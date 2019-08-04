 Немецкие острова: Фёр - карибский остров в Северном море (фото) | Кадр дня | DW | 01.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Немецкие острова: Фёр - карибский остров в Северном море (фото)

"Фёр - это фризские Карибы!" - так и никак иначе приветствуют посетителей на туристическом сайте этого немецкого острова.

Schafe vor der Kirche St. Laurenti auf Föhr (picture-alliance/S. Lubenow)

Фёр • Остров Фёр (Föhr) входит в группу Северно-фризских островов, расположенных вдоль побережья федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Он является самым большим немецким островом, не связанным с материковой частью Германии мостом или дамбой - в отличие, например, от Рюгена. Здесь живет немногим более восьми тысяч человек и насчитывается около 11 тысяч коров. Впрочем, судя по первой фотографии, овец на этом острове тоже хватает. Туристов - тоже. Ежегодно отпуск здесь проводит более 200 тысяч человек.

Das Wattenmeer vor Wyks Südstrand

Важную роль в истории острова сыграл китобойный промысел. В XVII-XVIII веках большую часть экипажей судов, отправлявшихся на китовую охоту около Гренландии, составляли жители фризских островов. В зимнее время опытные капитаны преподавали в здешних частных морских школах. В конце XVIII века на острове Фёр проживало около тысячи моряков, среди них - полторы сотни шкиперов. Об этих временах сейчас напоминают их богато украшенные дома, а на кладбищах истории этих морских волков высечены на надгробиях.

Friesenhaus auf Föhr

Важнейший импульс развитию острова в качестве курорта в 1842 году дал датский король Кристиан VIII, который провел здесь целое лето. На острове бережно хранят народные традиции: говорят на фризском диалекте, поддерживают обычаи и заботятся о сохранении праздничных фризских платьев и костюмов. 

Wyk auf Föhr in Nordfriesland, Frau in Tracht, Insel

Визитная карточка острова Фёр
Регион: Северное море
Федеральная земля: Шлезвиг-Гольштейн
Площадь: 83 км²
Население: 8,2 тысячи человек
Количество мест в отелях, пансионах и апартаментах: около 20 тысяч
Туристический сайт: www.foehr.de

Смотрите также:
Самые любимые немецкие острова 

  • Пляжные корзины

    Самые любимые немецкие острова

    Немецкие острова

    К началу нынешнего купального сезона редакция туристического сайта travelbook.de опубликовала рейтинг популярности немецких островов Балтийского и Северного морей, составленный на основе голосования, в котором приняло участие более ста тысяч читателей.

  • Боркум

    Самые любимые немецкие острова

    Рейтинг популярности - 2019

    Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. В свою очередь, в рейтинг travelbook.de вошли острова, на которые открыт доступ туристам. Первое место, набрав 7200 голосов, занял…

  • Боркум

    Самые любимые немецкие острова

    1.

    Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.

  • Рюген

    Самые любимые немецкие острова

    2.

    Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.

  • Нордернай

    Самые любимые немецкие острова

    3.

    Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.

  • Зюльт

    Самые любимые немецкие острова

    4.

    Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.

  • Фемарн

    Самые любимые немецкие острова

    5.

    Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.

  • Амрум

    Самые любимые немецкие острова

    6.

    Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.

  • Йюст

    Самые любимые немецкие острова

    7.

    Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.

  • Фёр

    Самые любимые немецкие острова

    8.

    Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.

  • Лангеог

    Самые любимые немецкие острова

    9.

    Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

  • Узедом

    Самые любимые немецкие острова

    10.

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

  • Гельголанд

    Самые любимые немецкие острова

    11.

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

  • Хиддензе

    Самые любимые немецкие острова

    12.

    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

  • Бальтрум

    Самые любимые немецкие острова

    13.

    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

  • Вангероге

    Самые любимые немецкие острова

    14.

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Шпикерог

    Самые любимые немецкие острова

    15.

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

    16.

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Пелльворм

    Самые любимые немецкие острова

    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Лангенес

    Самые любимые немецкие острова

    18.

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Немецкие острова: Рюген - самый большой и самый зеленый

Если будить немцев ночью и спрашивать название какого-нибудь немецкого острова, то большинство ответит: "Rügen". (24.06.2019)  

10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво. (16.03.2018)  

Немецкие острова: Боркум - морской курорт с океанским климатом

Ежегодно на этот популярном морском курорте отдыхают около 300 тысяч человек. (17.06.2019)  

Немецкие острова: Нордернай - остров с собственным блогером

Этот остров в Северном море в 2019 году вошел в тройку самых любимых немецких островов по версии сайта travelbook.de - после Боркума и Рюгена. (29.06.2019)  

Немецкие острова: Гламурный Зюльт, или 30 тысяч евро за метр²

Цены на недвижимость здесь - лондонские, а кое-где на этом немецком острове - даже выше, но для туристов найдется достаточно мест в отелях. (03.07.2019)  

Немецкие острова: Фемарн - самый солнечный остров Германии

Солнце над этим островом светит 2200 часов в году, поэтому Фемарн и в шутку, и всерьез называют "Немецкими Гавайями". (21.07.2019)  

Немецкие острова: Амрум - маленький остров больших просторов

Этот морской курорт находится посреди национального парка, имеющего статус Всемирного природного наследия. (04.08.2019)  

20 самых красивых немецких маяков

В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных. (14.06.2019)  

Халлиг - остров, не всегда окруженный водой

Северная Фризия богата природными достопримечательностями. В культурно-географическом ландшафте этого региона, пожалуй, самое необычное - это халлиги. (03.05.2017)  

10 причин поехать на Северное море

Побережье Северного моря и его острова - один из самых популярных туристических регионов Германии. (04.08.2017)  

Самые любимые немецкие острова  

Аудио- и видеофайлы по теме

Охотничий замок Границ - #DailyDrone  

Бинц - #DailyDrone  

Рыболовецкая гавань в Заснице - #DailyDrone  

Также по теме

Deutschland Amrum

Немецкие острова: Амрум - маленький остров больших просторов (фото) 04.08.2019

Этот морской курорт находится посреди национального парка, имеющего статус Всемирного природного наследия.

BdT mit Deutschlandbezug Windsurf World Cup auf Sylt

Немецкие острова: Гламурный Зюльт, или 30 тысяч евро за метр² (фото) 03.07.2019

Цены на недвижимость здесь - лондонские, а кое-где на этом немецком острове - даже выше, но для туристов найдется достаточно мест в отелях.

Borkum - Ausritt bei Sonnenuntergang

Немецкие острова: Боркум - морской курорт с океанским климатом (фото) 17.06.2019

Ежегодно на этот популярном морском курорте отдыхают около 300 тысяч человек.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера