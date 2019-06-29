 Немецкие острова: Гламурный Зюльт, или 30 тысяч евро за метр² (фото) | Кадр дня | DW | 03.07.2019

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Кадр за кадром

Немецкие острова: Гламурный Зюльт, или 30 тысяч евро за метр² (фото)

Цены на недвижимость здесь - лондонские, а кое-где на этом немецком острове - даже выше, но для туристов найдется достаточно мест в отелях.

Зюльт

Зюльт • 30 тысяч евро в прошлом году стоил квадратный метр при покупке жилой недвижимости в самом дорогом месте этого немецкого острова - коммуне Кемптене, а в среднем по Зюльту - 16500 евро в домах на одну семью и 7400 евро - в квартирах.

Остров Зюльт (Sylt), он же - Зильт, находится в Северном море около побережья немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и входит в группу Северо-Фризских островов. Зюльт слывет излюбленным местом отдыха немецких знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт. Западный песчаный пляж протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям.

Маяк на острове Зюльт

Маяк на острове Зюльт

Ежегодно в отелях, пансионах и частных апартаментах на этом острове отдыхает около 450 тысяч человек. Если прибавить останавливающихся на здешних кемпингах, то получится более 600 тысяч. Плюс около 150 тысяч туристов ежегодно приезжает сюда на один день. Подавляющее большинство - жители Германии, иностранных гостей - не более 10 тысяч в год. Большинство из них - швейцарцы и австрийцы, а также соседи из Дании.

Попасть на Зюльт можно на поезде по 11-километровой дамбе, построенной в 1927 году и названной в честь президента Веймарской республики Пауля фон Гинденбурга - Hindenburgdamm. Здесь также есть небольшой аэропорт, ежегодно обслуживающий около 125 тысяч пассажиров.

Остров Зюльт на почтовой открытке 1897 года

Остров Зюльт на почтовой открытке 1897 года

Визитная карточка острова Зюльт
Регион: Северное море
Федеральная земля: Шлезвиг-Гольштейн
Площадь: 99 км²
Население: 18 тысяч человек
Количество мест в отелях и пансионах: более 40 тысяч
Туристический сайт: www.sylt.de

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    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

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    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


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