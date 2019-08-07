Немецкие пенсионеры начали собирать окурки (фото)

Реда-Виденбрюк • Ежегодно по всему миру на улицы и под ноги выбрасываются триллионы сигаретных окурков. В пепельницы и мусорные баки, согласно оценкам экспертов, попадает лишь 20 процентов такого мусора. Они наносят вред окружающей среде и засоряют города. На разложение синтетических фильтров требуется от десяти до пятнадцати лет. Всего лишь один выброшенный окурок, стоит только пройти дождю, загрязняет до 60 литров грунтовых вод.

За такое свинство - будем называть вещи своими именами - предусмотрены штрафы, но применяются они редко. В немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, где сделаны эти фотографии, денежные наказания за выбрасывание окурков планируют увеличить в четыре раза - до 100 евро.

Хуберт Рютшилинг и Ханс Шалюк

Однако два пенсионера из Реда-Виденбрюка - Ханс Шалюк (Hans Schalück, 78) и Хуберт Рютшилинг (Hubert Rüthschilling, 71) - решили не дожидаться, когда эта мера подействует, и внести свой посильный вклад в очистку своего города от такого мусора, а также привлечь внимание горожан к этой проблеме. Идея родилась случайно за чашкой кофе. Как отмечает местная газета Westfalen Blatt, они обзавелись мобильным пылесосом, специальными щипцами и пластиковой коробкой и теперь регулярно - минимум, раз в две недели - выходят на уборку здешних улиц, площадей и парков. Собирают не только свежие окурки, но и давно забившиеся между плитами и брусчаткой.

Пепельница "to go"

По их наблюдениям, самые грязные места - перед входами в банки. 100 окурков на квадратный метр - совсем не редкость. Любителям вредить своему здоровью на ходу они рекомендуют хотя бы обзавестись мобильными пепельницами, что станет маленьким шагом для курильщиков, но большим - для человечества.

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В Германии хорошо развита система сбора и утилизации мусора. За неправильное обращение с отходами грозят штрафы, в каждой федеральной земле - свои. Заглянем в каталог штрафов Северного Рейна - Вестфалии, самой многонаселенной федеральной земли.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или одноразовую посуду, выброшенные в неположенном месте, взимается штраф от 10 до 25 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу пластиковые канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок, используя для этого специальный целлофановый пакетик, в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах, установленных у парков, скверов или в пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". Автор: Инга Ваннер



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