 Немецкие пользователи оценили новый клип лидера Rammstein. А что с Лободой? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.11.2019

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Культура и стиль жизни

Немецкие пользователи оценили новый клип лидера Rammstein. А что с Лободой?

Тиль Линдеман выпустил видео на композицию "Frau & Mann", в котором снялся вместе с украинской певицей Светланой Лободой. Как отреагировали немецкие фанаты?

Светлана Лобода

Лидер группы Rammstein Тиль Линдеман (Till Lindemann) снялся в клипе на песню "Frau & Mann" ("Женщина и мужчина"). Под этим же названием он выпустил свой второй альбом в дуэте со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном. Приятели уже несколько лет работают над проектом Lindemann в стиле индастриал-метал.

Линдеман - начальник завода, Лобода - работница

Помимо Линдемана в клипе снялись его музыкальный партнер, украинская певица Светлана Лобода и актер Петер Стормаре (исполнял роль российского космонавта Льва Андропова в фильме "Армагеддон").

Обложка альбома Frau und Mann

Обложка альбома "Frau und Mann"

Лидер Rammstein сыграл начальника завода, влюбленного в свою подчиненную. В клипе героиня Лободы роняет ящик со стеклянными стаканами, после чего руководитель вызывает ее к себе в кабинет, отчитывает и пытается изнасиловать. Женщина отбивается пепельницей и убегает. В конце выясняется, что ее муж - брат начальника завода.

Немецкие поклонники Lindemann довольны

Видео, снятое в Санкт-Петербурге, разместили на официальном сайте коллектива и в YouTube. В видеохостинге комментарии к ролику закрыты, но пользователи активно обсуждают клип в аккаунтах Lindemann в Facebook и Instagram. Что же думают фанаты из Германии?

Большинство немецких поклонников дуэта оставили исключительно восторженные отзывы, назвав клип классным,потрясающе смешным и даже гениальным. "Очень необычно и неожиданно! Нехарактерное музыкальное видео, много символизма и веселья", - поделился впечатлениями в Facebook поклонник под ником Mimi Beckmann. "Крутое видео. Особенно концовка. Вы превзошли самих себя. Профи и есть профи", - написал в Instagram пользователь @sa.rienne56666.

Светлана Лобода осталась незамеченной

Светлана Лобода, которую пользователи могли узнать как украинскую финалистку конкурса "Евровидение-2009", не привлекла внимание фанатов из Германии. Единственный комментарий, в котором упоминается ее фамилия, оставил топовый поклонник группы Vincent Moebius в Facebook:

"Петер Стормаре, Лобода, Тиль и Петер Тэгтгрен плюс Зоран = команда мечты. Стиль холодной войны.  Здесь есть что-то новое, но Lindemann не теряет себя в высококачественных и креативных видео. Это то, что можно посмотреть и о чем можно поразмыслить". Кстати, Зоран Бихач, поставивший ряд клипов Rammstein, заметил в ответ, что не принимал участия в работе над видео. Режиссером клипа "Frau & Mann" стал Сергей Минадзе.

Контекст

Феномен этой рок-группы многогранен. Что же у Rammstein - гротескный стереотип, а что - пародия?

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В Instagram Светлана Лобода осталась практически не замеченной. "Как зовут даму на видео? Мне нужна эта информация для школьного проекта", - поинтересовался пользователь под ником @warmer.frost. Других упоминаний украинской исполнительницы в комментариях не встречается.

Как критикуют Lindemann

Нашлись среди немецких фанатов и те, кто не оценил задумку музыкантов. "Видео - качественное, но композиция… ммм... "Ай-яй-яй. Лежа или стоя..." (часть припева в песне. - Ред.) Ок. Как-то не уносит меня", - отреагировал в Facebook пользователь под ником Dennis Gehrmann.

Некоторые подписчики вовсе посчитали клип не заслуживающим внимания. "Хорошо бы подошло для торгового центра в какой-нибудь российской глубинке. В качестве фоновой музыки. Игриво, легко, как навязчивая мелодия, о которой не нужно сильно задумываться. Но этого, к сожалению, недостаточно для искусства. Мое мнение: скучно, поверхностно, слишком легко переваривается. И текст, и музыка, и видео. Опускаю большой палец вниз", - написала в Instagram поклонница дуэта под ником @kate.hpp.

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    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


 

Контекст

Вагне(Р)амштайн

Наш музыкальный обозреватель Рик Фулкер уверен: если вам нравится Rammstein, то непременно должен нравиться и Вагнер. И наоборот. Почему?  

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