Немецкие СМИ о победе сборной России: "Русские отдали на поле все"

Победа России над сборной Испании стала одной из главных спортивных тем в Германии, ее не обошли стороной большинство немецких СМИ. Испания вылетела заслуженно, потому что за 120 минут не смогла справиться с российской обороной, сообщил журнал Focus.

"Русские играли хуже, но отдали на поле все. У них было все то, чего не хватало, например, немецкой команде", - передает футбольный эксперт журнала Ральф Гроссе-Блей (Ralph Grosse-Bley) из Москвы, отметив командный дух российской сборной. Он уверен, что у России нет шансов против Хорватии в четвертьфинале в Сочи, но "это - футбол".

"Это уже не та Испания, какой она была 10 лет назад", - пишут немецкие СМИ

Газета Handelsblatt рассказала о том, что произошло в центре Москвы после победы сборной России. "Никольская улица рядом с Кремлем превратилась в место спонтанных народных гуляний. Совершенно чужие друг другу люди обнимались, некоторые залезали на фонари под скептическими взглядами полицейских и махали российскими флагами", - передает Handesblatt.

"Железный занавес" и баррикада перед воротами

Раскритиковала игру газета Die Zeit. После тщательного разбора матча она написала, что российские игроки не хотели рисковать и атаковать: "Это был антифутбол в исполнении двух команд. Россия не хотела решать исход игры, а Испания не могла. Вероятно, Испания хотела попасть в четвертьфинал при помощи пасов".

Süddeutsche Zeitung написала, что произошедшее на поле было трудно назвать футболом: "Русские много бегали по полю и забаррикадировали свою штрафную площадку, но не показали ничего футбольного". Газета отметила игру российского вратаря Игоря Акинфеева и то, что россиянам везло с судейством. Так, она напомнила эпизод, в котором Сергей Игнашевич сбил Жерара Пике незадолго до окончания основного времени игры и не получил пенальти.

Известный журнал Spiegel пересказал игру и заявил о "железном занавесе", который устроили русские перед своими воротами. Газета Bild заявила о крайне неожиданном Чемпионате мира в России: "Вылетели Германия, Аргентина, Португалия и теперь Испания. Россия идет дальше". Bild сыронизировала, что лучшая сцена игры, это когда два испанца столкнулись друг другом и упали в штрафной сборной России.

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