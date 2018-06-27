 Немецкие промышленники призвали готовиться к разработке месторождений в космосе | Новости из Германии о Германии | DW | 26.06.2018

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Германия

Немецкие промышленники призвали готовиться к разработке месторождений в космосе

Бизнес-объединение BDI призвало немецкие власти в скором времени принять закон о космосе и использовании космических ресурсов.

Астероид и планета Земля

Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) призвало власти Германии как можно скорее подготовить и принять законопроект о политике в отношении космического пространства и добыче полезных ископаемых в космосе. "Если Германия хочет сохранить и развивать свои ключевые позиции в области авиации и астронавтики, федеральное правительство должно быстро реализовать заявленный в коалиционном договоре план - принять закон о космосе с особой главой о разработке космических месторождений", - говорится в программном документе BDI, опубликованном во вторник, 26 июня, в Берлине.

Контекст

Как отмечает ассоциация промышленников, добыча в космосе полезных ископаемых является делом далекого будущего, но около 20 государств уже приняли законы, касающиеся использования космоса. Среди них - ведущие космические державы США и Россия, а также Финляндия, Испания, Франция, Швеция, Австралия, Япония, ЮАР, Перу и Монголия.

Страны без космических законов уходят на задний план

"Страны без национального закона о космосе вроде Германии при этом быстро оказываются во втором эшелоне", - говорится далее в документе. Отсутствие правовой определенности тормозит или даже подавляют в зародыше частные инициативы по развитию полетов в космос и добыче космических полезных ископаемых, считает объединение. Из-за отсутствия законодательных актов о юридической ответственности и других вопросах инвестиции в космические технологии утекают в страны, имеющие соответствующие законы.

При этом немецкая промышленность располагает необходимыми инновациями и опытом и может занять ведущие позиции в создании техники для освоения космоса, подчеркивают представители немецкой промышленности.

В подписанном в марте коалиционном договоре между блоком консервативных партий ХДС/ХСС и социал-демократами закреплено намерение разработать законодательные нормы в отношении космоса.

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  • Выставка: Outer Space. Faszination Weltraum (Безграничные просторы. Волшебство Вселенной)

    Экспонаты "прямо" из космоса

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    Автор: Хайке Мунд, Инга Ваннер


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