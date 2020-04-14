 Немецкие поговорки, которые способны поднять дух в кризисные времена (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 16.04.2020

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Учеба и карьера

Немецкие поговорки, которые способны поднять дух в кризисные времена (фотогалерея)

Неизвестность, как правило, пугает, расшатывает нервы, нарушает сон… Самое время подбодрить не только окружающих, но и себя самого. Вот несколько немецких выражений на выбор.

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    К выдержке и долготерпению в сложной ситуации призывает поговорка XIX века: "Abwarten und Tee trinken", которая дословно переводится как "подождать и выпить чаю". Наберитесь терпения, ведь рано или поздно все разрешится.

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    Спокойствие, только спокойствие! Без паники, не нужно создавать излишний стресс, - "Immer mit der Ruhe!". Это касается и озабоченных покупателей в магазинах Германии, раскупающих, в первую очередь, муку, дрожжи и… туалетную бумагу! Всем всего хватит, успокаивают сотрудники магазинов.

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    Смысл выражений "Выше голову!", "Не вешай нос!" или попросту "Только не сдаваться!" передает популярная немецкая поговорка "Halt die Ohren steif!". Дословный перевод "Держи уши торчком!" (словно заяц).

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    В ответ на вопрос о самочувствии, пожилые немцы любят шутливо отвечать "Unkraut vergeht nicht", имея в виду, конечно, что-то вроде "Меня голыми руками (совсем как цепкий одуванчик!) не возьмешь".

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    Известные оптимисты в Германии - любители кельнского карнавала, и живут они по особым законам. Параграф 3 (всего их в конституции карнавалистов 11) гласит на кельнском диалекте: "Et hätt noch immer joot jejange" - "До сих пор всегда все заканчивалось хорошо!" Его можно сравнить с нерушимой верой в "авось": авось и теперь все обойдется…

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    Снова иметь уверенность в завтрашнем дне, найти выход из сложной ситуации… Наконец-то виден, пусть даже и слабый, но "свет в конце туннеля" - "Licht am Ende des Tunnels sehen". Теперь все будет хорошо!

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    "Выйти сухим из воды", без потерь, удачно разрешить ситуацию - таков смысл немецкого выражения "aus dem Schneider sein" (дословно - "выйти из роли портного"). Оно пришло из жаргона картежников тех времен, когда профессия портного котировалась не очень высоко. "Портным" называли игрока с худшими картами.

  • Filmszene THE SIMPSONS (picture-alliance/Everett Collection/Fox)

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    Aus dem Schneider sein

    Wer "aus dem Schneider" ist, ist aus einer schwierigen Situation herausgekommen. Eine Redewendung, die man hoffentlich bald überall hört! Was hat das mit Schneidern zu tun? Eine Erklärung: Die Redensart stammt aus der Welt der Kartenspiele, und einer Zeit, in der der Schneiderberuf nicht besonders angesehen war. Schneider war dann im Kartenspiel derjenige, der wenige Punkte hatte.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Инга Ваннер


  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    К выдержке и долготерпению в сложной ситуации призывает поговорка XIX века: "Abwarten und Tee trinken", которая дословно переводится как "подождать и выпить чаю". Наберитесь терпения, ведь рано или поздно все разрешится.

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    Спокойствие, только спокойствие! Без паники, не нужно создавать излишний стресс, - "Immer mit der Ruhe!". Это касается и озабоченных покупателей в магазинах Германии, раскупающих, в первую очередь, муку, дрожжи и… туалетную бумагу! Всем всего хватит, успокаивают сотрудники магазинов.

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    Смысл выражений "Выше голову!", "Не вешай нос!" или попросту "Только не сдаваться!" передает популярная немецкая поговорка "Halt die Ohren steif!". Дословный перевод "Держи уши торчком!" (словно заяц).

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    В ответ на вопрос о самочувствии, пожилые немцы любят шутливо отвечать "Unkraut vergeht nicht", имея в виду, конечно, что-то вроде "Меня голыми руками (совсем как цепкий одуванчик!) не возьмешь".

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    Известные оптимисты в Германии - любители кельнского карнавала, и живут они по особым законам. Параграф 3 (всего их в конституции карнавалистов 11) гласит на кельнском диалекте: "Et hätt noch immer joot jejange" - "До сих пор всегда все заканчивалось хорошо!" Его можно сравнить с нерушимой верой в "авось": авось и теперь все обойдется…

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    Снова иметь уверенность в завтрашнем дне, найти выход из сложной ситуации… Наконец-то виден, пусть даже и слабый, но "свет в конце туннеля" - "Licht am Ende des Tunnels sehen". Теперь все будет хорошо!

  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    "Выйти сухим из воды", без потерь, удачно разрешить ситуацию - таков смысл немецкого выражения "aus dem Schneider sein" (дословно - "выйти из роли портного"). Оно пришло из жаргона картежников тех времен, когда профессия портного котировалась не очень высоко. "Портным" называли игрока с худшими картами.

  • Filmszene THE SIMPSONS (picture-alliance/Everett Collection/Fox)

    Немецкие поговорки для поднятия духа

    Aus dem Schneider sein

    Wer "aus dem Schneider" ist, ist aus einer schwierigen Situation herausgekommen. Eine Redewendung, die man hoffentlich bald überall hört! Was hat das mit Schneidern zu tun? Eine Erklärung: Die Redensart stammt aus der Welt der Kartenspiele, und einer Zeit, in der der Schneiderberuf nicht besonders angesehen war. Schneider war dann im Kartenspiel derjenige, der wenige Punkte hatte.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Инга Ваннер


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