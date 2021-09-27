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Немецкие СМИ

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Немецкие СМИ".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

BILD -Ausgabe vom 11.10.2005 10/05 thg Bildzeitung Bild Zeitung Print Medium Medien Stimmungsmache Axel Springer Verlag Schlagzeile Meldung Angela Merkel Angie Kanzlerin Bundeskanzlerin Kanzleramt Miss Germany quer

Незабываемые образы Ангелы Меркель в СМИ (фотогалерея) 27.09.2021

Ее сравнивали с Гитлером, доминой и матерью Терезой. Смотрите, как пресса реагировала на смену имиджа канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf die Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: Германия пока просто игнорирует шантаж "Газпрома" 15.09.2021

Российская спецоперация по принуждению европейцев к безоговорочному признанию "Северного потока - 2" не задалась - потребители газа ее даже не заметили, считает Андрей Гурков.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends a meeting with German Chancellor Angela Merkel in Kyiv, Ukraine August 22, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Меркель в Киеве: немецкие СМИ о попытке спасти то, что еще можно 23.08.2021

Немецкая пресса комментирует идею нового саммита по Восточной Украине в "нормандском формате" и задается вопросом, достаточно ли Германия сделала для украинского народа.

Коррупция в России: кто и как с ней борется перед выборами в Госдуму. Европа в фокусе 19.08.2021

Также в программе: аномальная жара в Испании и при чем здесь Германия, как в Польше уничтожают независимые СМИ.
20.05.2021 KIEV, UKRAINE - MAY 20, 2021: Ukraine's President Volodymyr Zelensky gives a news conference on his two years in office, at the Antonov aircraft factory. Irina Yakovleva/TASS

СМИ: Зеленский умоляет Байдена о встрече до саммита РФ и США 07.06.2021

Президент Украины назвал "Северный поток - 2" настоящим оружием в руках РФ. Не очень понятно, почему "патроны к нему может обеспечивать такая великая страна, как США", добавил Зеленский.

"Северный поток-2": почему США хотят отказаться от жестких санкций против дочки "Газпрома"? 19.05.2021

По информации СМИ, администрация президента США решила не вводить жесткие санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и его главы Маттиаса Варнига. Почему? И как на это сообщение отреагировали в ФРГ?

Байден не топит "Северный поток-2" из-за встречи с Путиным или дело в Меркель? DW Новости (19.05.2021) 19.05.2021

По сведениям СМИ, администрация США может отказаться от ужесточения санкций против Северного потока-2. Джо Байдена за эти планы уже критикуют в Конгрессе. Не исключено, что президент США не хочет портить отношения с ФРГ.
Sowjetflagge auf Reichstagsgebaeude 1945 Zweiter Weltkrieg / Eroberung von Berlin durch die Rote Armee / Die Rot- armisten Jegorow und Kantarija hissen auf dem Reichstagsgebaeude die Rote Flagge, 20. April 1945, 20 Uhr 45 Ber- liner Sommerzeit. / - Die Hissung der Sowjetflagge auf dem Reichstagsgebaeude (Nachgestellte Szene). - / Foto (Wladimir Grebnew). |

В России хотят запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом 05.05.2021

В Госдуму внесен законопроект, распространяющий запрет на выступления, СМИ и интернет. Предлагается также запретить публично приравнивать цели правительства СССР и нацистской Германии.
A Palestinian health worker displays vials of the Russian Sputnik V during vaccination in Gaza City on April 7, 2021. (Photo by Majdi Fathi/NurPhoto)

"Спутник V": спор о российской вакцине в Германии на страницах немецких СМИ 09.04.2021

