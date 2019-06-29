Немецкие острова: Гламурный Зюльт, или 30 тысяч евро за метр² (фото)

Зюльт • 30 тысяч евро в прошлом году стоил квадратный метр при покупке жилой недвижимости в самом дорогом месте этого немецкого острова - коммуне Кемптене, а в среднем по Зюльту - 16500 евро в домах на одну семью и 7400 евро - в квартирах.

Остров Зюльт (Sylt), он же - Зильт, находится в Северном море около побережья немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и входит в группу Северо-Фризских островов. Зюльт слывет излюбленным местом отдыха немецких знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт. Западный песчаный пляж протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям.

Маяк на острове Зюльт

Ежегодно в отелях, пансионах и частных апартаментах на этом острове отдыхает около 450 тысяч человек. Если прибавить останавливающихся на здешних кемпингах, то получится более 600 тысяч. Плюс около 150 тысяч туристов ежегодно приезжает сюда на один день. Подавляющее большинство - жители Германии, иностранных гостей - не более 10 тысяч в год. Большинство из них - швейцарцы и австрийцы, а также соседи из Дании.

Попасть на Зюльт можно на поезде по 11-километровой дамбе, построенной в 1927 году и названной в честь президента Веймарской республики Пауля фон Гинденбурга - Hindenburgdamm. Здесь также есть небольшой аэропорт, ежегодно обслуживающий около 125 тысяч пассажиров.

Остров Зюльт на почтовой открытке 1897 года

Визитная карточка острова Зюльт

Регион: Северное море

Федеральная земля: Шлезвиг-Гольштейн

Площадь: 99 км²

Население: 18 тысяч человек

Количество мест в отелях и пансионах: более 40 тысяч

Туристический сайт: www.sylt.de

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Самые любимые немецкие острова Немецкие острова К началу нынешнего купального сезона редакция туристического сайта travelbook.de опубликовала рейтинг популярности немецких островов Балтийского и Северного морей, составленный на основе голосования, в котором приняло участие более ста тысяч читателей.

Самые любимые немецкие острова Рейтинг популярности - 2019 Всего на этих двух морях Германии принадлежит почти восемьдесят островов. Многие из них - очень маленькие или необитаемые, некоторые закрыты для туризма - имеют статус птичьих заповедников. В свою очередь, в рейтинг travelbook.de вошли острова, на которые открыт доступ туристам. Первое место, набрав 7200 голосов, занял…

Самые любимые немецкие острова 1. Остров Боркум (Borkum), Нижняя Саксония. На фотографии - маяк на южной стороне острова.

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Самые любимые немецкие острова 3. Остров Нордернай (Norderney), Нижняя Саксония. На фотографии - белощекие казарки и маяк на остове Нордернай.

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Самые любимые немецкие острова 5. Остров Фемарн (Fehmarn), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - ночное небо над Фемарном во время звездопада.

Самые любимые немецкие острова 6. Остров Амрум (Amrum), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - песчаные дюны на Амруме.

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Самые любимые немецкие острова 8. Остров Фёр (Föhr), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - жительницы острова в традиционных одеждах.

Самые любимые немецкие острова 9. Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

Самые любимые немецкие острова 10. Остров Узедом (Usedom), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - морской причал на курорте Цинновиц.

Самые любимые немецкие острова 11. Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

Самые любимые немецкие острова 12. Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

Самые любимые немецкие острова 13. Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

Самые любимые немецкие острова 14. Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

Самые любимые немецкие острова 15. Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

Самые любимые немецкие острова 16. Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

Самые любимые немецкие острова 17. Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

Самые любимые немецкие острова 18. Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма. Автор: Максим Нелюбин



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