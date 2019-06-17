Немецкие острова: Нордернай - остров с собственным блогером (фото)

Этот остров в Северном море в 2019 году вошел в тройку самых любимых немецких островов по версии сайта travelbook.de - после Боркума и Рюгена.
Нордернай • Остров Нордернай (Norderney) - второй по величине Восточно-Фризский остров. Эта цепь из семи обитаемых и пяти необитаемых островов находится в Северном море у побережья немецкой федеральной земли Нижняя Саксония. Большая часть острова и прилегающих прибрежных территорий принадлежит заповеднику - Национальному парку Нижнесаксонское ваттовое море, имеющему статус природного памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Нордернай - самый старый немецкий курорт на немецком побережье Северного моря. Статус курорта он получил в Прусском королевстве в 1797 году. Сейчас здесь ежегодно отдыхает более полумиллиона туристов, а общее число ночевок на этом острове превышает 3,5 миллиона в год.
Местное туристическое ведомство идет в ногу со временем и даже учредило своего рода должность островного блогера - сменную сроком на год. Первый блогер скоро заканчивает свою социально-трудовую вахту. На острове как раз ищут сейчас нового инфлюэнсера. Денежное довольствие - 450 евро в месяц, плюс бесплатная квартира и техника для плодотворной творческой работы.
Визитная карточка острова Нордернай
Регион: Северное море
Федеральная земля: Нижняя Саксония
Площадь: 26 км²
Население: 6 тысяч человек
Количество мест в отелях и пансионах: более 20 тысяч
Туристический сайт: www.norderney.de
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