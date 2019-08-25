 Немецкие острова: Лангеог - длинный остров высоких дюн (фото) | Кадр дня | DW | 16.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Немецкие острова: Лангеог - длинный остров высоких дюн (фото)

Первый курортник отдохнул здесь в 1830 году, а первое письменное упоминание этого острова связано с походами Друза Старшего более двух тысяч лет назад.

Песчаные дюны и водонапорная башня на острове Лангеог

Песчаные дюны и водонапорная башня на острове Лангеог

Лангеог • Этот остров в Северном море у побережья немецкой федеральной земли Нижняя Саксония входит в цепь Восточно-Фризских островов - семи обитаемых и нескольких необитаемых. Название Лангеог (Langeoog) происходит от "oog" - остров на местном диалекте - и "lange" - длинный.

Высота здешних, протянувшихся на несколько километров песчаных дюн достигает двадцати метров. Они надежно защищают Лангеог от штормовых нагонов воды. Специальных дамб на Лангеоге для этого не требуется - в отличие от других Восточно-Фризских островов. В результате многочисленных сильных штормов здесь также образовались засоленные луга, заросшие галофитами - разными травами и растениями, приспособленными к такого рода почве.

Галопом по пляжу на острове Лангеог

Галопом по пляжу на острове Лангеог

Часть территории этого острова и здешних прибрежных мелководий принадлежат национальному парку Нижнесаксонское ваттовое море - памятнику Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. При этом первая природозащитная зонана на самом острове была создана еще в 1875 году для охраны колонии серебристых чаек.

Курорт Лангеог на Северном море. Почтовая открытка начала XX века

Курорт Лангеог на Северном море. Почтовая открытка начала XX века

Первое письменное упоминание острова встречается в трудах античного историка Страбона в повествованиях о Друзе Старшем - древнеримском военачальнике, дошедшем до Северного моря и обложившем данью фризов. До нас также дошло имя перового курортника, который приехал сюда в 1830 году. Им был некий участковый судья Вангеров (Vangerow) из нижнесаксонского Ауриха. В наши дни здесь ежегодно отдыхает около 250 тысяч человек.

Рыболовецкий катер перед островом Лангеог во время заката

Рыболовецкий катер перед островом Лангеог во время заката

Визитная карточка острова Лангеог
Регион: Северное море
Федеральная земля: Нижняя Саксония
Площадь: 20 км²
Население: 1,8 тысячи человек
Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах: 15 тысяч
Туристический сайт: www.langeoog.de

Смотрите также:
Самые любимые немецкие острова 

  • Пляжные корзины

    Самые любимые немецкие острова

    Немецкие острова

    К началу нынешнего купального сезона редакция туристического сайта travelbook.de опубликовала рейтинг популярности немецких островов Балтийского и Северного морей, составленный на основе голосования, в котором приняло участие более ста тысяч читателей.

  • Боркум

    Самые любимые немецкие острова

    Рейтинг популярности - 2019

    Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. В свою очередь, в рейтинг travelbook.de вошли острова, на которые открыт доступ туристам. Первое место, набрав 7200 голосов, занял…

  • Боркум

    Самые любимые немецкие острова

    1.

    Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.

  • Рюген

    Самые любимые немецкие острова

    2.

    Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.

  • Нордернай

    Самые любимые немецкие острова

    3.

    Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.

  • Зюльт

    Самые любимые немецкие острова

    4.

    Остров Зюльт (Sylt), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Ваттовое мелководье между островами Зюльт и Фёр.

  • Фемарн

    Самые любимые немецкие острова

    5.

    Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.

  • Амрум

    Самые любимые немецкие острова

    6.

    Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.

  • Йюст

    Самые любимые немецкие острова

    7.

    Остров Йюст (Juist), Нижняя Саксония. На фотографии - спасенные осиротевшие детеныши тюленей, выпущенные на свободу на острове Йюст.

  • Фёр

    Самые любимые немецкие острова

    8.

    Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.

  • Лангеог

    Самые любимые немецкие острова

    9.

    Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

  • Узедом

    Самые любимые немецкие острова

    10.

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

  • Гельголанд

    Самые любимые немецкие острова

    11.

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

  • Хиддензе

    Самые любимые немецкие острова

    12.

    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

  • Бальтрум

    Самые любимые немецкие острова

    13.

    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

  • Вангероге

    Самые любимые немецкие острова

    14.

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Шпикерог

    Самые любимые немецкие острова

    15.

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

    16.

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Пелльворм

    Самые любимые немецкие острова

    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Лангенес

    Самые любимые немецкие острова

    18.

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Ваттовое море: 10 лет в списке Всемирного наследия

Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи", чем и занимаются здесь туристы по время отливов. (28.06.2019)  

10 аргументов в пользу отдыха на Балтийском море

Общая протяженность балтийского побережья в немецких землях Мекленбург - Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн составляет почти 2250 километров. (28.08.2019)  

10 причин поехать на Северное море

Побережье Северного моря и его острова - один из самых популярных туристических регионов Германии. (04.08.2017)  

Немецкие острова: Йюст - морской курорт без автомобилей

Йюст - один из шести немецких островов Северного моря, полностью свободных или почти свободных от автомобилей. (25.08.2019)  

Немецкие острова: Амрум - маленький остров больших просторов

Этот морской курорт находится посреди национального парка, имеющего статус Всемирного природного наследия. (04.08.2019)  

Немецкие острова: Гламурный Зюльт, или 30 тысяч евро за метр²

Цены на недвижимость здесь - лондонские, а кое-где на этом немецком острове - даже выше, но для туристов найдется достаточно мест в отелях. (03.07.2019)  

Немецкие острова: Боркум - морской курорт с океанским климатом

Ежегодно на этот популярном морском курорте отдыхают около 300 тысяч человек. (17.06.2019)  

Немецкие острова: Нордернай - остров с собственным блогером

Этот остров в Северном море в 2019 году вошел в тройку самых любимых немецких островов по версии сайта travelbook.de - после Боркума и Рюгена. (29.06.2019)  

Немецкие острова: Фемарн - самый солнечный остров Германии

Солнце над этим островом светит 2200 часов в году, поэтому Фемарн и в шутку, и всерьез называют "Немецкими Гавайями". (21.07.2019)  

Немецкие острова: Фёр - карибский остров в Северном море

"Фёр - это фризские Карибы!" - так и никак иначе приветствуют посетителей на туристическом сайте этого немецкого острова. (01.09.2019)  

10 причин любить Нижнюю Саксонию

Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца. (17.11.2017)  

Самые любимые немецкие острова  

Аудио- и видеофайлы по теме

Бинц - #DailyDrone  

Морской причал Зеллин - #DailyDrone  

Тиммендорфер-Штранд - #DailyDrone  

Также по теме

BdT mit Deutschlandbezug

Немецкие острова: Йюст - морской курорт без автомобилей (фото) 25.08.2019

Йюст - один из шести немецких островов Северного моря, полностью свободных или почти свободных от автомобилей.

Deutschland Amrum

Немецкие острова: Амрум - маленький остров больших просторов (фото) 04.08.2019

Этот морской курорт находится посреди национального парка, имеющего статус Всемирного природного наследия.

Borkum - Ausritt bei Sonnenuntergang

Немецкие острова: Боркум - морской курорт с океанским климатом (фото) 17.06.2019

Ежегодно на этот популярном морском курорте отдыхают около 300 тысяч человек.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера