Немецкие острова: Гельголанд - остров беспошлинной торговли (фото)

Гельголанд • Остров Гельголанд (Helgoland) находится в Северном море и является единственным немецким островом за пределами территориальных вод Германии - находится примерно в 48 километрах от континентального побережья ФРГ.

Гельголанд обладает особым таможенным статусом, что положительно влияет на здешний туристический сектор - привлекает любителей беспошлинного шопинга. На полторы тысячи жителей приходится около двух с половиной тысяч гостиничных мест. В 2018 году остров посетили в общей сложности почти 400 тысяч человек, многие из них - без ночевки. Сюда ходят скоростные паромы из Гамбурга и Куксхафена. Посещение Гельголанда также входит в программы многодневных морских круизов.

Остров маленький, вернее, это архипелаг, состоящий из двух островов, - собственно Гельголанда и Дюне (Düne), естественная перемычка между которыми была разрушена в начале XVIII века во время сильного шторма. Помимо площадки для кемпинга на Дюне находится взлетно-посадочная полоса.

Острова Гельголанд и Дюне в Северном море

Многовековая история маленького острова

6500 лет назад территория острова была соединена с континентальной частью Европы. Примерно в VII веке на нем поселились фризы - один из небольших германских народов. Долгое время остров считался убежищем пиратов, промышлявших в Северном море. В XII-XIII веках Гельголанд принадлежал Дании, а затем отошел немецкому герцогству Шлезвиг, которое, в свою очередь, через несколько веков само оказалось под контролем датской короны.

Золотые времена для острова наступили в годы наполеоновских войн. В результате морской блокады, объявленной французским императором Великобритании, Гельголанд стал бойкой перевалочной базой для контрабандистов. Сказалось стратегическое положение. В 1807 году его заняли британские войска, после чего он стал частью Объединенного Королевства.

В 1826 году здесь обустроили морской курорт. Уже скоро остров начал пользоваться популярностью среди поэтов, писателей, художников и другой представителей европейской интеллектуальной элиты. О нем восторженно отзывался Генрих Гейне (Heinrich Heine), а Гофман фон Фаллерслебен (Hoffmann von Fallersleben) в 1841 году написал здесь текст "Песни немцев" (Deutschlandlied). Позже она стала гимном Веймарской республики, а ее третья строфа в 1991 году - гимном воссоединенной Германии. Первая строфа, запрещенная к исполнению, использовалась, как известно, в "третьем рейхе".

Скала "Длинная Анна" (Lange Anna) на острове Гельголанд

Занзибарское соглашение

В 1890 году между Германской империей и Великобританией было подписано так называемое Гельголандско-занзибарское соглашение, с помощью которого две державы урегулировали свои интересы в Африке. Согласно договору, остров в Северном море отошел Германии в качестве компенсации за переданные британцам колониальные территории. Австрийский композитор Антон Брукнер (Anton Bruckner) даже написал по этому поводу балладу для мужского хора с оркестром, которую так и назвал - "Гельголанд".

Уже вскоре в истории острова начался военный период. Император Вильгельм II (Wilhelm II) распорядился создать здесь военно-морскую базу. В Первую мировую войну у его берегов состоялись две большие морские битвы. В эти годы гражданское население с острова эвакуировали.

Вторая мировая и ее последствия для острова

В "третьем рейхе" также готовились планы строительства на острове большой базы, но их осуществили лишь частично. К этому времени с развитием, в частности, авиации, стратегическое значение острова уменьшилось. Его почти не подвергали налетам. Лишь под конец войны в апреле 1945 года британские самолеты менее чем за два часа сбросили на Гельголанд около семи тысяч бомб. Остров стал абсолютно непригодным для жизни.

В 1947 году на острове был произведен самый мощный неядерный взрыв в истории человечества. С его помощью британские военные уничтожили бункеры и другие сооружения, построенные в "третьем рейхе" для немецких подводных лодок. Одновременно на воздух взлетело 4000 торпедных боеголовок, 9000 подводных бомб, 91000 гранат разных калибров - в общей сложности 6700 тонн взрывчатки!

В последующие годы британские военные использовали и без того уже изуродованный и безлюдный остров в качестве полигона для учебных бомбометаний. Отправляя его в преисподнюю, они цинично шутили, так сказать, расставляя свои акценты в названии: "Hell-go-land".

Мирные активисты, установившие флаги на острове в 1950 году

Островитяне начинают и выигрывают

В это время бывшие жители Гельголанда начали международную кампанию, требуя прекратить разрушение их родного острова. Адресатами обращений были новое правительство Западной Германии, ООН, британский парламент и даже папа римский. В конце 1950 года группа мирных активистов проникла на остров, установив на нем три флага - Федеративной Республики, международного общественного Европейского движения, а также исторический флаг Гельголанда.

Смелая акция привлекла внимание к проблеме острова и дала новый импульс обсуждению его судьбы. Уже вскоре бундестаг единогласно поддержал резолюцию с требованием вернуть эту территорию Германии, что и было сделано в марте 1952 года. Через несколько лет остров заново отстроили, и он начал свою новую курортно-туристическую жизнь.

Маленький тюлень на берегу острова Гельголанд

Визитная карточка острова Гельголанд

Регион: Северное море

Федеральная земля: Шлезвиг-Гольштейн

Площадь: 4,2 км²

Население: 1,5 тысячи человек

Количество мест в отелях, пансионах и туристических апартаментах: 2,5 тысячи

Туристический сайт: www.helgoland.de

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