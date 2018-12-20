Немецкие реки выходят из берегов (фото)

Целль • Что хорошо для природы после прошлого жаркого и засушливого лета, плохо сейчас для жителей городов, деревень и прочих поселений, расположенных вдоль некоторых немецких рек. В результате обильных дождей и оттепели, приведшей к таянию снегов в горных регионах, на Мозеле, Наэ и других реках, впадающих в Рейн, в первые дни февраля начались наводнения.

Мобильная защитная стена в городе Целль на реке Мозель

Эти фотографии сделаны в разных местах вдоль Мозеля, где уже установлены мобильные защитные дамбы и предприняты другие меры в соответствии со специальными планами. Например, в городе Кохеме эвакуирована автозаправочная станция на набережной, чтобы избежать попадания топлива в реку в случае наводнения. Мозель впадает в Рейн в районе Кобленца.

Винодельческая деревня Ирциг на Мозеле

В свою очередь, вдоль Рейна, в котором уровень воды сейчас также растет, в частности, произведена эвакуация прибрежных автомобильных кемпингов. В районе Кельна уровень воды сейчас поднимается со скоростью примерно 10 сантиметров в час. Пик нынешнего наводнения здесь ожидается в четверг, 6 февраля.

В среду уровень воды в районе Кельна превысил отметку в 6,5 метра. Движение кораблей по реке прекращается здесь при уровне в 8,3 метра. Прогулочные дорожки вдоль реки в районе Старого города в Кельне начинает затапливать, если Рейн поднимается выше 8,1 метра. Мобильные системы для защиты жилых кварталов от наводнений здесь рассчитаны на уровень до 11,9 метра, то есть каких-либо катастрофических последствий это наводнение принести не должно.

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