГ в федеральной земле Тюрингия Бьёрна Хёкке (Björn Höcke). Всего в Германии, согласно оценкам ведомства, проживают около 32 тысяч правых экстремистов, из них около 13 тысяч готовы к применению силы. В "Крыло" входят около 7 тысяч человек.

Томас Хальденванг назвал правый экстремизм величайшей опасностью для демократии в Германии. "Из немецкой истории мы знаем, что правый экстремизм стоит не только человеческих жизней, но и разрушает демократию", - подчеркнул он.

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