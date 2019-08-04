Немецкие острова: Фёр - карибский остров в Северном море (фото)

"Фёр - это фризские Карибы!" - так и никак иначе приветствуют посетителей на туристическом сайте этого немецкого острова.
Фёр • Остров Фёр (Föhr) входит в группу Северно-фризских островов, расположенных вдоль побережья федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Он является самым большим немецким островом, не связанным с материковой частью Германии мостом или дамбой - в отличие, например, от Рюгена. Здесь живет немногим более восьми тысяч человек и насчитывается около 11 тысяч коров. Впрочем, судя по первой фотографии, овец на этом острове тоже хватает. Туристов - тоже. Ежегодно отпуск здесь проводит более 200 тысяч человек.
Важную роль в истории острова сыграл китобойный промысел. В XVII-XVIII веках большую часть экипажей судов, отправлявшихся на китовую охоту около Гренландии, составляли жители фризских островов. В зимнее время опытные капитаны преподавали в здешних частных морских школах. В конце XVIII века на острове Фёр проживало около тысячи моряков, среди них - полторы сотни шкиперов. Об этих временах сейчас напоминают их богато украшенные дома, а на кладбищах истории этих морских волков высечены на надгробиях.
Важнейший импульс развитию острова в качестве курорта в 1842 году дал датский король Кристиан VIII, который провел здесь целое лето. На острове бережно хранят народные традиции: говорят на фризском диалекте, поддерживают обычаи и заботятся о сохранении праздничных фризских платьев и костюмов.
Визитная карточка острова Фёр
Регион: Северное море
Федеральная земля: Шлезвиг-Гольштейн
Площадь: 83 км²
Население: 8,2 тысячи человек
Количество мест в отелях, пансионах и апартаментах: около 20 тысяч
Туристический сайт: www.foehr.de
Смотрите также:
Самые любимые немецкие острова
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"
Если будить немцев ночью и спрашивать название какого-нибудь немецкого острова, то большинство ответит: "Rügen". (24.06.2019)
Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво. (16.03.2018)
Ежегодно на этот популярном морском курорте отдыхают около 300 тысяч человек. (17.06.2019)
Этот остров в Северном море в 2019 году вошел в тройку самых любимых немецких островов по версии сайта travelbook.de - после Боркума и Рюгена. (29.06.2019)
Цены на недвижимость здесь - лондонские, а кое-где на этом немецком острове - даже выше, но для туристов найдется достаточно мест в отелях. (03.07.2019)
Солнце над этим островом светит 2200 часов в году, поэтому Фемарн и в шутку, и всерьез называют "Немецкими Гавайями". (21.07.2019)
Этот морской курорт находится посреди национального парка, имеющего статус Всемирного природного наследия. (04.08.2019)
В Германии насчитывается около 220 маяков - на побережье, островах, озерах и даже прудах. Предлагаем нерепрезентативно-субъективную подборку самых красивых и романтичных. (14.06.2019)
Северная Фризия богата природными достопримечательностями. В культурно-географическом ландшафте этого региона, пожалуй, самое необычное - это халлиги. (03.05.2017)