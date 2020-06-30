Немецкие садоводы угощают надоедливых вредителей пивом

Благоухающий цветник, шелковистая трава, созревающие овощи и фрукты - иного садовода они радуют совсем недолго. Едва взошедший укроп в одночасье съеден под корень, от листьев зацветающей гортензии и кустов смородины остались одни огрызки, а на клубнике уже не видно ни одной ягодки… Что же делать? Методов борьбы с непрошенными нахлебниками в саду и в огороде много, с чего же начать?

Природа не ошибается

Вовсе не обязательно прибегать сразу к мерам радикальным, с применением гербицидов, пестицидов, инсектицидов и прочих химических палочек-выручалочек, с этим согласны даже эксперты сельскохозяйственной палаты федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, призывающие к осторожному применению химии. Особенно для грядок овощных такой "быстродействующий" метод чреват непредсказуемыми последствиями, предупреждает сторонница"природного сада" (нем. Naturgarten) из Баварии Мария Штарк (Maria Stark). Природа ошибок не делает, и за советом следует обращаться именно к ней, считает она.

Секрет прост: выбираемые нами растения для грядок должны сочетаться с составом почвы и обязательно - друг с другом. "Так они будут расти здоровыми и крепкими, способными противостоять любой напасти", - подчеркивает Мария Штарк в интервью DW. Умело разбитый сад, по ее словам, не нуждается в дополнительных удобрениях и сам умеет справляться с вредителями.

Впрочем, с точки зрения эксперта по биосадоводству, таковых в природе практически нет. Например, муравьи - их Мария Штарк к садовым "врагам" не причисляет. А если они все же докучают, помогая размножаться растительным вшам, опытный садовод советует окружить пострадавшие растения лавандой, тимьяном или майораном, аромат которых муравьям совершенно не по вкусу. Не отравленные химией (!) муравьи и тли, в свою очередь, отличный корм для выводка синицы-лазоревки, которая освобождает деревья и растения от гусениц, пауков и прочих надоедливых насекомых.

Улитки, муравьи, тля - биоразнообразие или напасть?

"Для того чтобы отвлечь прожорливых слизней от грядок с салатом, мой отец всегда ставил неподалеку миски с пивом", - вспоминает садовод-любитель со стажем Рут Бергман (Ruth Bergmann) из Бергиш-Гладбаха (Bergisch Gladbach) в интервью DW. Попав в миску с пивом, выбраться скользкие моллюски оттуда уже не могли - метод, хотя и популярный в Германии, но малоэффективный. Ведь на "зов" вожделенного пива собираются, не только местные, но и слизни из соседних огородов. Так погибают и естественные враги распространенного красного придорожного слизня - большие слизни, охотно поедающие яйца красного слизня.

Утки-истребители: такая парочка поможет очистить сад от слизней, улиток и прочих надоедливых гостей

Уберечь урожай от назойливых слизней можно, посыпая грядку кофейной гущей и (или) проложив дорожки-барьеры из тонкого мягкого войлока или шерстяной пряжи. А глиняные горшки или ящики можно обклеить полоской медной фольги, предлагает Рут Бергман. Муравьи, например, не пересекают линии, очерченные (или посыпанные) мелом, и обходят стороной лаванду, тимьян и прочие пряные травы, перечисляет она.

Не любят пахучие травы и всевозможные виды тли, бороться с которой предлагают, как правило, мыльным раствором. Гораздо эффективнее, особенно если тля оккупировала помидорные саженцы, раствор (1:4) молочной сыворотки или обезжиренного молока с водой, которым следует еженедельно опрыскивать растения, делится опытом в беседе с DW заядлый кельнский садовод Якоб Бреттер (Jakob Bretter).

Универсальное укрепляющее средство для растений - настой крапивы. Настои полыни и окопника, разбавленные с водой (1:10), предупреждают набег клещей и капустных гусениц, а настой (2:10) из побегов полевого хвоща - эффективное средство борьбы с грибковыми заболеваниями (так называемая "мучная плесень"), перечисляет садовод с большим опытом. Немаловажную роль играют и сроки посадки растений. Например, капустную рассаду и редиску, Якоб Бреттер высаживает только после того, как отцветут каштаны - к этому времени муха-цветочница уже отложила свои яйца в другом месте, а значит, и появления ненасытных гусениц удастся избежать.

Кроты, птицы и прочие землекопы

Досаждают огородникам частенько и другие представители животного мира. Аккуратно подстриженную лужайку могут перерыть кроты, в поисках дождевых червей газон терзают птицы. С кротами, которых в 2020 году объявили животным года, вполне можно договориться, считает агробиолог Мартин Бокш (Martin Bocksch). "Например, перед тем как уложить рулонный газон, следует расстелить специальную тонкую сеть", - советует он. Так, без вреда для животного, можно избавиться от неприглядных земляных горок.

Крот - животное 2020 года

Обыкновенный скворечник с пернатыми жильцами поможет избавить сад от майского жука и его прожорливых собратьев с такими милыми названиями как "слоники" (долгоносики) или "казачки" (они же клопы-солдатики), - делится опытом биосадовод Мария Штарк. Кроме того, эти насекомые (среди них и гроза картофеля - колорадский жук) очень не любят растения-репелленты - горчицу, бобы или укроп, рассаженные между рядами картофеля и других садовых культур. Пугалом для многих жуков-вредителей могут стать бузина, хрен и чеснок. В борьбе с прожорливыми личинками помогает и регулярное окучивание растений.

Прекрасно, если в саду, на дачном участке есть маленький водоем - лягушки, жабы и утки тоже питаются насекомыми, напоминает она. Полезно, если в огород регулярно заглядывают ежи: слизни, виноградные улитки, гусеницы и майские жуки для них - настоящее лакомство. Что же касается сорняков - их для приверженца экологического садоводства просто не существует. "У каждого растения есть свое предназначение, поэтому от их правильного выбора и умелого сочетания садоводом зависит успех красивого и цветущего сада", - уверена она.

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