Немецкие СМИ о значении победы Зеленского на выборах в Украине

Во втором туре президентских выборов в Украине звезда телевизионных шоу, комедийный актер и успешный шоу-бизнесмен Владимир Зеленский победил действующего главу государства Петра Порошенко с рекордным результатом, набрав около 73 процентов голосов избирателей. За его противника проголосовали не более 25 процентов. Официальные итоги выборов должны объявить не позднее 1 мая, но уже сейчас в различных немецких изданиях появились комментарии журналистов, оценивающих итоги и значение победы Зеленского.

"Мало конкретных ответов"

"Комику Зеленскому удалось перенести своего телеперсонажа из сериала в реальную жизнь", - отмечает в комментарии под названием "Когда вымысел становится реальностью" для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) журналистка София Драйсбах (Sofia Dreisbach). И воскресным вечером, в день второго тура выборов, 41-летний политический новичок появился в своем предвыборном штабе перед сотнями ожидающих его журналистов, "вновь умело исполняя свою роль". Его выход в переполненном, наэлектризованном помещении сопровождала "заглавная мелодия из телесериала "Слуга народа", в котором он играет учителя истории, избранного президентом Украины".

Владимир Зеленский после объявления данных экзитполов

Однако критики упрекают Зеленского в отсутствии внятной программы, вот и на своей первой пресс-конференции после объявления предварительных результатов голосования победитель уклонялся от вопросов о том, какие им будут сделаны назначения, и "вообще давал мало конкретных ответов", отмечает журналистка FAZ.

"Новые мирные переговоры"

Вскоре после первых новостей о победе Зеленского российский премьер-министр Дмитрий Медведев написал на своей странице в соцсети Facebook, что видит в случившемся "шансы на улучшение взаимодействия" Киева и Москвы, однако "не испытывает никаких иллюзий по этому поводу", указывает Die Zeit в редакционном комментарии под заголовком "Россия видит шанс для перезагрузки отношений с Украиной". Между тем, российско-украинские отношения остаются крайне напряженными на протяжении нескольких лет. Издание напоминает, что "в 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым, а кроме того поддерживает боевиков-сепаратистов на востоке страны". В результате в Донбассе разразилась война, а пророссийские сепаратисты провозгласили Луганск и Донецк "народными республиками".

Будущий новый президент Украины Зеленский заявил, что намерен начать новые переговоры по мирному урегулированию на востоке Украины, а также пообещал обеспечить возвращение украинцев, задержанных в контролируемых сепаратистами районах и находящихся в заключении в России, подчеркивается в комментарии Die Zeit.

Победа Зеленского - заслуга Коломойского?

"Слуга олигарха - кукла олигарха" - надпись на наклейке, критикующей связи Зеленского и Коломойского

"Победа Зеленского - это проявление больной политической системы" - так называется статья обозревателя газеты Süddeutsche Zeitung Флориана Хасселя (Florian Hassel). По мнению автора, случившееся политическое событие - это, прежде всего, "хлесткая пощечина" Петру Порошенко. Экс-глава украинского государства заслужил свое поражение, потому что "умышленно провалил или затормозил реформы в двух областях - в отношении всепроникающей коррупции и доминирования небольшого количества олигархов над украинской экономикой, политикой и СМИ". Что угодно, только не Порошенко - таков был главный сигнал украинских избирателей, полагает Хассель.

Но "кометоподобный взлет" Владимира Зеленского стал возможным только потому, что "в украинских СМИ доминируют олигархи, которые и определяют, у кого есть доступ на принадлежащие им телеканалы, а у кого нет". В отличие от других кандидатов в президенты, для Зеленского такой проблемы не существовало - "к власти его привел олигарх Игорь Коломойский со своим телеканалом "1+1", наиболее популярным в Украине".

"Главный вопрос: насколько сильным будет влияние Коломойского на "комика в президентском кресле", чья программа по-прежнему неясна? В одном могут быть уверены западные партнеры Киева - внешнеполитический курс в отношении "России-агрессора" останется неизменным", - уверен автор Süddeutsche Zeitung.

Русскоговорящий, но не пророссийский

Пять лет назад украинцы поразили весь мир, изгнав коррумпированного президента Виктора Януковича. И теперь они сделали это снова, пишет в своем комментарии "Теперь Зеленский должен показать, чего стоят его расплывчатые обещания" московский корреспондент немецкого издания Die Welt Павел Локшин (Pavel Lokshin), намекая на обвинения в коррупции, звучавшие в адрес окружения Петра Порошенко.

Победа Зеленского - это во многом результат того, что украинцы устали от предыдущего президента. Именно по этой причине новому президенту Украины удалось собрать большинство голосов не только на юге и юго-востоке, где население говорит преимущественно на русском языке, но и на украиноязычном западе страны. "Комедийный артист стал для украинских избирателей средством наказать Порошенко", однако этот политический новичок смог "собрать голоса русскоговорящих украинцев, не будучи пророссийским".

Зеленский мог бы объединить запад и восток Украины, завершив в свой президентский срок строительство нового гражданского общества, начатое Киевом в 2014 году. Но для этого ему нужно поскорее определиться с назначениями в новом правительстве, кроме того, Зеленскому предстоят тяжелые месяцы, поскольку его победа на выборах означает начало парламентской предвыборной кампании. И если Зеленский хочет добиться победы и для своей партии "Слуги народа" на выборах в Верховную раду, то ему никак нельзя растерять голоса критически настроенных украинцев, подчеркивает журналист Die Welt.

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