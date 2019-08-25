Немецкие острова: Лангеог - длинный остров высоких дюн (фото)

Первый курортник отдохнул здесь в 1830 году, а первое письменное упоминание этого острова связано с походами Друза Старшего более двух тысяч лет назад.
Лангеог • Этот остров в Северном море у побережья немецкой федеральной земли Нижняя Саксония входит в цепь Восточно-Фризских островов - семи обитаемых и нескольких необитаемых. Название Лангеог (Langeoog) происходит от "oog" - остров на местном диалекте - и "lange" - длинный.
Высота здешних, протянувшихся на несколько километров песчаных дюн достигает двадцати метров. Они надежно защищают Лангеог от штормовых нагонов воды. Специальных дамб на Лангеоге для этого не требуется - в отличие от других Восточно-Фризских островов. В результате многочисленных сильных штормов здесь также образовались засоленные луга, заросшие галофитами - разными травами и растениями, приспособленными к такого рода почве.
Часть территории этого острова и здешних прибрежных мелководий принадлежат национальному парку Нижнесаксонское ваттовое море - памятнику Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. При этом первая природозащитная зонана на самом острове была создана еще в 1875 году для охраны колонии серебристых чаек.
Первое письменное упоминание острова встречается в трудах античного историка Страбона в повествованиях о Друзе Старшем - древнеримском военачальнике, дошедшем до Северного моря и обложившем данью фризов. До нас также дошло имя перового курортника, который приехал сюда в 1830 году. Им был некий участковый судья Вангеров (Vangerow) из нижнесаксонского Ауриха. В наши дни здесь ежегодно отдыхает около 250 тысяч человек.
Визитная карточка острова Лангеог
Регион: Северное море
Федеральная земля: Нижняя Саксония
Площадь: 20 км²
Население: 1,8 тысячи человек
Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах: 15 тысяч
Туристический сайт: www.langeoog.de
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