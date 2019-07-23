 Немецкие полицейские стали реже стрелять по возможным преступникам | Новости из Германии о Германии | DW | 24.07.2019

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Германия

Немецкие полицейские стали реже стрелять по возможным преступникам

В 2018 году полицейские Германии применили оружие 56 раз, годом ранее - 75. При этом растет число случаев насилия в отношении правоохранителей, заявили в профсоюзе германской полиции.

Немецкий полицейский с пистолетом стоит у автомобиля

Сотрудники полиции Германии стали реже открывать огонь по предполагаемым злоумышленникам. Это следует из данных статистики Высшей школы полиции в Мюнстере, обнародованных в среду, 24 июля. Так, в 2018 году полицейские применили оружие 56 раз, застрелив при этом 11 человек и ранив еще 34.

Контекст

Число зарегистрированных немецкой полицией преступлений снижается второй год подряд. Не стало больше преступников и среди беженцев. DW - о криминальной статистике ФРГ за 2018 год. (02.04.2019)

Закон в Германии строг, когда дело доходит до применения силы со стороны полицейских. Но если демонстрация вышла из-под контроля, на что немецкие полицейские имеют право? Разбор DW. (08.09.2018)

Годом ранее эксперты Высшей школы полиции насчитали 75 эпизодов применения оружия, в результате которых погибли 14 человек, а 39 получили ранения. При этом представители профсоюза германской полиции (DPolG) и профсоюза полиции ФРГ (GdP) отметили рост насилия в отношении правоохранителей.

Одиннадцать смертельных случаев эксперты объясняют необходимостью самозащиты полицейских или помощи людям, жизни которых угрожала опасность. Статистика прошедших лет показывает, что стрельба правоохранителей по возможным злоумышленникам по-прежнему происходит в исключительных случаях, подчеркнул глава DPolG Райнер Вендт (Rainer Wendt).

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  • Визит в Германию королевы Великобритании Елизаветы II в 2015 году

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  • Porsche 924

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Porsche Cayenne

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    ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:39

Полиция Берлина: чеченцы прочно закрепились в структурах организованной преступности

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Техника на службе немецкой полиции

Чем пользуется немецкая полиция, чтобы выполнять свои задачи? (04.06.2018)  

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