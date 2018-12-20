 Немецкие реки выходят из берегов (фото) | Кадр дня | DW | 05.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Немецкие реки выходят из берегов (фото)

Обильные дожди и начавшееся в горных регионах таяние снегов привели к наводненям на немецких реках, впадающих в Рейн.

Фахверковые дома в городе Целль на реке Мозель

Фахверковые дома в городе Целль на реке Мозель

Целль • Что хорошо для природы после прошлого жаркого и засушливого лета, плохо сейчас для жителей городов, деревень и прочих поселений, расположенных вдоль некоторых немецких рек. В результате обильных дождей и оттепели, приведшей к таянию снегов в горных регионах, на Мозеле, Наэ и других реках, впадающих в Рейн, в первые дни февраля начались наводнения.

Мобильная защитная стена в городе Целль на реке Мозель

Мобильная защитная стена в городе Целль на реке Мозель

Эти фотографии сделаны в разных местах вдоль Мозеля, где уже установлены мобильные защитные дамбы и предприняты другие меры в соответствии со специальными планами. Например, в городе Кохеме эвакуирована автозаправочная станция на набережной, чтобы избежать попадания топлива в реку в случае наводнения. Мозель впадает в Рейн в районе Кобленца.

Винодельческая деревня Ирциг на Мозеле

Винодельческая деревня Ирциг на Мозеле

В свою очередь, вдоль Рейна, в котором уровень воды сейчас также растет, в частности, произведена эвакуация прибрежных автомобильных кемпингов. В районе Кельна уровень воды сейчас поднимается со скоростью примерно 10 сантиметров в час. Пик нынешнего наводнения здесь ожидается в четверг, 6 февраля.

В среду уровень воды в районе Кельна превысил отметку в 6,5 метра. Движение кораблей по реке прекращается здесь при уровне в 8,3 метра. Прогулочные дорожки вдоль реки в районе Старого города в Кельне начинает затапливать, если Рейн поднимается выше 8,1 метра. Мобильные системы для защиты жилых кварталов от наводнений здесь рассчитаны на уровень до 11,9 метра, то есть каких-либо катастрофических последствий это наводнение принести не должно.

Смотрите также: 
Наводнения и мелководья на Рейне

  • Рейн

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Много воды утекло в Рейне со времен древних римлян, около двух тысяч лет назад основавших на его берегах свои первые поселения. Позже они превратились в нынешние немецкие города: Шпайер, Вормс, Майнц, Кобленц, Бонн, Кельн, Ксантен. Много рейнских наводнений видели и еще увидят их жители. Самое сильное случилось зимой 1784 года, а из последних наиболее серьезными были наводнения 1993 и 1995 годов.

  • Кельн, январь 2011 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Батюшка Рейн - любитель ходить в гости, но делает это не часто, а по настроению, в зависимости от погоды. Иногда он ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов. Если же решит вновь по-настоящему проявить бурный нрав, то может, несмотря на оказываемое сопротивление, добраться до подвалов и первых этажей. Ничего не поделаешь. Жить на Рейне - жить вместе с Рейном.

  • Кельн, декабрь 1993 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Выгоды от такого соседства во много раз превышают возможные угрозы. За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов. В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро. Одновременно реке возвращают часть отобранных пойменных территорий, чтобы было, куда раздаться.

  • Кельн, сентябрь 2015 года

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Экстремальные проявления необузданного характера Рейна регулярно чередуются с периодами низкой воды, как вновь случилось засушливой осенью 2015 года. В районе Кельна самый низкий уровень за всю историю наблюдений был зафиксирован в сентябре аномально жаркого 2003 года - всего 81 сантиметр. Можно ли было перейти столь обмелевший Рейн вброд? Нет, но об этом - позже.

  • Дуйсбург, 1935 год

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Наводнения и мелководья причиняют особую головную боль рейнским капитанам. Сейчас каждый день по реке, например, на участке между Майнцем и Кобленцем проходит около 200 кораблей. Раньше было еще больше. На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. В прошлом веке через него из Рурской области вывозили сталь, уголь и другие товары. Так он выглядел в 1935 году.

