Немецкие СМИ о параде в Москве и голосовании по поправкам к Конституции РФ

Немецкие СМИ уделили военному параду в Москве достаточно большое внимание. В среду, 24 июня, прямая трансляция с Красной площади хоть и не велась, но в выпусках новостей и в вечерних аналитических программах на главных телеканалах ФРГ этой теме было отведено определенное время, правда, не на первых местах.

А в четверг, 25 июня, парад, приуроченный к 75-й годовщине победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой отечественной войне, широко освещала немецкая пресса. При этом практически все без исключения ведущие газеты ФРГ указывали на взаимосвязь военного парада с начавшимся в России голосованием по поправкам к конституции.

Москвичам дали хлеба и зрелищ

Рядовым жителям Германии, где по-прежнему запрещены все массовые мероприятия, совершенно непонятно, почему в России, находящейся на третьем месте в мире по числу инфицированных коронавирусом, решили проводить многотысячный военный парад с участием публики.

"Москвичам дали хлеба и зрелищ"

Недоумение своих земляков корреспондент газеты Süddeutsche Zeitung передал российскому историку, профессору Европейского университета в Санкт-Петербурге Ивану Курилле. "Путин хочет поднять настроение граждан с тем, чтобы они - при высокой явке - проголосовали за поправки к конституции, - ответил Курилла. - Парад - средство достичь этого". Историк пояснил, что для россиян победа в войне является единственным историческим событием, к которому они относятся преимущественно одинаково и которое вызывает у них одинаковые чувства.

Газета Die Welt уверена, что "проведение помпезного ритуала накануне начала голосования по путинским поправкам к конституции неслучайно". "Прежде, чем россияне подойдут к избирательным урнам, - продолжает издание, - им надо было напомнить о величии России и ее статусе сверхдержавы - небольшая уловка, чтобы повысить явку и долю голосов "за" на голосовании, призванном сохранить власть Путина де-факто на неопределенное время".

Газета Tagesspiegel считает, что откладывать проведение парада и дальше Кремлю было опасно, поскольку это только усиливало бы недовольство москвичей, которые в течение почти десяти недель были вынуждены сидеть по домам в условиях жесткого карантина. Им надо было - как в свое время римлянам - дать хлеба и зрелищ, указывает издание, предложить нечто, что подняло бы их настроение и побудило бы принять активное участие в голосовании по поправкам к конституции.

Способ повысить настроения и личный рейтинг президента

В последние недели, пишет Tagesspiegel, соотношение сторонников и противников изменения конституции изменилось не в пользу Путина, снизился и его личный рейтинг: только 59 процентов поддерживали в конце апреля его политику - самый низкий показатель за 20 лет. А по данным другого опроса, доверяют президенту теперь всего четверть россиян. Два с половиной года назад таковых было в два с лишним раза больше, подчеркивает издание.

"Отставить плохое настроение!"

"Путин распорядился отставить тревоги", - отмечает в этой связи Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Торжества в Москве по случаю победы в Великой отечественной войне должны одновременно символизировать и победу над вирусом", - добавляет выходящая в Швейцарии Neue Zürcher Zeitung.

На растущее недовольство россиян - не только москвичей и не только карантинными ограничениями - обращают внимание и другие СМИ. Телерадиокомпания MDR приводит на своем сайте результаты опроса независимого "Левада-центра", согласно которым только 33 процента граждан России сейчас проголосовали бы за Путина на президентских выборах.

Таким образом его рейтинг сократился в два раза по сравнению с началом 2018 года, пояснил корреспонденту MDR социолог "Левада-центра" Денис Волков. И даже среди верных сторонников Путина, по его данным, примерно треть не поддерживает все предложенные поправки к конституции.

Путин forever

Впрочем, что бы там ни говорили опросы, в исходе растянутого из-за коронавируса на целую неделю голосования ни сам Путин, ни немецкие комментаторы не сомневаются. Die Welt называет начавшееся в этот четверг голосование "Потемкинским референдумом" и напоминает о словах самого президента, выразившего уверенность в том, что абсолютное большинство поддержит поправки.

Владимир Путин на параде 24 июня

Tagesspiegel, в свою очередь, считает, что голосование проводится для отвода глаз: "Поправки к конституции уже утверждены парламентом и подписаны президентом. Она (новая конституция - Ред.) уже даже в отпечатанном виде стоит на полках в книжных магазинах. Так что речь идет только о символической легитимации. Путин делит ответственность с избирателями. Не он, мол, один распорядился продлить свои полномочия, а народ так решил".

"Триумф на избирательных участках призван устранить всякие сомнения в легитимности его проекта, - поясняет комментатор Süddeutsche Zeitung, - а также продемонстрировать избирателям и ближайшему окружению Путина, что в обозримом будущем ему нет альтернативы".

Реформа конституции или конституционный переворот?

Немецкие СМИ указывают, что поправки к конституции и обнуление сроков президента позволяют Путину оставаться во главе российского государства после 2024 года еще на два срока, то есть, до 2036 года, когда ему самому будет уже 83.

Оппозиция выступает против поправок к конституции

Онлайн-издание Tagesschau.de приводит аргументы московского мэра Сергея Собянина, объяснявшего необходимость оставить Путина в Кремле стремлением избежать политической неопределенности и нестабильности. "Тот факт, что для действующего президента вносится особое правило в конституцию, - пишет Tagesschau.de, - является с точки зрения критиков Кремля не реформой конституции, а конституционным переворотом".

Такую оценку российской оппозиции разделяет и обозреватель газеты Handelsblatt. Он тоже называет затею Кремля не конституционной реформой, а "конституционным переворотом", а начавшееся голосование - "игрой в демократию". Цель Путина, по мнению автора, "обойти досадное ограничение президентских сроков, которое вынудило бы его покинуть свой пост в 2024 году".

Комментатор Süddeutsche Zeitung смотрит на вещи более глобально: "Будь то голосование по поправкам в конституцию или парад Победы - Путин делает все, чтобы в России все осталось как есть, а сам он мог спокойно войти в историю". Начавшееся голосование в этом ему помогает, поскольку, пишет автор, "оно консервирует, увековечивает те ценности, которые выбрал Путин для России".

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