Немецкие острова. Туристическое досье

Популярные немецкие острова: фотографии, история, цифры и факты -

в туристическом досье Deutsche Welle

Где находятся "Немецкие Гавайи" и "Фризские Карибы"? На каком немецком острове недвижимость стоит дороже лондонской, а где запрещено движение автомобильного транспорта? Какой из них упоминается в трудах античного историка Страбона? Сколько мест насчитывается в островных отелях и пансионах… Ответы на эти вопросы, а также другая интересная и полезная информация - в визитных карточках по ссылкам ниже.

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