 Немецкие СМИ о параде в Москве и голосовании по поправкам к Конституции РФ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 25.06.2020

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Германия

Немецкие СМИ о параде в Москве и голосовании по поправкам к Конституции РФ

Военный парад на Красной площади, проведенный невзирая на эпидемию COVID-19, был призван поднять настроение россиян и побудить их поддержать поправки к конституции, считают немецкие комментаторы.

На параде в Москве 24 июня 2020 года

На параде в Москве 24 июня 2020 года

Немецкие СМИ уделили военному параду в Москве достаточно большое внимание. В среду, 24 июня, прямая трансляция с Красной площади хоть и не велась, но в выпусках новостей и в вечерних аналитических программах на главных телеканалах ФРГ этой теме было отведено определенное время, правда, не на первых местах.

А в четверг, 25 июня, парад, приуроченный к 75-й годовщине победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой отечественной войне, широко освещала немецкая пресса. При этом практически все без исключения ведущие газеты ФРГ указывали на взаимосвязь военного парада с начавшимся в России голосованием по поправкам к конституции.

Москвичам дали хлеба и зрелищ

Рядовым жителям Германии, где по-прежнему запрещены все массовые мероприятия, совершенно непонятно, почему в России, находящейся на третьем месте в мире по числу инфицированных коронавирусом, решили проводить многотысячный военный парад с участием публики.

Старя самоходка на параде в Москве

"Москвичам дали хлеба и зрелищ"

Недоумение своих земляков корреспондент газеты Süddeutsche Zeitung передал российскому историку, профессору Европейского университета в Санкт-Петербурге Ивану Курилле. "Путин хочет поднять настроение граждан с тем, чтобы они - при высокой явке - проголосовали за поправки к конституции, - ответил Курилла. - Парад - средство достичь этого". Историк пояснил, что для россиян победа в войне является единственным историческим событием, к которому они относятся преимущественно одинаково и которое вызывает у них одинаковые чувства.

Газета Die Welt уверена, что "проведение помпезного ритуала накануне начала голосования по путинским поправкам к конституции неслучайно". "Прежде, чем россияне подойдут к избирательным урнам, - продолжает издание, - им надо было напомнить о величии России и ее статусе сверхдержавы - небольшая уловка, чтобы повысить явку и долю голосов "за" на голосовании, призванном сохранить власть Путина де-факто на неопределенное время".

Газета Tagesspiegel считает, что откладывать проведение парада и дальше Кремлю было опасно, поскольку это только усиливало бы недовольство москвичей, которые в течение почти десяти недель были вынуждены сидеть по домам в условиях жесткого карантина. Им надо было - как в свое время римлянам - дать хлеба и зрелищ, указывает издание, предложить нечто, что подняло бы их настроение и побудило бы принять активное участие в голосовании по поправкам к конституции.

Способ повысить настроения и личный рейтинг президента

В последние недели, пишет Tagesspiegel, соотношение сторонников и противников изменения конституции изменилось не в пользу Путина, снизился и его личный рейтинг: только 59 процентов поддерживали в конце апреля его политику - самый низкий показатель за 20 лет. А по данным другого опроса, доверяют президенту теперь всего четверть россиян. Два с половиной года назад таковых было в два с лишним раза больше, подчеркивает издание.

Улыбающиеся участницы парада в Москве

"Отставить плохое настроение!"

"Путин распорядился отставить тревоги", - отмечает в этой связи Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Торжества в Москве по случаю победы в Великой отечественной войне должны одновременно символизировать и победу над вирусом", - добавляет выходящая в Швейцарии Neue Zürcher Zeitung.

На растущее недовольство россиян - не только москвичей и не только карантинными ограничениями - обращают внимание и другие СМИ. Телерадиокомпания MDR приводит на своем сайте результаты опроса независимого "Левада-центра", согласно которым только 33 процента граждан России сейчас проголосовали бы за Путина на президентских выборах.

Таким образом его рейтинг сократился в два раза по сравнению с началом 2018 года, пояснил корреспонденту MDR социолог "Левада-центра" Денис Волков. И даже среди верных сторонников Путина, по его данным, примерно треть не поддерживает все предложенные поправки к конституции.

Путин forever

Впрочем, что бы там ни говорили опросы, в исходе растянутого из-за коронавируса на целую неделю голосования ни сам Путин, ни немецкие комментаторы не сомневаются. Die Welt называет начавшееся в этот четверг голосование "Потемкинским референдумом" и напоминает о словах самого президента, выразившего уверенность в том, что абсолютное большинство поддержит поправки.

Владимир Путин на параде 24 июня

Владимир Путин на параде 24 июня

Tagesspiegel, в свою очередь, считает, что голосование проводится для отвода глаз: "Поправки к конституции уже утверждены парламентом и подписаны президентом. Она (новая конституция - Ред.) уже даже в отпечатанном виде стоит на полках в книжных магазинах. Так что речь идет только о символической легитимации. Путин делит ответственность с избирателями. Не он, мол, один распорядился продлить свои полномочия, а народ так решил".

"Триумф на избирательных участках призван устранить всякие сомнения в легитимности его проекта, - поясняет комментатор Süddeutsche Zeitung, - а также продемонстрировать избирателям и ближайшему окружению Путина, что в обозримом будущем ему нет альтернативы".

Реформа конституции или конституционный переворот?

Немецкие СМИ указывают, что поправки к конституции и обнуление сроков президента позволяют Путину оставаться во главе российского государства после 2024 года еще на два срока, то есть, до 2036 года, когда ему самому будет уже 83.

Листовки оппозиции с критикой поправок к конституции

Оппозиция выступает против поправок к конституции

Онлайн-издание Tagesschau.de приводит аргументы московского мэра Сергея Собянина, объяснявшего необходимость оставить Путина в Кремле стремлением избежать политической неопределенности и нестабильности. "Тот факт, что для действующего президента вносится особое правило в конституцию, - пишет Tagesschau.de, - является с точки зрения критиков Кремля не реформой конституции, а конституционным переворотом".

Такую оценку российской оппозиции разделяет и обозреватель газеты Handelsblatt. Он тоже называет затею Кремля не конституционной реформой, а "конституционным переворотом", а начавшееся голосование - "игрой в демократию". Цель Путина, по мнению автора, "обойти досадное ограничение президентских сроков, которое вынудило бы его покинуть свой пост в 2024 году".

Комментатор Süddeutsche Zeitung смотрит на вещи более глобально: "Будь то голосование по поправкам в конституцию или парад Победы - Путин делает все, чтобы в России все осталось как есть, а сам он мог спокойно войти в историю". Начавшееся голосование в этом ему помогает, поскольку, пишет автор, "оно консервирует, увековечивает те ценности, которые выбрал Путин для России".

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    Автор: Сергей Елкин


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