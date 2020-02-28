 Немецкие политики призвали усилить давление на Россию из-за Сирии | Новости из Германии о Германии | DW | 02.03.2020

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Германия

Немецкие политики призвали усилить давление на Россию из-за Сирии

Россия ведет в Сирии захватническую войну, полагает эксперт ХДС по внешней политике Норберт Рёттген. "Зеленые" призвали к введению индивидуальных санкций в отношении России.

Норберт Рёттген на съезде ХДС в Берлине

Норберт Рёттген на съезде ХДС в Берлине

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) на фоне усиления сирийского кризиса призвал ужесточить давление на Россию. "Евросоюз должен оказать политическое и экономическое давление на Россию", - сказал председатель комитета германского бундестага по внешней политике в интервью медиакомпании ARD в понедельник, 2 марта.

"Россия в политическом плане - решающий игрок, чтобы взять по контроль причину миграционных потоков", - указал Рёттген. По его словам, Россия поддерживает наступление сирийской армии воздушными ударами, которые прицельно направлены против мирного населения. "Дружественные призывы в адрес президента России Владимира Путина абсолютно бессмысленны. Россия должна прекратить захватническую войну. Если Москва не пойдет на уступки, то мы должны ввести новые санкции против России", - подчеркнул христианско-демократический политик.

Контекст

Одновременно Рёттген призвал продолжать сотрудничать с Турцией, несмотря на решение Анкары открыть мигрантам границу для бегства в ЕС. "Германия должна безотлагательно предоставить финансовую помощь, чтобы помочь беженцам в Турции. Для этого необходимо сотрудничество с Турцией, ведь иначе эти люди побегут к нам, у них нет другого выхода", - отметил политик.

Индивидуальные санкции против России

Аналогичное заявление сделала сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt). "Беженцы по-прежнему нуждаются в помощи со стороны ЕС. Евросоюз должен усилить давление на участников войны в Сирии, а это подразумевает и введение индивидуальных санкций против России", - сказала она в интервью газете Saarbrücker Zeitung".

В связи с эскалацией конфликта в сирийской провинции Идлиб Гёринг-Эккардт также призвала власти ФРГ увеличить прием беженцев. "В Германии много коммун, имеющих и возможности, и желание принимать больше беженцев. Мы должны воспользоваться этим", - подчеркнула она.

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    Автор: Ирина Филатова


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