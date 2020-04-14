Немецкие поговорки, которые способны поднять дух в кризисные времена (фотогалерея)

Немецкие поговорки для поднятия духа

Известные оптимисты в Германии - любители кельнского карнавала, и живут они по особым законам. Параграф 3 (всего их в конституции карнавалистов 11) гласит на кельнском диалекте: "Et hätt noch immer joot jejange" - "До сих пор всегда все заканчивалось хорошо!" Его можно сравнить с нерушимой верой в "авось": авось и теперь все обойдется…