  • Дуйсбургский порт

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Дуйсбургский порт в наши дни. Каждый современный речной контейнеровоз заменяет 100 грузовых машин, не говоря о кораблях, перевозящих стройматериалы, газ, нефть, другое сырье для химической промышленности, а также крупногабаритные грузы - трансформаторы, элементы ветряных энергоустановок и даже… космические корабли, вернее - советский "Буран" в 2008 году для Технического музея в Шпайере.

  • Рейн в районе Мангейма

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Для капитанов информация об уровне воды имеет огромное значение. От нее зависит, сколько груза они могут взять в рейс, чтобы не сесть на мель в периоды низкой воды или пройти под мостами во время воды высокой. Кроме того, за этими данными постоянно следят службы, отвечающие в прирейнских городах и регионах за защиту от наводнений. Поставляют их специальные водомерные станции.

  • Дюссельдорф

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Актуальные данные об уровне воды в Рейне на территории Германии можно узнать по единому справочному телефону - 19429, до него набрав код интересующего города, то есть, например, для Бонна - 0228 19429 или 0211 19429 - для Дюссельдорфа, изображенного на фотографии. Данные последних замеров круглосуточно сообщает голосовой автоответчик.

  • Кельн

    Наводнения и мелководья на Рейне

    На 865 немецких километрах Рейна беспрерывно работают 22 водомерных пункта. Важнейшими для судоходства считаются автоматизированные станции, расположенные в Каубе и Кельне - "Pegel Kaub" и "Pegel Köln". "Кельнский пегель" находится в этой круглой башенке на оживленной набережной Старого города. Стрелки его круглого циферблата показывают не время суток, а уровень воды в реке.

  • Кауб, ноябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    "Каубский пегель" расположен на Среднем Рейне, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место хорошо знакомо туристам, благодаря средневековому замку Пфальцграфенштайн, возведенному посреди реки. Регулярные замеры уровня воды здесь начали осуществлять в середине XIX века, а водомерный пункт построили в 1905 году.

  • Бинген, ноябрь 2011

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эта средневековая сторожевая башня находится по соседству - примерно в 20 километрах вверх по течению около Бингена. Средний Рейн всегда был и остается непростым местом для речной навигации. Осадка грузовых судов в зависимости от уровня воды и тенденции падения или повышения на этом его участке может составлять от 80 до 120 см, а минимальная глубина ходовой полосы равняется 2,1 метра.

  • Кельн, 1870

    Наводнения и мелководья на Рейне

    В районе Кельна систематически мерить уровень воды начали в 1771 году. Примерно через десять лет стали вести регулярные записи. Первая водомерная станция была разрушена льдинами во время рекордного в истории наводнения 1784 года. В феврале Рейн поднялся тогда здесь до отметки в 13,63 метра.

  • Кельн, январь 2011

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Данные о более ранних катастрофах известны по записям в средневековых летописях и дошедших до наших дней отметках на домах и зданиях, заливавшихся водой. Самая старая датирована июлем 1342 года - 11,53 метра в районе Кельна. Пик этого наводнения на Рейне и многих других реках Европы пришелся на день Марии Магдалины, так его и назвали - Magdalenenhochwasser.

  • Кельн, ноябрь 2010

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эти современные дома-краны в бывшем портовом квартале Кельна серьезных наводнений еще не видели. Данные об уровне воды в Рейне - данные относительные. Нулевая отметка на кельнской водомерной шкале привязана к национальной системе высотных координат и находится на несколько метров выше речного дна. Если Рейн когда-то обмельчает до "нулевого уровня", это не будет означать, что он пересох полностью.

  • Кельн, ноябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Кельнский нулевой уровень Рейна (Pegelnull) зафиксирован на высоте 34,972 метра относительно национальной нулевой отметки (Normalhöhennull). Она, в свою очередь, находится на церкви Святого Александра в нижнесаксонском Валленхорсте. Так Рейн выглядел в начале ноября 2015 года, когда обмельчал до 1,1 метра.

