 Немецкие пенсионеры пустились во все тяжкие (фото) | Кадр дня | DW | 02.08.2019

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Кадр за кадром

Немецкие пенсионеры пустились во все тяжкие (фото)

Как вы думаете, куда держат путь эти жители дома престарелых из немецкого городка Хайде?

Посетители фестиваля в Ваккене из дома престарелых Хаус ам парк

Вакен • Хард-року все возрасты покорны! Это вновь решили доказать легкие на подъем жители дома престарелых "Хаус ам парк" из голштинского города Хайде, вновь отправившиеся на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки. Он проходит на севере Германии в местечке Вакен в земле Шлезвиг-Гольштейн. В этом году фестиваль Wacken Open Air (01.08-03.08), собирающий до 85 тысяч зрителей, проводится уже в тридцатый раз, а на счету пенсионеров-рокеров это уже шестая такая поездка.

Посетители фестиваля в Вакене из дома престарелых Хаус ам парк

На этот раз группа отправилась в путешествие на двух автобусах, всего - тринадцать жителей, общий возраст которых составляет 800 лет. Плюс сотрудники дома престарелых, сопровождающие своих подопечных. Самой старой участнице тура уже исполнилось 95 лет. Некоторые из них - настоящие рецидивисты: посещают Ваккен уже не в первый раз. Дом престарелых находится всего лишь в полусотне километров от места проведения фестиваля. У некоторых из них здесь работают дети, другие родственники или знакомые.

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  • Хайнтье

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    1970-е годы: шлягер и электронная музыкак

    Вступать в конкуренцию с битловским "yeah, yeah, yeah" было проигрышным делом. Немецкие музыканты, за редким исключением, и не пытались. Популярным жанром стал "шлягер" - эстрадные песни на немецком языке. Голландский "соловей" Хайнтье (фото) растопил сердца всех женщин в Германии своим хитом "Мама". В этом же десятилетие появились Kraftwerk, пионеры электронной музыки и изобретатели техно.

  • Einstürzende Neubauten

    Поп-музыка в Германии: от свинга до техно

    1980-е годы: новая немецкая волна, попса и тяжелый рок

    Немецкий нью-вейв вышел из андеграунда и поначалу был жестче британского панка. Затем музыканты и индустрия поняли, что сотрудничество возможно, и субкультура стала флагманом коммерческой поп-музыки. Из самых известных: DAF, Fehlfarben, Einstürzende Neubauten, Trio, Nena, die Toten Hosen. Особняком в этой эпохе стоят Modern Talking, Scorpions и оскандалившиеся Milli Vanilli.

  • Rammstein

    Поп-музыка в Германии: от свинга до техно

    1990-е годы: техно, хип-хоп, рэп, шлягер, евродэнс

    В этом десятилетии популярная музыка в Германии была представлена самыми разными стилями. Вокальная группа из Лейпцига Die Prinzen стала звездной по обе стороны павшей Берлинской стены, девичье хип-хоп трио Tic Tac Toe выпускало платиновые альбомы, Ксавьер Найду задавал тон в соул и R&B, успешно плавила хэппи-хардкор и евродэнс Blümchen. На экспорт шли отлично клубные диджеи и Rammstein.

  • Tokio Hotel

    Поп-музыка в Германии: от свинга до техно

    2000-е годы: "фабрики звезд" и кумиры подростков

    На смену эклектике пришел мейнстрим. Начали плодиться искусственно созданные музыкальные формирования, составленные из участниц и участников телевизионных песенных конкурсов. Первая группа такого рода No Angels выступала на "Евровидении" от Германии. Созданный по старинке Tokio Hotel, основателям которого на момент образования коллектива было от 12 до 14 лет, добился всемирного успеха.

  • Stereoact

    Поп-музыка в Германии: от свинга до техно

    2010: на волне успеха

    Триумфом Лены на "Евровидении" успехи новой немецкой поп-музыки не закончились. Появился Тим Бендцко, главная по шлягерам Хелена Фишер продолжает собирать стадионы. Из новинок: песенку Die immer lacht диджейский дуэт Stereoact (фото) нашел в YouTube и катапультировал ее в своей аранжировке на самый верх хит-парадов.

    Автор: Элла Володина


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Контекст

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