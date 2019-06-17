 Немецкие острова: Нордернай - остров с собственным блогером (фото) | Кадр дня | DW | 29.06.2019

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Кадр за кадром

Немецкие острова: Нордернай - остров с собственным блогером (фото)

Этот остров в Северном море в 2019 году вошел в тройку самых любимых немецких островов по версии сайта travelbook.de - после Боркума и Рюгена.

Нордернай

Нордернай • Остров Нордернай (Norderney) - второй по величине Восточно-Фризский остров. Эта цепь из семи обитаемых и пяти необитаемых островов находится в Северном море у побережья немецкой федеральной земли Нижняя Саксония. Большая часть острова и прилегающих прибрежных территорий принадлежит заповеднику - Национальному парку Нижнесаксонское ваттовое море, имеющему статус природного памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нордернай - самый старый немецкий курорт на немецком побережье Северного моря. Статус курорта он получил в Прусском королевстве в 1797 году. Сейчас здесь ежегодно отдыхает более полумиллиона туристов, а общее число ночевок на этом острове превышает 3,5 миллиона в год.

Остров Нордернай на почтовой открытке около 1900 года

Остров Нордернай на почтовой открытке около 1900 года

Местное туристическое ведомство идет в ногу со временем и даже учредило своего рода должность островного блогера - сменную сроком на год. Первый блогер скоро заканчивает свою социально-трудовую вахту. На острове как раз ищут сейчас нового инфлюэнсера. Денежное довольствие - 450 евро в месяц, плюс бесплатная квартира и техника для плодотворной творческой работы.

Ваттовое мелководье вечером во время заката

Ваттовое мелководье вечером во время заката

Визитная карточка острова Нордернай
Регион: Северное море
Федеральная земля: Нижняя Саксония
Площадь: 26 км²
Население: 6 тысяч человек
Количество мест в отелях и пансионах: более 20 тысяч
Туристический сайт: www.norderney.de

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  • Боркум

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    Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.

  • Рюген

    Самые любимые немецкие острова

    2.

    Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.

  • Нордернай

    Самые любимые немецкие острова

    3.

    Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.

  • Зюльт

    Самые любимые немецкие острова

    4.

    Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.

  • Фемарн

    Самые любимые немецкие острова

    5.

    Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.

  • Амрум

    Самые любимые немецкие острова

    6.

    Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.

  • Йюст

    Самые любимые немецкие острова

    7.

    Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.

  • Фёр

    Самые любимые немецкие острова

    8.

    Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.

  • Лангеог

    Самые любимые немецкие острова

    9.

    Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

  • Узедом

    Самые любимые немецкие острова

    10.

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

  • Гельголанд

    Самые любимые немецкие острова

    11.

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

  • Хиддензе

    Самые любимые немецкие острова

    12.

    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

  • Бальтрум

    Самые любимые немецкие острова

    13.

    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

  • Вангероге

    Самые любимые немецкие острова

    14.

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Шпикерог

    Самые любимые немецкие острова

    15.

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

    16.

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Пелльворм

    Самые любимые немецкие острова

    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Лангенес

    Самые любимые немецкие острова

    18.

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.norderney.de

Сайт острова Нордернай

Аудио- и видеофайлы по теме

Рыболовецкая гавань в Заснице - #DailyDrone  

Морской музей Ozeaneum - #DailyDrone  

Тиммендорфер-Штранд - #DailyDrone  

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