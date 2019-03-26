Немецкие СМИ о выборах в Украине: Как Зеленский победил в первом туре?

Выборы президента Украины не стали главной темой немецких СМИ в понедельник, 1 апреля. Куда больше внимания пресса в Германии уделила коммунальным выборам в Турции. Те издания, которые написали об украинском голосовании, в основном задаются следующим вопросом: каким образом актеру и шоумену Владимиру Зеленскому - абсолютному новичку в политике, кандидату без внятной политической программы - удалось в первом туре оставить далеко позади своих соперников: действующего президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.

Смехом - по войне и коррупции

Причиной успеха 41-летнего комика в первом туре президентских выборов стала смесь политического разочарования и стремления к радикальным переменам, которую испытывают жители Украины, пишет обозреватель влиятельного немецкого еженедельника Die Zeit Симоне Бруннер (Simone Brunner) в комментарии "Смеясь, он прогонит прочь кризис, войну и коррупцию". "В стране царит разочарование политическим истеблишментом, который, хотя и сблизил Украину с Евросоюзом после революции на Майдане, в то же время не сдвинулся с места в борьбе с коррупцией, - констатирует Бруннер. - По данным недавнего опроса, 70 процентов украинцев считают, что страна развивается в неверном направлении, и надеются на радикальные перемены".

Треть избирателей Украины проголосовала в первом туре за Владимира Зеленского

То, что у Зеленского не было внятной политической программы, не пошло ему во вред, уверена колумнист Die Zeit: для избирателей шоумена было достаточно того, что он существенно отличался от остальных 38 кандидатов.

В этой связи Симоне Бруннер цитирует эксперта Фонда Карнеги, политолога Балаша Ярабика, отметившего, что в то время, когда обещания постоянно нарушаются, лучшая стратегия - вообще их не давать. Как пишет журналист немецкого еженедельника, в Украине перед выборами можно было услышать, как избиратели шутят: "Мы годами выбирали серьезных кандидатов, получая в итоге низкопробную комедию. Так почему бы нам не выбрать комика и не посмотреть, что из этого получится?".

Победитель без содержания?

Журналист газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) считает, что многие избиратели проголосовали не за Владимира Зеленского, а за его героя из популярного украинского телесериала "Слуга народа" - честного и неподкупного учителя, ставшего президентом. Что представляет собой сам Зеленский - пока неясно, констатирует обозреватель FAZ в комментарии "Победитель без содержания": его программа состоит "из сладкозвучных обещаний о необходимых изменениях; политической команды, которая была бы известна широкой общественности, у Зеленского нет, а от содержательных журналистских вопросов он уклонялся даже в ночь выборов".

Впрочем, даже если Владимир Зеленский станет победителем и второго тура выборов, это приведет лишь к изменениям во внутренней политике страны, уверен Райнхард Фезер: с курса на сближения с ЕС и НАТО новый президент Украины наверняка не сойдет. "С другими убеждениями у него не было бы шансов получить большинство голосов избирателей на пятый год российской агрессии против Украины", - считает журналист. На его взгляд, несмотря на все вышесказанное, Зеленскому стоит отдать должное в одном: "В стране, где нет недостатка в агрессии, ему удалось мобилизовать протестных избирателей не с помощью гнева, а благодаря дружелюбной предвыборной кампании".

Реальный президент или герой телесериала?

Корреспондент телеканала ARD в Москве и Киеве Ина Рук (Ina Ruck) объясняет причины относительного поражения в первом туре действующего президента Петра Порошенко, набравшего менее 18 процентов голосов и занявшего только второе место.

Относительное поражение в первом туре - урок для Петра Порошенко

Украинцы, пишет Рук в размещенном на сайте телеканала комментарии "Что будет означать, если выберут Зеленского", разуверились в нынешнем президенте. Их разочаровало то, что его борьба с коррупцией состоит лишь из полумер; то, что он не смог выполнить свое обещание и закончить войну на востоке страны; то, что он тормозит важные реформы, проводимые, к примеру, в судебной системе.

"То, что Петр Порошенко осуществил и другие решительные изменения, такие как реформа системы образования или здравоохранения; то, что стране, несмотря на войну на востоке, удалось добиться неожиданного, хотя и осторожного экономического роста, не может, по мнению его оппонентов, компенсировать его неудачи", - отмечает журналистка ARD.

Вероятность победы Владимира Зеленского во втором туре беспокоит Запад, признает далее Рук: прежде всего, международные союзники Украины встревожены отсутствием у актера политического опыта.

"Украина не может позволить себе "обучение в ходе практической деятельности", - уверена автор комментария. - На востоке страны почти ежедневно гибнут солдаты, Крым оккупирован, отношения с Россией полностью разрушены. А Киев зависит от западных кредитов, которые будут поступать лишь при условии, что в стране продолжатся реформы".

В любом случае нового президента ждут непростые задачи, и, возможно, этот факт заставит некоторых избирателей Зеленского переосмыслить свой выбор ко второму туру, предполагает журналистка. Если же победит Зеленский, украинцы быстро научатся отличать реального президента от героя телесериала, подытоживает Ина Рук.

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