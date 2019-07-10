Немецкие острова: Фемарн - самый солнечный остров Германии (фото)

Фемарн • Остров Фемарн (Fehmarn) является третьим по площади немецким островом - после Рюгена и Узедома. Ежегодно здесь отдыхает около 350 тысяч человек. Среди иностранных гостей - больше всего туристов из Швеции, Дании и Нидерландов. Попасть на этот остров можно по Фемарнзундскому мосту, построенному в начале 1960-х годов.

Плетеные корзины - неотъемлемый атрибут немецких морских пляжей

Часть прибрежных ландшафтов образуют песчаные дюны, часть - скалистые берега. Первое письменное упоминание острова датировано 1075 годом. Долгое время он принадлежал герцогству Шлезвиг, затем находился под контролем Дании, позже перешел Прусскому королевству.

Фемарн называют "Немецкими Гавайями". По количеству солнечных часов в году он занимает первое место среди всех регионов Германии - около 2200 часов. В 1970 году здесь на "Фестивале любви" (Love-and-Peace-Festival) состоялось последнее концертное выступление Джими Хендрикса. На этом месте позже был установлен памятный камень. Среди других достопримечательностей острова - несколько живописных маяков и старых ветряных мельниц, а также музейная подводная лодка U 11.

Фахверковый дом с традиционной для этого немецкого региона тростниковой крышей

Визитная карточка острова Фемарн

Регион: Балтийское море

Федеральная земля: Шлезвиг-Гольштейн

Площадь: 185 км²

Население: 12,5 тысяч человек

Количество мест в отелях и пансионах: около 10 тысяч

Туристический сайт: www.fehmarn.de

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Самые любимые немецкие острова Немецкие острова К началу нынешнего купального сезона редакция туристического сайта travelbook.de опубликовала рейтинг популярности немецких островов Балтийского и Северного морей, составленный на основе голосования, в котором приняло участие более ста тысяч читателей.

Самые любимые немецкие острова Рейтинг популярности - 2019 Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. В свою очередь, в рейтинг travelbook.de вошли острова, на которые открыт доступ туристам. Первое место, набрав 7200 голосов, занял…

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Самые любимые немецкие острова 11. Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

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Самые любимые немецкие острова 16. Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

Самые любимые немецкие острова 17. Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

Самые любимые немецкие острова 18. Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма. Автор: Максим Нелюбин



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