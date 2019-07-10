 Немецкие острова: Фемарн - самый солнечный остров Германии (фото) | Кадр дня | DW | 21.07.2019

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Кадр за кадром

Немецкие острова: Фемарн - самый солнечный остров Германии (фото)

Солнце над этим островом светит 2200 часов в году, поэтому Фемарн и в шутку, и всерьез называют "Немецкими Гавайями".

Маяк на острове Фемарн

Маяк на острове Фемарн

Фемарн • Остров Фемарн (Fehmarn) является третьим по площади немецким островом - после Рюгена и Узедома. Ежегодно здесь отдыхает около 350 тысяч человек. Среди иностранных гостей - больше всего туристов из Швеции, Дании и Нидерландов. Попасть на этот остров можно по Фемарнзундскому мосту, построенному в начале 1960-х годов.

Плетеные корзины - неотъемлемый атрибут немецких морских пляжей

Плетеные корзины - неотъемлемый атрибут немецких морских пляжей

Часть прибрежных ландшафтов образуют песчаные дюны, часть - скалистые берега. Первое письменное упоминание острова датировано 1075 годом. Долгое время он принадлежал герцогству Шлезвиг, затем находился под контролем Дании, позже перешел Прусскому королевству.

Фемарн называют "Немецкими Гавайями". По количеству солнечных часов в году он занимает первое место среди всех регионов Германии - около 2200 часов. В 1970 году здесь на "Фестивале любви" (Love-and-Peace-Festival) состоялось последнее концертное выступление Джими Хендрикса. На этом месте позже был установлен памятный камень. Среди других достопримечательностей острова - несколько живописных маяков и старых ветряных мельниц, а также музейная подводная лодка U 11.

Фахверковый дом с традиционной для этого немецкого региона тростниковой крышей

Фахверковый дом с традиционной для этого немецкого региона тростниковой крышей

Визитная карточка острова Фемарн
Регион: Балтийское море
Федеральная земля: Шлезвиг-Гольштейн
Площадь: 185 км²
Население: 12,5 тысяч человек
Количество мест в отелях и пансионах: около 10 тысяч
Туристический сайт: www.fehmarn.de

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    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


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