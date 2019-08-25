Немецкие острова. Туристическое досье

Рюген, Зюльт, Узедом, Гельголанд… В Балтийском и Северном морях насчитывается около 80 немецких островов. Представляем самые известные и популярные.
Популярные немецкие острова: фотографии, история, цифры и факты -
в туристическом досье Deutsche Welle
Где находятся "Немецкие Гавайи" и "Фризские Карибы"? На каком немецком острове недвижимость стоит дороже лондонской, а где запрещено движение автомобильного транспорта? Какой из них упоминается в трудах античного историка Страбона? Сколько мест насчитывается в островных отелях и пансионах… Ответы на эти вопросы, а также другая интересная и полезная информация - в визитных карточках по ссылкам ниже.
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Первый курортник отдохнул здесь в 1830 году, а первое письменное упоминание этого острова связано с походами Друза Старшего более двух тысяч лет назад.
"Фёр - это фризские Карибы!" - так и никак иначе приветствуют посетителей на туристическом сайте этого немецкого острова.
Йюст - один из шести немецких островов Северного моря, полностью свободных или почти свободных от автомобилей.
Этот морской курорт находится посреди национального парка, имеющего статус Всемирного природного наследия.
Солнце над этим островом светит 2200 часов в году, поэтому Фемарн и в шутку, и всерьез называют "Немецкими Гавайями".
Цены на недвижимость здесь - лондонские, а кое-где на этом немецком острове - даже выше, но для туристов найдется достаточно мест в отелях.
Этот остров в Северном море в 2019 году вошел в тройку самых любимых немецких островов по версии сайта travelbook.de - после Боркума и Рюгена.
Если будить немцев ночью и спрашивать название какого-нибудь немецкого острова, то большинство ответит: "Rügen".