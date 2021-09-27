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По информации СМИ, администрация президента США решила не вводить жесткие санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и его главы Маттиаса Варнига. Почему? И как на это сообщение отреагировали в ФРГ?
По сведениям СМИ, администрация США может отказаться от ужесточения санкций против Северного потока-2. Джо Байдена за эти планы уже критикуют в Конгрессе. Не исключено, что президент США не хочет портить отношения с ФРГ.
Немецкие СМИ приветствуют ужесточение риторики канцлера Германии и других политиков в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального. Журналисты ожидают, что теперь за словами должны последовать дела.