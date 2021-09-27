Немецкие СМИ

Байден не топит "Северный поток-2" из-за встречи с Путиным или дело в Меркель? DW Новости (19.05.2021)

По сведениям СМИ, администрация США может отказаться от ужесточения санкций против Северного потока-2. Джо Байдена за эти планы уже критикуют в Конгрессе. Не исключено, что президент США не хочет портить отношения с ФРГ.