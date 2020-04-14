Немецкие поговорки, которые способны поднять дух в кризисные времена (фотогалерея)

Неизвестность, как правило, пугает, расшатывает нервы, нарушает сон… Самое время подбодрить не только окружающих, но и себя самого. Вот несколько немецких выражений на выбор.
Пандемия коронавируса, охватившая практически весь мир, - причина страхов, тревог, даже паники. Впрочем, существует и более оптимистичный взгляд на создавшуюся ситуацию. (13.04.2020)
Вынужденная самоизоляция порождает семейные конфликты. Как с ними справляться? Советует профессор берлинской Высшей школы психологии Франк Якоби. (03.04.2020)
В США скупают медикаменты и гамбургеры, во Франции - презервативы и вино, в Шотландии - виски, а в Германии - муку и туалетную бумагу. И для всего этого есть одно немецкое слово: "хамстерство". (17.03.2020)
Испытывать чувство благодарности и говорить об этом полезно не только для вашей репутации, но и для здоровья. Это научно доказали немецкие психологи. (23.04.2019)