Германия на шаг приблизилась к покупке "Спутника V". Но сможет ли РФ доказать эффективность вакцины и соблюсти сроки и объемы поставок? Этим вопросом задаются немецкие СМИ.
29.08.2020, Berlin, Impression von der Anti-Corona Großdemo, die erneut von der Bewegung Querdenken 711 aus Stuttgart angemeldet wurde. Nachdem der Berliner Senat die Demonstration verboten hatte, haben das Berliner Verwaltungsgericht und in weiterer Instanz das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg diese Demo genehmigt. Zur Kundgebung wurde unter dem Motto Sturm auf Berlin und mit dem Hashtag #Berlin2908 aufgerufen. Gekommen sind erneut Demonstranten aus den unterschiedlichsten Lagern, die meisten ohne Mund- / Nasenschutz unterwegs waren. Dabei auch wieder Rechte, Reichsbürger, Impfgegner und allerhand sonstige Verschwörungstheoretiker, die gegen die anhaltenden Corona-Maßnahmen protestieren. Weil die Teilnehmer sich nicht an die Abstandsregeln gehalten haben, wurde die Demo von der Polizei teilweise aufgelöst. Im Bild: Flaggen der Bundesrepublik Deutschland (auf dem Kopf) der Russischen Föderation sowie des Deutschen Kaiserreichs. | Verwendung weltweit

Доклад ЕС: Германия является главной целью российской дезинформации 09.03.2021

В Европейской службе внешних связей утверждают, что кампании дезинформации ведутся против Германии на политическом уровне, а также в прокремлевских средствах массовой информации.

01.02.2021 *** Yulia Navalnaya, wife of Russian opposition leader Alexei Navalny, enters a court building in Moscow, Russia February 1, 2021. Navalnaya was detained for participating in an unauthorized protest, summoned to appear in court and later released. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Юлия Навальная прилетела во Франкфурт-на-Майне (11.02.2021) 11.02.2021

По данным еженедельника Der Spiegel, поездка Юлии Навальной в ФРГ носит частный характер. Власти ФРГ приезд не комментируют. По сообщениям СМИ, Юлия Навальная прибыла во Франкфурт-на-Майне рейсом авиакомпании Lufthansa.
TOPSHOT - Asylum seekers gather as they wait for food distribution along the roadside where thousands are living with out shelter and exposed to the elements following the burning down of their camp, near the Kara Tepe camp on the island of Lesbos on September 13, 2020. - Over 11,000 people -- including some 4,000 children -- have been sleeping rough since the notoriously overcrowded and unsanitary camp of Moria burned down this week..Aided by army bulldozers, work crews have worked round-the-clock to erect a makeshift camp for 3,000 people a few kilometres from the ruins of Moria where the first 500 refugees are already accomodated. (Photo by LOUISA GOULIAMAKI / AFP) (Photo by LOUISA GOULIAMAKI/AFP via Getty Images)

Германия примет еще 1500 человек из лагерей для беженцев Греции 15.09.2020

О принятии дополнительного числа беженцев с греческих островов договорились Ангела Меркель и глава МВД Зеехофер, сообщают немецкие СМИ. Ранее сообщалось о готовности ФРГ принять 150 несовершеннолетних беженцев.

Фонд борьбы с коррупцией: Кремль ответственен за покушение на Навального (03.09.2020) 03.09.2020

Немецкие СМИ приветствуют ужесточение риторики канцлера Германии и других политиков в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального. Журналисты ожидают, что теперь за словами должны последовать дела.

Немецкие СМИ о реакции Берлина на отравление Навального (03.09.2020) 03.09.2020

Немецкие СМИ приветствуют ужесточение риторики канцлера Германии и других политиков в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального. Журналисты ожидают, что теперь за словами должны последовать дела.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ; Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Alexey Navalny, Angela Merkel, Vergiftung von Nawalny, Wladimir Putin, Karikatur, Sergey Elkin.

СМИ ФРГ о заявлении Меркель об отравлении Навального и отношениях с Россией 03.09.2020

Главной политической сенсацией в Германии 2 сентября стало заявление канцлера Меркель в связи с отравлением Навального. Немецкие СМИ предупреждают: за жесткой критикой должны последовать действия.
Leutnant der Roten Armee Wladimir Gelfand aus Berlin (1945-1946) ins System stellen? Die Fotos hat uns sein Sohn zur Verfügung gestellt.

За что немки любили в 1945 году лейтенанта Красной армии? 25.08.2020

"Любовные связи в оккупированной Германии", - так написали немецкие СМИ о дневниках лейтенанта Владимира Гельфанда, рассказывающих и показывающих, как жила поверженная Германия в 1945 году.
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