Немецкие острова: Фёр - карибский остров в Северном море (фото)

Фёр • Остров Фёр (Föhr) входит в группу Северно-фризских островов, расположенных вдоль побережья федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Он является самым большим немецким островом, не связанным с материковой частью Германии мостом или дамбой - в отличие, например, от Рюгена. Здесь живет немногим более восьми тысяч человек и насчитывается около 11 тысяч коров. Впрочем, судя по первой фотографии, овец на этом острове тоже хватает. Туристов - тоже. Ежегодно отпуск здесь проводит более 200 тысяч человек.

Важную роль в истории острова сыграл китобойный промысел. В XVII-XVIII веках большую часть экипажей судов, отправлявшихся на китовую охоту около Гренландии, составляли жители фризских островов. В зимнее время опытные капитаны преподавали в здешних частных морских школах. В конце XVIII века на острове Фёр проживало около тысячи моряков, среди них - полторы сотни шкиперов. Об этих временах сейчас напоминают их богато украшенные дома, а на кладбищах истории этих морских волков высечены на надгробиях.

Важнейший импульс развитию острова в качестве курорта в 1842 году дал датский король Кристиан VIII, который провел здесь целое лето. На острове бережно хранят народные традиции: говорят на фризском диалекте, поддерживают обычаи и заботятся о сохранении праздничных фризских платьев и костюмов.

Визитная карточка острова Фёр

Регион: Северное море

Федеральная земля: Шлезвиг-Гольштейн

Площадь: 83 км²

Население: 8,2 тысячи человек

Количество мест в отелях, пансионах и апартаментах: около 20 тысяч

Туристический сайт: www.foehr.de

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Самые любимые немецкие острова 9. Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

Самые любимые немецкие острова 10. Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

Самые любимые немецкие острова 11. Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

Самые любимые немецкие острова 12. Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

Самые любимые немецкие острова 13. Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

Самые любимые немецкие острова 14. Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

Самые любимые немецкие острова 15. Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

Самые любимые немецкие острова 16. Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

Самые любимые немецкие острова 17. Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

Самые любимые немецкие острова 18. Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма. Автор: Максим Нелюбин





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