  • Наккенхайм, сентябрь 2015

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Средний нормальный уровень реки в районе Кельна составляет 3,21 метра. Этот показатель вычисляется на основе данных за десятилетие. Засушливые периоды радуют историков и археологов, которые, изучая оголившееся дно, ведут поиски следов древнеримских пристаней на Рейне, например, в районе Бонна. Случаются также неприятные находки, как, например, неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.

  • В капитанской рубке

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Во время наводнений для судоходства в районе Кельна решающее значение имеют две отметки. Первая - 6,2 метра, при достижении которой на реке водятся ограничения скорости судов, чтобы волны от них не разрушали берег. Вторая - 8,3 метра, при которой движение полностью останавливается.

  • Кельн, декабрь 2012

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Прогулочную набережную в Старом городе, обычно многолюдную и любимую туристами, закрывают при уровне в 9,8 метра. Если Рейн поднимается еще на 90 сантиметров, в Кельне вводится в действие чрезвычайный план защиты от наводнений, то есть начинается монтаж мобильного заграждения - дополнительной стены из металлических балок.

  • Кельн, декабрь 1993

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Эту мобильную систему разработали после наводнений 1993 и 1995 годов, частично затоплявших Старый город. Уровень воды в пик наводнения превышал тогда 10,6 метра. Новая система обеспечивает защиту этой исторической части города до уровня в 11,3 метра. Общий ущерб от одного только наводнения 1993 года на Рейне оценивается примерно в 500 миллионов евро, из них 56 миллионов пришлось на Кельн.

  • Закат над Рейном в районе Кельна

    Наводнения и мелководья на Рейне

    Специалисты подсчитали возможный ущерб от серьезного рейнского наводнения в случае, если бы здесь отсутствовали защитные сооружения. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия он мог бы составить 130 миллиардов евро. Ввиду изменения земного климата и учащения экстремальных погодных ситуаций эти инвестиции в будущее себя оправдывают.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Рождественскому наводнению века - 25 лет

Катастрофическое наводнение случилось в Германии четверть века назад на Рейне и Мозеле. (20.12.2018)  

Романтические ландшафты в Германии: живописные замки Среднего Рейна

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины. (08.11.2019)  

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей. (03.07.2019)  

Пфальцграфенштайн - таможенный замок на романтическом Рейне

Кто и зачем построил этот замок, который Виктор Гюго назвал каменным кораблем, в таком необычном месте - на небольшом скалистом острове посреди главной немецкой реки? (17.09.2015)  

Сибирские гуси выбирают Германию

В пойменном заповеднике на Нижнем Рейне зимуют тысячи гусей с Таймыра и Кольского полуострова. (12.01.2020)  

Наводнения и мелководья на Рейне

Как, где и зачем следят за уровнем воды на главной немецкой реке. (16.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ганноверш-Мюнден - #DailyDrone  

Бранденбург-на-Хафеле - #DailyDrone  

Иллер - #DailyDrone  

Также по теме

BdT - Weihnachtshochwasser 1993

Рождественскому наводнению века - 25 лет (фото) 20.12.2018

Катастрофическое наводнение случилось в Германии четверть века назад на Рейне и Мозеле.

Deutschland BdT Niedrigwasser Rhein

Рейн обмелеет до нового рекордно низкого уровня (фото) 18.10.2018

Жители и гости Кельна, а также других городов на Рейне сейчас могут совершать прогулки по дну реки, но воды для кораблей здесь все же еще достаточно.

Trockenheit in Köln

От наводнения - до засухи: где и как мерят воду на Рейне (фото) 17.08.2018

Обычно уровень воды в Рейне в районе Кельна составляет около трех метров. Этим летом он опустился до 1,20 метра, но до самой низкой отметки еще далеко - около 40 сантиметров.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера