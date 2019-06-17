Немецкие острова: Рюген - самый большой и самый зеленый (фото)

Рюген • Рюген (Rügen) - самый большой немецкий остров, туристическое освоение которого началось еще в первой половине XIX века. Попасть на него можно прямо на поезде - по железнодорожной дамбе, или на машине - по автомобильному мосту около города Штральзунд.
Смотровая площадка в Центре природного наследия (Naturerbe-Zentrum Rügen)
Любителей природы здесь ожидает Балтийское море, уникальное ландшафтное разнообразие, а также знаменитые на весь мир заповедные Меловые скалы, воспетые художниками и поэтами эпохи немецкого романтизма. Национальный парк Ясмунд (Jasmund) на острове Рюген входит в число европейских Старых буковых лесов, включенных в список природных памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Заход солнца над проливом Штрелазунд, отделяющим остров Рюген от материковой Германии
Здешние морские курорты славятся особой архитектурой - белыми виллами, возведенным в конце позапрошлого - начале прошлого веков. Любителей замков ожидает охотничья резиденция Границ, а железнодорожной экзотики - паровоз "Неистовый Роланд".
Визитная карточка острова Рюген
Регион: Балтийское море
Федеральная земля: Мекленбург - Передняя Померания
Площадь: 926 км²
Население: 77 тысяч человек
Количество мест в отелях и пансионах: более 60 тысяч
Туристический сайт: www.ruegen.de
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Пирс и символ
Все дороги на Рюгене ведут к этому морскому причалу - Seebrücke Sellin, уходящему в море почти на 400 метров. Он является не только главной достопримечательностью курортного местечка Зеллин, но и бесспорным символом всего острова и популярным мотивом туристических открыток. Причал-предшественник, построенный в 1925 году и разрушенный во время Второй мировой войны, был еще на сотню метров длиннее.
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Мимо резных балконов
Его восстановили лишь после воссоединения Германии - по историческому проекту вместе с ресторанными павильонами в 1997-1998 годах. Сейчас прогуляться по Зеллинскому морскому пирсу приезжают отдыхающие со всего острова, чем, конечно же, пользуются местные чайки, собирающие свою хлебную дань. Путь от парковок к пляжу проходит мимо белоснежных вилл - типичных для здешней курортной архитектуры.
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Рюген за один день
Старая переправа
До прошлого века попасть на Рюген можно было только по воде. Паромы до сих пор ходят между ганзейским городом Штральзунд и деревушкой Альтефер на Рюгене, в названии которой легко узнается указание на "Старую переправу". В 1937 году поблизости появился сухопутный маршрут - дамба для машин, поездов и пешеходов. Изображенный на этой трансформаторной будке новый автомобильный мост открыли в 2004 году.
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Рюген за один день
"Прорский колосс"
В 1930-х годах дамба потребовалась для того, чтобы доставлять к месту отдыха верных НСДАП рабочих и служащих - в гигантский санаторий, заложенный в местечке Прора. В военные времена, к которым готовился "третий рейх", дамба имела стратегическое значение для переброски солдат и техники. Сейчас по ней на малой скорости ходят поезда Немецкой железной дороги.
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Рюген за один день
Вид на Штральзунд
Деревушка Альтефер заслуживает того, чтобы свернуть к ней сразу, попав на Рюген по новому автомобильному мосту. Отсюда открывается красивейший вид через пролив на Штральзунд с ганзейскими причалами и готическими храмами. Вечером - больше романтики, днем лучше видны детали, например, мачты немецкого барка "Горх Фок", то есть бывшего советского "Товарища".
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Рюген за один день
Мой дом - моя фантазия
Дорожка, ведущая от пристани и яхт-клуба к главной площади Альтефера со старинной церковью, проходит мимо частного дома, в палисаднике которого стоит самодельный флюгер в виде маяка и двух парусных лодок на велосипедном колесе. Присмотревшись повнимательней, вокруг можно обнаружить еще много примеров полета творческой фантазии местных жителей.
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Рюген за один день
Старая церковь
Первое упоминание храма Святого Николая в Альтефере датировано 1325 годом. Внушительные по меркам деревенских церквей размеры этого памятника старины говорят о том, что на момент его закладки это рыбацкое местечко было большим и процветающим поселением на пути между островом и богатым торговым городом, которым уже становился Штральзунд.
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Рюген за один день
Тише едешь - дальше будешь
От Альтефера вглубь Рюгена ведет широкое скоростное шоссе, но до выезда на него сохранился участок старой аллеи. В давние времена такие дороги должны были защищать путников от солнца и зноя. Став неотъемлемой частью здешних ландшафтов, они находятся под охраной, хотя при нынешних скоростях увеличивают опасность серьезных последствий в случае потери контроля над автомобилем.
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Рюген за один день
Под стук колес
До многих основных достопримечательностей острова можно добраться на "Неистовом Роланде". Эта историческая узкоколейка связывает старейший курорт Рюгена город Путбус с другими его туристическими центрами: Бинцем, Зеллином, Бабе и Гёреном. Общая протяженность путей узкоколейной дороги составляет почти 60 километров, а максимальная скорость поезда достигает 30 км/ч.
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Рюген за один день
Замок Границ
Сойдя с поезда на остановке "Jagdschloss" или свернув к автомобильной парковке по соответствующему указателю, минут через двадцать неспешного подъема вы окажетесь около охотничьей резиденции Границ - самого посещаемого замка Мекленбурга-Передней Померании. Его построили в 1846 году для князя Вильгельма Мальте I. Одним из гостей замка был канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.
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Рюген за один день
Башня Шинкеля
Высота центральной башни Граница достигает почти сорока метров. Наверху расположена смотровая площадка, на которую можно подняться по чугунной лестнице. В хорошую погоду отсюда как на ладони виден весь Рюген. Проект башни подготовил знаменитый берлинский архитектор Карл Фридрих Шинкель - важнейший представитель исторического романтизма в немецкой архитектуре.
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Рюген за один день
Дом для инженера
Одним замком Границ список старых резиденций на Рюгене не ограничивается. Некоторые из них используются в качестве отелей, на другие можно взглянуть лишь снаружи. Издалека заметен, например, замок Малый Лихтенштейн в Литцове. В 1890 году его возвел для своей семьи инженер, руководивший на острове крупными строительными проектами. Внешне он напоминает Schloss Lichtenstein в Баден-Вюртемберге.
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Рюген за один день
Музейное подворье
Традиционным способом строительства крестьянских и рыбацких домов на острове был фахверк, а для крыш использовали тростник. Заглянуть в такой дом можно на музейном подворье в деревне Цирков (Zirkow), находящейся по пути к Бинцу (Binz) - одному из самых крупных и популярных курортов Рюгена.
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Рюген за один день
Кирпичная готика
Рядом с музейным подворьем в Циркове находится церковь Святого Иоанна (St. Johanneskirche). Первое упоминание о храме на этом месте датировано 1313 годом, но нынешнее здание было воздвигнуто в первой половине XV века в стиле кирпичной готики. Этот стиль зародился в Средние века в Северной Германии, а затем с ганзейскими торговцами распространился по всему балтийскому региону.
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Рюген за один день
Монастырь Святого Юргена
Это уже крыша другого храма - небольшой церквушки бывшего госпиталя для больных проказой около местечка Рамбин (Rambin). Он был основан в 1334 году на подворье, принадлежавшем одному из членов городского совета Штральзунда. Богатый купец, следуя ганзейским традициям, сделал щедрые пожертвования на богоугодное дело. После исчезновения болезни здесь в 1730 году открыли больницу и приют для бедных.
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Рюген за один день
Меловые скалы Рюгена
От архитектурных древностей - к ландшафтным красотам. Меловые скалы давно притягивают путешественников и туристов со всего мира. Этот уголок Рюгена знаком многим по творчеству художника-романтика Каспара Давида Фридриха. В 2011 году эти скалы вместе с национальным парком на полуострове Ясмунд были включены ЮНЕСКО в список Всемирного природного наследия.
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Рюген за один день
Курорт Засниц
Южная оконечность парка граничит с городом Засниц (Sassnitz), которому предстоит стать последним пунктом нашего обзорного путешествия по Рюгену. Как гласят городские хроники, первые курортники провели здесь летний отпуск еще в 1824 году. Они приехали из Берлина. Бурное же развитие началось ближе к концу XIX века после модернизации грунтовой дороги и прокладки железнодорожной ветки.
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Рюген за один день
"Калинин"
Долгое время Засниц также являлся важным рыболовецким портом, о чем напоминают корабли, пришвартованные у причалов. Отдельные названия сохранились со времен ГДР. Некоторые рыбацкие суда используются теперь в качестве плавучих кафе и закусочных, предлагающих туристам рыбу самых разных видов, приготовленную по самым разным рецептам.
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Рюген за один день
Под одной крышей
В 1910 году в Заснице завершили строительство репрезентативного здания многоцелевого назначения. В нем одновременно находились административные помещения, муниципальный зал собраний и купальни с подогретой морской водой. О последней его функции напоминает старая стеклянная мозаика над парадным входом. Ратуша в бане - редкое сочетание.
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Рюген за один день
"Мы ведь собираемся купаться"
Среди знаменитых гостей Засница называют композитора Иоганнеса Брамса и германского кайзера Вильгельма I. Писатель Теодор Фонтане вложил в уста одного из героев своего романа "Эффи Брист" фразу: "Ехать на Рюген, это, в сущности, ехать в Засниц. Бинц, говорят, тоже неплохое место, но там ... много камешков и мелких ракушек, а мы ведь собираемся купаться".
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Рюген за один день
Вдоль берега
Прогулочную набережную, на которую выходят фасады курортных гостиниц, а также располагается эта сцена для концертов под открытым небом с потемневшим от времени бетонным закулисьем, обустроили в Заснице в начале XX века. Городские права он получил лишь во времена ГДР в 1957 году. В этот период власти делали ставку на развитие рыболовства, а здания отелей и пансионов постепенно ветшали.
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Рюген за один день
Российская колея
В 1984 году в Заснице был открыт новый транспортный порт, из которого железнодорожные морские паромы отправлялись в Советский Союз. Он был и остается единственным в сегодняшней Западной Европе портом с широкой колеей, то есть располагает инфраструктурой, позволяющей производить смену колесных пар.
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Рюген за один день
"Квартира свободна"
Самодельная вывеска "Zimmer frei" приглашает постояльцев в один из небольших частных пансионов Рюгена. В среднем, каждый турист, останавливающийся на острове, проводит здесь почти пять дней. Ежегодное число таких гостей с учетом небольшого соседнего острова Хиддензе составляет около 1,3 миллиона человек.
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Рюген за один день
Закат над Рюгеном
К их числу следует прибавить тех, кто приезжает на остров с соседних курортов Мекленбурга Передней-Померании и городов балтийского побережья Германии на один день, чтобы увидеть основные достопримечательности и провести рекогносцировку, может быть, выбрав место для следующей более продолжительной поездки.
Автор: Максим Нелюбин
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